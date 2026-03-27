FOTO Primii chiriași din spațiul de restaurante dezvoltat în fosta hală Ford, cumpărată de One United

French Revolution, Treevi Pizza, MILANESE by Chef Florin Dumitrescu și alți operatori din industria ospitalității se numără printre primii chiriași confirmați ai Marketta Food Hall, proiect dezvoltat în cadrul One Gallery, fosta hală Ford achiziționată și restaurată de compania imobiliară One United Properties.

Cu o suprafață de peste 6.000 mp și peste 2.000 de locuri, Marketta Food Hall își propune să devină cea mai mare destinație gastronomică din Europa de Est. Deschiderea este estimată pentru trimestrul al patrulea al anului 2026, conform unui comunicat transmis vineri comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Spațiul va găzdui un mix de concepte structurate în șase tipuri de spații: restaurante à la carte, gherete quick-service, locații de deserturi, retail gourmet, baruri cu preparate speciale și pairing-uri de alcool, precum și un bar central amplu.

Printre primele branduri confirmate în Marketta Food Hall se numără:

Relais de l’Entrecôte - concept emblematic de steak frites à la carte, originar din Paris (1959), prezent la nivel internațional printr-un număr limitat de francize exclusive;

- concept emblematic de steak frites à la carte, originar din Paris (1959), prezent la nivel internațional printr-un număr limitat de francize exclusive; Em Sherif Cafe – brand libanez à la carte iconic, originar din Beirut, care deschide prima locație în România;

– brand libanez à la carte iconic, originar din Beirut, care deschide prima locație în România; Yubi Dubai – sushi hand roll bar modern, originar din Dubai, franciză a conceptului creat de 7 Management Group , unul dintre cele mai mari grupuri de HoReCa din Dubai;

– sushi hand roll bar modern, originar din Dubai, franciză a conceptului creat de , unul dintre cele mai mari grupuri de HoReCa din Dubai; SHIRAG by Chef Florin Dumitrescu;

MILANESE by Chef Florin Dumitrescu;

Treevi Pizza al Taglio – concept local pentru pizza romană la felie;

– concept local pentru pizza romană la felie; Zmoke by Chef Orlando Zaharia;

The Smoothie Lab - sucuri presate la rece și băuturi funcționale din ingrediente naturale;

- sucuri presate la rece și băuturi funcționale din ingrediente naturale; Mis Tacos – concept de tacos creat de unul dintre cei mai importanți critici culinari din România;

– concept de tacos creat de unul dintre cei mai importanți critici culinari din România; Bite My Sando! – bar de sandwich-uri japoneze inspirate din cultura de street food din Tokyo;

– bar de sandwich-uri japoneze inspirate din cultura de street food din Tokyo; Little Lobster – bar dedicat preparatelor cu homar;

– bar dedicat preparatelor cu homar; Companion Sandwich Room – concept de sandwich-uri artizanale, realizate cu ingrediente curate;

– concept de sandwich-uri artizanale, realizate cu ingrediente curate; Tartuferia – preparate gourmet cu trufa ca ingredient de bază, creat de cel mai mare distribuitor de trufe din România;

– preparate gourmet cu trufa ca ingredient de bază, creat de cel mai mare distribuitor de trufe din România; French Revolution – deserturi artizanale;

– deserturi artizanale; Boiler Coffee – cafea de specialitate;

– cafea de specialitate; Amoom – deserturi orientale și baklava;

– deserturi orientale și baklava; The Mtcha Lab – concept dedicat matcha și băuturilor alternative;

– concept dedicat matcha și băuturilor alternative; El Unico – lanț de trabucuri premium din România;

– lanț de trabucuri premium din România; Gazelle – concept de bucătărie orientală cu influențe siriene;

– concept de bucătărie orientală cu influențe siriene; The Cheese Bar – bar rotativ dedicat brânzeturilor locale și internaționale;

– bar rotativ dedicat brânzeturilor locale și internaționale; Behind The Elevator – speakeasy inspirat de New York-ul anilor Prohibition, jazz, uși închise și acces discret.

În centrul Marketta se va afla The Central Bar, unul dintre cele mai mari baruri centrale din România. Spațiul va conține, de asemenea, o florărie artizanală - Zefiresque - și un spațiu de joacă pentru copii creat de Kiddo Entertainment Group.

„Marketta este un proiect care schimbă modul în care Bucureștiul se raportează la gastronomie și la experiențele urbane. Am adus împreună branduri puternice, procese operaționale solide și operatori care ridică standardul industriei, într-o clădire cu o istorie unică. Este un pas firesc într-o strategie mai amplă prin care Tomcat Hospitality dezvoltă branduri locale scalabile și aduce în România concepte internaționale relevante. Marketta va deveni un reper pentru oraș și un punct de atracție pentru turiști, iar acesta este doar începutul”, a declarat Cătălin Gheorghe, CEO & Fondator Tomcat Hospitality, ce se ocupă de dezvoltarea proiectului.