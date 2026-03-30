FOTO De la Lamborghini și ceasuri de lux la terenuri și apartamente. Primele bunuri scoase la vânzare pe eLicitatiiANAF, cu prețurile listate

Platforma online eLicitatiiANAF, destinată vânzării bunurilor sechestrate sau intrate în proprietatea privată a statului, a fost lansată oficial luni, 30 martie.

Noua platformă permite românilor să consulte online oferta de bunuri scoase la valorificare. Până acum, acestea erau vândute exclusiv prin licitații publice organizate la sediile organelor fiscale, cu participare fizică.

Așa cum am scris pe StartupCafe.ro, platforma este împărțită în două secțiuni: publicitate bunuri și licitații în derulare.

Secțiunea „publicitate bunuri” este dedicată informării publicului, bunurile fiind promovate timp de 30 de zile. În această perioadă, cei interesați pot consulta detaliile disponibile și pot solicita programarea unei vizionări.

Secțiunea „publicitate bunuri” este împărțită în două categorii:

Bunuri mobile : obiecte din metale și materiale semiprețioase, autovehicule, utilaje și echipamente industriale, articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, uz casnic, precum și accesorii;

: obiecte din metale și materiale semiprețioase, autovehicule, utilaje și echipamente industriale, articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, uz casnic, precum și accesorii; Bunuri imobile: terenuri, apartamente, spații comerciale și case-vile.

Printre primele produse listate pe platforma eLicitatiiANAF se regăsesc atât bunuri de lux, cât și proprietăți imobiliare.

De exemplu, un ceas Richard Mille are un preț de pornire de peste 245.000 de lei, iar un Lamborghini Urus pornește de la peste 1,1 milioane de lei.

Pe listă apare și o geantă Celine, de aproape 22.000 de lei.

În același timp, sunt scoase la vânzare și terenuri, inclusiv unul intravilan de peste 5.000 mp, cu un preț de aproape 4 milioane de lei, dar și un teren cu construcție, de peste 500.000 de lei.

eLicitatiiANAF. Ce trebuie să știe cei interesați de participarea la licitații

Oricine poate consulta bunurile disponibile pe platforma eLicitatiiANAF, însă pentru a participa la licitații este necesar să dețină un cont SPV.

După ce perioada de publicitate expiră, bunurile trec automat în secțiunea de licitație online, care durează 5, 7 sau 10 zile, în funcție de valoarea fiecărui bun. În acest timp, participanții se pot înscrie, plăti taxa de participare și depune oferte. Dacă cineva face o ofertă mai mare, ceilalți sunt notificați și pot licita din nou.

Pasul de licitare este cuprins între 5% și 15% din prețul inițial de pornire, prețul de pornire, la prima licitație, fiind suma stabilită în raportul de evaluare. Dacă în ultimele 15 minute ale perioadei de licitație se depune o ofertă, se va aplica timp suplimentar pentru a permite licitarea suplimentară.

La final, câștigător este declarat cel cu cea mai mare ofertă. Pentru bunurile sechestrate, plata se poate face integral sau în rate. În maximum 5 zile, sumele depuse de participanții care nu au câștigat sau ale licitațiilor anulate sunt returnate.

Bunurile licitate pot fi achitate astfel:

plată online prin card bancar - suma se blochează în contul ofertantului pentru taxa de participare sau se virează integral pentru prețul de adjudecare.

decontare bancară - inclusiv prin internet banking, home banking, mobile banking sau alte metode la distanță; plata este considerată efectuată în momentul debitării contului plătitorului.

mandat poștal - data poștei este considerată momentul plății; mandatele trimise electronice sunt validate prin sistemul Trezoreriei.

Bunurile valorificate prin intermediul platformei provin din mai multe surse legale, respectiv din executări silite pentru recuperarea obligațiilor fiscale neachitate, precum și din măsuri dispuse în materie penală, în baza hotărârilor judecătorești sau intrate, potrivit legii în proprietatea statului.