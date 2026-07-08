FOTO Se deschide un hub nou de evenimente pentru companii, în nordul Capitalei

Compania românească de spații de coworking Supertree Workspaces & More și Globalworth anunță că dezvoltă împreună un hub pentru evenimente corporate în cadrul Globalworth BOC Tower, ca parte a consolidării parteneriatului dintre cele două organizații, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Supertree va prelua administrarea și managementul complet al celor două săli de conferință recent amenajate din BOC Tower, completând serviciile de coworking și meeting rooms pe care le operează deja în clădire. Astfel, compania oferă clienților corporate o soluție integrată pentru organizarea evenimentelor, de la infrastructură și suport tehnic până la coordonarea operațională.

„Piața spațiilor de birouri evoluează rapid dincolo de modelul tradițional al locului de muncă. Clădirile premium de birouri sunt tot mai mult așteptate să ofere o infrastructură extinsă de servicii, facilități și experiențe care să sprijine modul în care companiile își desfășoară activitatea, colaborează și se dezvoltă. Credem că viitorul acestor clădiri constă în capacitatea lor de a deveni ecosisteme active de business – locuri în care oamenii se întâlnesc, fac schimb de idei și creează noi oportunități. Acest parteneriat cu Globalworth marchează un pas important în extinderea strategică a Supertree pe segmentul evenimentelor corporate premium din București”, spune Gianina Crăciun, fondator Supertree Workspaces & More.

Prin această extindere, compania românească își diversifică portofoliul de servicii și își extinde publicul țintă, adresându-se nu doar antreprenorilor, startup-urilor și IMM-urilor, ci și companiilor medii și mari, agențiilor de evenimente și comunicare, organizatorilor de conferințe, trainerilor și altor organizații care caută o infrastructură premium și un partener complet pentru organizarea evenimentelor.

„La Supertree, vedem evenimentele corporate ca pe o extensie strategică a modului în care companiile își construiesc cultura organizațională, vizibilitatea și relațiile de business. Prin parteneriatul cu Globalworth, ne propunem să devenim un partener complet de infrastructură pentru IMM-uri, companii aflate în dezvoltare și corporații internaționale, susținând organizarea unei game variate de evenimente – de la inițiative de CSR și employer branding, până la traininguri, evenimente dedicate clienților, conferințe de industrie și sesiuni de networking – oferind spațiul, coordonarea și contextul de business necesare pentru a transforma fiecare eveniment într-o oportunitate cu impact”, spune Anastasia Lucinschi, Marketing & Business Development Lead, Supertree Workspaces & More.

Aflat la parterul Globalworth BOC Tower, la 3 minute de metrou Pipera, hub-ul de evenimente se întinde pe o suprafață de peste 750 mp și include două săli de conferință complet echipate, cu o capacitate totală de aproape 300 de participanți.

Sala de Conferințe, cu o suprafață de 350 mp, poate găzdui între 120 și 150 de persoane și este destinată conferințelor, trainingurilor, workshopurilor și meselor rotunde.

Sala Cinema, cu o suprafață de 500 mp și o capacitate de până la 170 de participanți, este proiectată pentru conferințe de amploare, lansări de produse, forumuri de business și evenimente hibride.

Ambele săli sunt dotate cu infrastructură audio-video profesională, inclusiv sisteme performante de proiecție și afișare LED, sisteme profesionale de sonorizare, camere video 4K pentru transmisiuni, iluminat dedicat și tratamente acustice, fiind configurabile atât pentru evenimente desfășurate fizic, cât și pentru formate hibride sau cu transmisie live.

Hub-ul este integrat cu întregul ecosistem Supertree din BOC Tower, care include spații de coworking, săli de meeting și zone dedicate networkingului. Companiile pot combina cele două săli de conferință cu spațiile existente pentru organizarea unor evenimente complexe, cu sesiuni plenare, workshopuri, întâlniri executive și piste paralele de conferință, într-o singură locație administrată unitar.

Noul hub se adresează atât companiilor care organizează conferințe, lansări de produse, traininguri, ședințe extinse, evenimente de employer branding și întâlniri cu partenerii, cât și agențiilor de evenimente și comunicare, organizatorilor de conferințe, trainerilor, camerelor de comerț, asociațiilor profesionale și ambasadelor. Clienții pot opta fie pentru administrarea integrală a evenimentului de către echipa Supertree, fie pentru utilizarea infrastructurii împreună cu propriii furnizori și parteneri.

Spațiile găzduiesc deja evenimente reprezentative pentru comunitatea de business și tehnologie, printre care EnterTech 2026, Voxxed Days Bucharest 2026, precum și town hall-uri, lansări de produse și sesiuni de training organizate de companii și organizații precum JTI, Nestlé, Nespresso și Romanian Fintech Association.

Cele două săli de conferință sunt disponibile pentru rezervări și pot găzdui evenimente corporate de diferite dimensiuni, de la întâlniri executive și workshopuri până la conferințe, lansări de produse și proiecte complexe desfășurate în format fizic, hibrid sau online.

Supertree Workspaces & More este o platformă de coworking de nouă generație, concepută ca un ecosistem complet de servicii, care oferă spații inteligente cu utilizări multiple, consultanță de business și servicii integrate de management al evenimentelor.

Lansat ca o extindere a Adeco Advisory, companie de consultanță multidisciplinară din București, fondată în 2012, Supertree este unul dintre cei mai noi și cu cea mai rapidă creștere operatori locali de coworking din România.

Situat în Globalworth BOC Tower din Pipera, aceasta se adresează comunității de business din București, punând la dispoziție spații flexibile de lucru, birouri partajate, săli de întâlnire corporate, consultanță multidisciplinară, servicii de dezvoltare a afacerilor, networking și management complet pentru evenimente corporate.

Globalworth este una dintre cele mai importante companii de real estate din Europa Centrală și de Est. În România, Globalworth este principalul investitor pe segmentul clădirilor de birouri, deținând un portofoliu de peste 877.500 mp, distribuit în 35 de clădiri din întreaga țară, aflat în continuă dezvoltare.