FOTO Mercedes-Benz lansează o mașină în ediție limitată, de 50 de exemplare

Mercedes-Maybach V12 Edition 2025 Sursă: Mercedes-Benz

Producătorul de mașini Mercedes-Benz a arătat Mercedes-Maybach S-Class V12 Edition, o ediție limitată la doar 50 de unități, cu elemente de design personalizate și detalii din aur de 24 de carate, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Mașina are un motor Maybach de 12 cilindri, care oferă 450 kW (612 CP) și 900 Nm de cuplu. Rezultatul este o accelerație de la oprire la 100 km/h în doar 4,5 secunde, până la o viteză maximă limitată electronic de 250 km/h.

Maybach S-Class celebrează tradiția motoarelor V12 care au fost sinonime cu Maybach încă de la începutul secolului al XX-lea, spune producătorul.

Sursă: Mercedes-Benz

Printre dotările menționate de Mercedes-Benz, se numără ușile din spate confortabile cu acționare electrică, amortizarea activă a zgomotului rutier pentru un interior și mai silențios, direcția pe puntea spate și suspensia activă.

Mașina are un finisaj exterior în două tonuri, MANUFAKTUR măsliniu metalizat pe partea superioară a caroseriei și negru obsidian metalizat pe cea inferioară, accentuat de o dungă contrastantă argintie metalizată.

De asemenea, Maybach S-Class V12 Edition are mai multe elemente personalizate Maybach, volan realizat manual, căptușeală a acoperișului în maron matlasat cu diamante, o broderie pentru ediția specială și altele.

Mercedes-Maybach V12 Edition este disponibil numai pe anumite piețe și va fi livrat clienților începând cu toamna anului 2025.

