FOTO: ANAF trimite notificări pentru nedepunerea formularului D216 – taxa pe lux

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a început să trimită persoanelor fizice vizate notificări, pentru că nu au depus Formularul 216, privind declarația pentru plata taxei pe lux, aplicabilă vilelor și mașinilor scumpe, a anunțat un cunoscut consultant fiscal, Cornel Grama.

Consultantul clujean a postat pe grupul de Facebook Tax Advisors notificarea ANAF primită de un contribuabil și a explicat ce trebuie să facă oamenii vizați, avertizând că neplata taxei duce la acumularea de dobânzi și penalități:

„ANAF a început să trimită notificări pentru nedepunerea formularului 216, cunoscut și ca declarația pentru taxa pe lux. Dacă ai o proprietate cu o valoare impozabilă mai mare de 2.500.000 de lei, atunci trebuie să știi următoarele: - pentru anul 2026, declarația trebuia depusă până pe 30 septembrie 2026 de către persoanele fizice care, la 31 decembrie anul trecut, dețineau o clădire rezidențială a cărei valoare impozabilă depășea 2.500.000 de lei. Foarte important: nu discutăm despre prețul de vânzare al proprietății și nici despre valoarea ei de piață. Se ia în calcul valoarea impozabilă comunicată de primărie, pe care o găsești în decizia de impunere. În formular se completează datele proprietarului, datele de identificare ale imobilului, valoarea impozabilă și impozitul datorat. Calculul este simplu: din valoarea impozabilă scazi plafonul de 2.500.000 de lei, iar diferența se taxează cu 0,9%. De exemplu, dacă valoarea impozabilă este de 3.000.000 de lei, diferența este de 500.000 de lei, iar impozitul special datorat este de 4.500 de lei. Dacă ai primit notificarea, nu o ignora! În notificările transmise de ANAF este stabilit un termen de 15 zile pentru depunerea declarației. Dacă nu o depui, ANAF poate stabili obligația de plată din oficiu, la care se pot adăuga dobânzi și penalități calculate începând cu ziua următoare termenului de plată”.

Cineva l-a întrebat pe Grama despre un caz concret mai special: „Dacă o clădire în valoare de 3.000.000 lei are 3 proprietari, se mai depune? Individual nu depasesc 2.500.000 lei”.

Consultantul fiscal Cornel Grama a explicat că se depune declarația 216 și în acest caz:

„Da, se depune, pentru că se ia clădirea în ansamblul ei, ca valoare: a) persoanele fizice care, la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, au în proprietate/proprietate comună clădiri rezidențiale, astfel cum sunt definite la art. 453 lit. f), situate în România, dacă valoarea impozabilă a clădirii calculată potrivit dispozițiilor art. 457, depășește 2.500.000 lei”.

„Se trece cota retinuta și se plătește proporțional. Depune fiecare din cei 3 (co-proprietari - n.r.) cate un D216. Exemplu: la 3.000.000 lei, cota e 33,3% la fiecare și impozitul în D216 va fi calculat automat: 33.3% x 500.000 x 0.9% = 1499, 85 lei / de caciulă. Formularul rotunjeste la 1500 lei”, a explicat Grama cum se face calculul.

Reamintim că impozitul special pe bunurile imobile şi mobile de valoare mare - „taxa pe lux” se calculează după cum urmează:

a) în cazul proprietăţilor reprezentând clădiri rezidenţiale, prin aplicarea unei cote de 0,9% asupra diferenţei dintre valoarea impozabilă a clădirii comunicată de către organul fiscal local şi plafonul de 2.500.000 lei;

prin aplicarea unei cote de 0,9% asupra diferenţei dintre valoarea impozabilă a clădirii comunicată de către organul fiscal local şi plafonul de 2.500.000 lei; b) în cazul proprietăţilor reprezentând autoturisme, prin aplicarea unei cote de 0,9% asupra diferenţei dintre valoarea de achiziţie şi plafonul de 375.000 lei.

Formularul se utilizează pentru declararea impozitului special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare, începând cu anul 2026.

Descarcă de pe site-ul ANAF Formularul 216