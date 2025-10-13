Skip to content

FOTO „Atenție! Nu deschideți aceste emailuri”. Altă înșelătorie în numele ANAF

FOTO „Atenție! Nu deschideți aceste emailuri”. Altă înșelătorie în numele ANAF

ANAF avertizează contribuabilii asupra unei noi campanii de emailuri false, transmise aparent în numele instituției, de la adresa ion@impal.ro. 

Mesajele informează destinatarii despre „o posibilă neregularitate identificată în declarațiile fiscale depuse” și solicită urmarea unor pași pentru „remedierea situației”, reprezentând o tentativă de fraudă.

ANAF reamintește contribuabililor să:

  • nu deschidă emailurile suspecte;
  • nu acceseze documentele sau linkurile atașate;
  • nu transmită date personale sau sume de bani către conturile indicate în aceste mesaje.
Foto: ANAF / Facebook

„Serviciul Spațiul Privat Virtual, pus la dispoziția contribuabililor, gratuit, a fost creat și dezvoltat pentru o comunicare securizată cu instituția. De asemenea, contribuabilii pot obține informații fiscale cu caracter general la call center ANAF 0314039160”, informează Fiscul.

Taxe

Charger UE

UE va impune încărcătorul universal USB C la laptopuri și monitoare, de la finalul anului 2028

GDPR

E.ON Energie România a contestat amenda GDPR: Procesul-verbal al autorității este „netemeinic și nelegal”

FOTO Noi metode de înșelăciune cu vânzare de conturi cripto și cu SMS-uri false, descoperite de Binance. Recomandările specialiștilor

Fost șef în ANAF: Măsurile de forță ale Fiscului sunt orientate prea mult către cei care își plătesc taxele. „Au impresia că sunt vânați pentru orice greșeală”

Controalele ANAF asupra investitorilor pe burse. Verificări pentru veniturile din 2019 încoace (consultant)

Site-ul E.ON Romania

GDPR: E.ON România, amendată cu 25.000 EUR după ce au fost accesate neautorizat conturi de utilizatori, adrese de e-mail și parole. „Risc ridicat” de prejudicii financiare

Business CheckIn. Cristina a deschis o grădiniță unde copiii se pregătesc (și) pentru viața de viitori antreprenori