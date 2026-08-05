OFICIAL Formularul ANAF 216, folosit de proprietarii de vile și mașini scumpe pentru declararea „taxei pe lux”, actualizat. Descarcă PDF editabil

ANAF a publicat, miercuri, în Monitorul Oficial, Ordinul prin care se actualizează Formularul 216, utilizat de proprietarii de vile și alte imobile de valoare mare pentru declararea și plata impozitului special pe lux.

Este vorba despre Ordinul nr. 917/2026 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.738/2024 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 216 „Declarație privind impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare", precum și a Procedurii privind modalitatea în care se realizează colaborarea între organul fiscal local și organul fiscal central privind primirea/transmiterea unor informații referitoare la contribuabilii care datorează impozit special pe bunurile imobile de valoare mare.

Între timp, ANAF a și publicat noul formular 216 PDF editabil. Vezi AICI.

De ce a fost nevoie de actualizarea formularului 216, utilizat pentru declararea și plata taxei pe lux

Actualizarea a fost necesară în contextul intrării în vigoare, de la 1 ianuarie 2026, a unor modificări prevăzute de Legea nr. 239/2025 - Pachetul 2 de măsuri fiscale. Aceasta a stabilit că se majorează cota de impozitare aferentă impozitului special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare, de la 0,3% la 0,9%.

Astfel, așa cum am scris pe StartupCafe.ro, impozitul special pe bunurile imobile şi mobile de valoare mare - „taxa pe lux” se calculează după cum urmează:

a) în cazul proprietăţilor reprezentând clădiri rezidenţiale, prin aplicarea unei cote de 0,9% asupra diferenţei dintre valoarea impozabilă a clădirii comunicată de către organul fiscal local şi plafonul de 2.500.000 lei;

b) în cazul proprietăţilor reprezentând autoturisme, prin aplicarea unei cote de 0,9% asupra diferenţei dintre valoarea de achiziţie şi plafonul de 375.000 lei.

Formularul se utilizează pentru declararea impozitului special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare, începând cu anul 2026.

Accesează și descarcă Ordinul ANAF nr. 917/2026, publicat, miercuri, în Monitorul Oficial.