OFICIAL Vânzarea online la licitație a bunurilor sechestrate prin platforma eLicitatiiANAF. Reguli și alte informații

A apărut în Monitorul Oficial Ordinul ANAF care reglementează vânzarea online prin platforma eLicitatiiANAF a bunurilor sechestrate sau intrate în proprietatea privată a statului.

Documentul stabilește procedura completă de organizare și desfășurare a licitațiilor prin platforma eLicitațiiANAF, de la publicitatea bunurilor și înscrierea participanților până la adjudecare și plată.

Potrivit ordinului ANAF, fac obiectul vânzării la licitație prin intermediul platformei eLicitațiiANAF următoarele categorii de bunuri:

a) bunurile imobile;

b) bunurile mobile;

c) fructe neculese și recolte prinse de rădăcini;

d) ansamblu de bunuri.

Totodată, prin acest document se aprobă modelul și modul de difuzare, utilizare și de păstrare a formularului Proces-verbal privind desfășurarea și rezultatul licitației pentru valorificarea bunurilor prin mijloace electronice.

În privința publicității bunurilor s-au stabilit următoarele:

Pentru organizarea licitației prin mijloace electronice, zilnic, aplicațiile informatice prin intermediul cărora se gestionează bunurile sechestrate, precum și cele intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, transmit electronic informațiile necesare derulării procedurii de organizare a licitațiilor în vederea procesării acestora în platforma eLicitațiiANAF. După procesarea și validarea informațiilor aferente bunurilor prin intermediul platformei eLicitațiiANAF, acestea se preiau automat în platformă.

În situația în care bunurile pentru care se realizează procedura de organizare a licitației prin intermediul platformei eLicitațiiANAF prezintă elemente particulare, cum ar fi deteriorarea bunului mobil sau imobil ori necesitatea evacuării bunului imobil, executorul fiscal are obligația de a prelucra aceste informații în aplicația informatică prin intermediul căreia se gestionează bunurile sechestrate.

Fișierele media aferente bunurilor mobile și imobile, se încarcă în platforma eLicitațiiANAF de către executorii fiscali din cadrul organelor de executare silită și funcționarii din cadrul structurilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, manual sau automat, după caz, concomitent cu preluarea informațiilor aferente bunurilor.

În cazul bunurilor imobile, fișierele media vor conține fotografii cu exteriorul imobilului (ex. scara blocului ori a casei/vilei), o captură de ecran cu harta locației în care se află imobilul prin utilizarea serviciului de cartografiere online, cum ar fi cel dezvoltat de Google ce se regăsește pe site-ul https://www.google.com/maps, precum și orice ale imagini/poze relevante pentru realizarea publicității bunului. În situația în care bunurile au elemente particulare, inclusiv de deteriorare a acestora, fișierele media vor cuprinde în mod obligatoriu imagini concludente din care să rezulte această constatare, astfel încât ofertanții să fie în cunoștință de cauză la momentul participării la licitație.

Zilnic, odată cu preluarea informațiilor despre bunuri și a fișierelor media aferente acestora, Punctul central, prin intermediul platformei eLicitațiiANAF, realizează publicitatea bunurilor prin încărcarea acestora, în mod automat, în secțiunea ”Publicitate bunuri”.

Concomitent, platforma eLicitațiiANAF transmite ID licitație pentru fiecare bun, automat, către aplicațiile informatice prin intermediul cărora se gestionează bunurile sechestrate, precum și cele intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.

În situația în care prin intermediul platformei eLicitațiiANAF se identifică faptul că nu au fost încărcate fișierele media aferente bunurilor pentru care s-au preluat informațiile, bunurile nu se încarcă în secțiunea de “Publicitate bunuri”.

Publicitatea vânzării bunurilor se efectuează cu 30 de zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea licitaţiei. Publicitatea vânzării bunurilor se consideră a fi efectuată prin preluarea informațiilor și fișierelor media aferente acestora în secțiunea ”Publicitate bunuri”, fără a mai fi necesară emiterea de către organul de executare/valorificare a unui anunț.

Pentru fiecare termen de licitație se realizează o nouă publicitate a vânzării bunului, aplicându-se în mod corespunzător prevederile anterioare.

Secțiunea ”Publicitate bunuri” conține cel puțin următoarele informații:

a) denumirea structurii cu atribuții de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, sau ale organului de executare care a sechestrat bunul după caz, precum și date de contact pentru furnizarea de informații suplimentare;

b) informații privind bunurile pentru care se realizează procedura de publicitate, descrierea lor sumară, precum și fișiere media relevante pentru vizualizarea acestora;

c) preţul de evaluare ori prețul de pornire al licitației, după caz, pentru fiecare bun;

d) indicarea, dacă este cazul, a drepturilor reale și a privilegiilor care grevează bunurile;

e) timpul rămas până la începerea licitației;

f) invitația, pentru toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor, să înștiințeze despre aceasta organul de executare silită înainte de începerea licitației, în cazul bunurilor sechestrate;

g) mențiunea că ofertanții sunt obligați să plătească o taxă de participare reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației;

h) obligații ce revin cumpărătorului potrivit prevederilor legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea;

i) alte informații de interes pentru cumpărător, dacă sunt cunoscute;

j) datele și intervalul orar în care se poate realiza vizionarea bunului de către orice persoană interesată.

Despre data și ora începerii licitației organul de executare silită/organul de valorificare trebuie să înștiințeze debitorul, custodele, administratorul-sechestru, precum și titularii drepturilor reale și ai sarcinilor care grevează bunul urmărit.

În perioada de publicitate, orice persoană interesată are posibilitatea optării pentru vizionarea bunului la una dintre datele menționate, în cadrul unui interval orar ce poate fi selectat pe platforma eLicitațiiANAF, în perioada prevăzută la pct. 2.6.

Informații privind statusul programării de vizionare a bunului se regăsesc în contul utilizatorului extern, accesând ”Programările mele”, care pot fi:

a) ”Confirmată” - atunci când utilizatorul extern a selectat una din datele și intervalul orar din platformă. În cazul în care se dorește reprogramarea, utilizatorul extern anulează programarea existentă și crează o nouă programare.

b) ”Anulată” - solicitată de către utilizatorul extern atunci când acesta nu se poate prezenta la vizionare.

Procedura de înregistrare și autentificare pe platforma eLicitațiiANAF:

Persoanele care doresc să utilizeze platforma eLicitațiiANAF trebuie să se înregistreze în vederea autentificării în aceasta.

Pentru înregistrare utilizatorii externi cu domiciliul fiscal sau înregistrați fiscal în România au obligația înrolării în SPV, prevederile art. 80 din Codul de procedură fiscală aplicându-se în mod corespunzător.

Pentru înregistrarea ca utilizatori externi, persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică străine fără domiciliul fiscal sau neînregistrate fiscal în România au obligația înrolării prin intermediul formularului web disponibil în portalul ANAF.

Autentificarea se realizează în baza certificatului digital sau a identificatorului utilizatorului extern reprezentând: utilizator, parolă și cod de autentificare OTP.

Derularea licitației publice prin platforma eLicitațiiANAF:

După expirarea termenului de 30 de zile în care se realizează publicitatea bunurilor, se preiau automat în secțiunea ”Licitații în derulare” informații privind bunurile și fișierele media aferente.

Perioada de derulare a licitației prin platforma eLicitațiiANAF se stabilește astfel:

a) pentru bunuri cu o valoare de evaluare mai mică de 20.000 lei, perioada de derulare a licitației este de 5 zile;

b) pentru bunuri a căror valoare de evaluare este egală sau mai mare de 20.000 lei și mai mică de 50.000 lei, perioada de derulare a licitației este de 7 zile;

c) pentru bunuri a căror valoare de evaluare este egală sau mai mare de 50.000 lei, perioada de derulare a licitației este de 10 zile.

Termenii și condițiile pentru participare la licitație de către utilizatorii externi sunt:

a) să se autentifice în platforma eLicitațiiANAF potrivit Capitolului III Procedura de autentificare a utilizatorilor externi pe platforma eLicitațiiANAF;

b) să se înscrie la licitație în perioada de derulare a licitației prevăzută la pct. 4.2.;

c) să plătească taxa de participare la licitație în termenul prevăzut la pct. 4.2. prin modalitățile prevăzute la pct. 5.2;

d) să declare pe propria răspundere că depune împuternicirea, în original sau procura în formă autentică la momentul semnării procesului-verbal de adjudecare, în situaţia în care la licitaţie, aceasta participă în calitate de persoană împuternicită de către ofertant, iar ofertantul pe care îl reprezintă este declarat adjudecatar.

e) să încarce orice alte documente care dovedesc calitatea prevăzută de lege pentru achiziția bunurilor ce necesită autorizații specifice, precum și orice alt document considerat necesar în procedura de valorificare a bunului, după caz;

f) să accepte termenii și condițiile privind utilizarea platformei eLicitațiiANAF;

g) să accepte termenii și condițiile privind Regulamentul de organizare și desfășurare a licitației.

Validarea înscrierii la licitație a utilizatorului extern se realizează numai după verificarea automată, prin intermediul platformei eLicitațiiANAF, a respectării de către acesta a termenilor și condițiilor.

După validarea înscrierii la licitației, utilizatorul extern poate înregistra oferta de preț. Oferta de preț nu poate fi mai mică decât prețul de pornire la licitație, respectiv valoarea rezultată ca urmare a aplicării pașilor de licitație.

Preţul de pornire la licitaţie, în cazul bunurilor sechestrate, se stabilește astfel:

a) pentru prima licitaţie - preţul de evaluare;

b) pentru a doua licitaţie - preţul de evaluare diminuat cu 25%;

c) pentru a treia și a patra licitaţie - preţul de evaluare diminuat cu 50%. Dacă după cea de-a patra licitație bunurile nu au fost valorificate, licitațiile se reiau pentru o perioadă de maxim 12 luni de la data încărcării pe platformă, cu preţul de pornire a licitaţiei care nu poate fi mai mic de 50% din preţul de evaluare a bunurilor. În situația în care nu au fost valorificate, bunurile se elimină de pe platformă, urmând ca organul de executare silită să procedeze la reevaluarea bunurilor imobile, iar în cazul bunurilor mobile organul de executare analizează oportunitatea reevaluării acestora, valorificarea acestora prin alte modalități prevăzute de lege sau restituirea lor către debitor considerând că acestea nu au valoare de piață.

Prețul de pornire la licitație, în cazul bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, este stabilit de către comisia de evaluare și este preluat automat din aplicația informatică de gestiune a acestor bunuri, astfel:

a) pentru prima licitaţie - preţul de evaluare;

b) pentru a doua licitaţie - preţul de evaluare diminuat cu cel mult 25%;

c) pentru a treia licitaţie - preţul de evaluare diminuat cu cel mult 50%;

d) pentru următoarele licitații - preţul de evaluare diminuat cu cel mult 75%.

Ordinul mai stabilește:

regulile privind efectuarea plăților, precum și validarea și înregistrarea acestora în contul distinct de disponibil deschis la nivelul Trezoreriei Operative Centrale;

activitățile efectuate de către organele de executare silită în cazul licitației bunurilor sechestrate;

activitățile efectuate de către structurile cu atribuții de valorificare a bunurilor proprietate a statului în cazul licitației bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.

Accesează și descarcă Ordinul nr. 354/2026 privind aprobarea Procedurii de vânzare la licitație, prin mijloace electronice, a bunurilor sechestrate și a celor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.