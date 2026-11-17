Colosul chinez de comerț online Temu nu aplică „măsuri rezonabile” pentru a combate vânzarea de produse ilegale pe platforma sa, consideră Comisia Europeană, potrivit unui comunicat transmis, marți, comunității antreprenoriale StartupCafe.

Comisia Europeană a constatat, cu titlu preliminar, că Temu încalcă obligația Actului legislativ privind serviciile digitale (DSA) de a pune în aplicare măsuri rezonabile, proporționale și eficace pentru a atenua riscul ca produsele ilegale să fie oferite pe platforma sa.

Comisia a constatat, cu titlu preliminar, că măsurile de atenuare luate de Temu includ controale ineficace pentru verificarea conformității produselor; un sistem slab de moderare a conținutului; și un sistem de sancțiuni ineficient.

Controale ineficiente pentru asigurarea standardelor de siguranță

Cu titlu preliminar, Comisia a constatat că, deși Temu dispune de controale, acestea nu analizează suficient dacă produsele în sine respectă cerințele de siguranță ale UE. În special:

Temu cere vânzătorilor să furnizeze rapoarte de testare doar pentru o parte foarte mică a produselor și, chiar și în cazul în care este necesar un astfel de raport, adesea nu este verificat de Temu.

Deși Temu identifică unele categorii de produse ca prezentând un risc ridicat (de exemplu, jucării, produse electronice, produse cosmetice), nu le acordă prioritate atunci când efectuează controale fizice. În plus, de multe ori, societatea nu a monitorizat rezultatele controalelor la fața locului și nici nu a intensificat inspecțiile în vederea unei creșteri a listelor.

Sistem slab de moderare a conținutului

Cu titlu preliminar, Comisia a constatat că sistemul Temu de moderare a conținutului nu previne suficient riscul diseminării de produse ilegale. De exemplu:

Sistemul de moderare pare să analizeze în principal informațiile atașate unei liste de produse și conformitatea cu termenii și condițiile Temu, mai degrabă decât siguranța produsului în sine.

Sistemul instituit de Temu pentru a compara o includere pe listă cu alte includeri pe listă identificate anterior ca fiind neconforme nu se axează suficient pe riscul prezentat de produsele nesigure.

Numărul moderatorilor de conținut uman nu a crescut în concordanță cu creșterea numărului de listări pe platformă.

Sistem de sancțiuni ineficace

De asemenea, Comisia a constatat, cu titlu preliminar, că sistemul de sancțiuni al Temu nu vizează în mod eficace comercianții; că este prea fragmentată; și că este un factor de descurajare insuficient. Dovezile sugerează că:

Sunt impuse sancțiuni magazinelor individuale, mai degrabă decât comerciantului din spatele acestora, deși un singur comerciant poate opera mai multe magazine. Prin urmare, un comerciant al cărui magazin este închis poate continua să vândă prin intermediul celorlalte magazine ale sale.

Comercianții independenți de pe marketplace „pot comite un număr mare de încălcări grave, inclusiv vânzarea de produse care nu trec de verificările de siguranță, înainte ca Temu să suspende oricare dintre magazinele lor”.

Temu riscă o amendă de până la 6% din cifra de afaceri anuală

Temu are acum posibilitatea de a-și exercita dreptul la apărare. Acesta poate examina documentele din dosarul de investigație al Comisiei și poate răspunde în scris la constatările preliminare ale Comisiei. În paralel, va fi consultat Comitetul european pentru servicii digitale.

În cazul în care opiniile Comisiei sunt confirmate în cele din urmă, Comisia poate adopta o decizie de neconformitate, care poate declanșa o amendă proporțională care poate ajunge până la 6% din cifra de afaceri anuală totală la nivel mondial a furnizorului și poate obliga furnizorul să ia măsuri pentru a remedia încălcarea.

Constatările preliminare se referă la obligația Temu de a pune în aplicare măsuri concrete de atenuare a riscurilor în temeiul articolului 35 din Regulamentul privind serviciile digitale.

În luna mai, Comisia a considerat că Temu și-a încălcat obligația de a efectua o evaluare adecvată a riscurilor, impunând o amendă de 200 de milioane EUR. În octombrie 2026, Comisia a aprobat planul de acțiune al Temu pentru remedierea încălcării pentru care Temu a fost amendată.

Comisia a inițiat proceduri oficiale în octombrie 2024 pentru a evalua dacă este posibil ca Temu să fi încălcat Regulamentul privind serviciile digitale în domenii legate de vânzarea de produse ilegale, de proiectarea serviciului care ar putea crea dependență, de sistemele utilizate pentru a recomanda utilizatorilor achiziții, precum și de accesul cercetătorilor la date.