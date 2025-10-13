FOTO „Atenție! Nu deschideți aceste emailuri”. Altă înșelătorie în numele ANAF

ANAF avertizează contribuabilii asupra unei noi campanii de emailuri false, transmise aparent în numele instituției, de la adresa ion@impal.ro.

Mesajele informează destinatarii despre „o posibilă neregularitate identificată în declarațiile fiscale depuse” și solicită urmarea unor pași pentru „remedierea situației”, reprezentând o tentativă de fraudă.

ANAF reamintește contribuabililor să:

nu deschidă emailurile suspecte;

nu acceseze documentele sau linkurile atașate;

nu transmită date personale sau sume de bani către conturile indicate în aceste mesaje.

Foto: ANAF / Facebook

„Serviciul Spațiul Privat Virtual, pus la dispoziția contribuabililor, gratuit, a fost creat și dezvoltat pentru o comunicare securizată cu instituția. De asemenea, contribuabilii pot obține informații fiscale cu caracter general la call center ANAF 0314039160”, informează Fiscul.