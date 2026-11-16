Controale fiscale 2027. Șeful ANAF anunță: „Verificăm bărci pe firmă, piscine construite, nu le luăm pe alea umflate”

Președintele ANAF, Adrian Nica, a declarat în cadrul unui curs de noutăți fiscale că instituția pregătește controale tematice care vor viza firmele care au cumpărat bunuri pe societate, dar care sunt folosite în scop personal. El a explicat și la ce se vor uita concret inspectorii fiscali.

„Cei care și-au cumpărat casă pe firmă și locuiesc acolo cu familia, vor trebui să se hotărască. Ori își plătesc chirie, ori ajustați. Cea mai mare provocare a ANAF-ului va fi primul trimestru al anului 2027, unde culegem din bazele de date și toată țara care a luat casă cu taxare inversă va avea o notificare sau, în funcție de valoarea sumei, un control”, a declarat șeful ANAF, Adrian Nica, în cadrul unui curs de noutăți fiscale susținut de Cristian Rapcencu, lector universitar la Academia de Studii Economice din București și antreprenor, expert în fiscalitate.

Nica a reamintit că inspectorii vor verifica bunurile sau cheltuieli înregistrate pe firmă, dar care ar putea fi destinate, în realitate, uzului personal.

„Am anunțat public că verificăm bărci pe firmă, piscine construite, nu le luăm pe alea umflate, pe firmă, vacanțe pe firmă, ceasuri, bijuterii, obiecte de lux pe firmă”, a declarat el. Intervenția președintelui ANAF a fost transmisă pe pagina de Facebook a lui Cristian Rapcencu.

ANAF: Bunurile de lux înregistrate în patrimoniul firmelor vor fi analizate din perspectiva utilizării lor efective

În octombrie 2026, ANAF a anunțat că va verifica, în perioada următoare, firmele care au achiziționat bunuri de lux sau au dezvoltat amenajări de agrement, fără ca aceste achiziții să aibă o legătură justificată cu activitatea lor economică, dar ale căror costuri au fost suportate din bugetul societăților respective.

„Bunurile de lux înregistrate în patrimoniul firmelor vor fi analizate din perspectiva utilizării lor efective. Inspectorii vor verifica dacă acestea sunt folosite pentru obținerea de venituri impozabile, ori dacă sunt utilizate, în fapt, în scop personal de asociați, administratori sau persoane apropiate acestora”, spunea ANAF.

Construcțiile sau amenajările de agrement realizate de firme vor fi verificate în același mod, „cu atenție deosebită asupra celor amplasate la reședințele asociaților sau administratorilor”, preciza Fiscul.

În astfel de cazuri, cheltuielile nu pot fi deduse, iar TVA aferentă nu poate fi recuperată, dacă bunurile nu servesc activității economice a firmei.

Acțiunile au la bază analize de risc realizate prin corelarea informațiilor din declarațiile fiscale, fișierele standard de control fiscal D406 - SAF-T și facturile transmise prin sistemul RO e-Factura. Verificările urmăresc dacă achiziția este justificată de obiectul de activitate, corectitudinea exercitării dreptului de deducere a TVA și a deducerii cheltuielilor la calculul impozitului pe profit (amortizare, întreținere, combustibil, reparații), precum și tratamentul fiscal al avantajelor acordate asociaților, administratorilor sau angajaților prin folosirea personală a acestor bunuri.

Nu toate achizițiile de acest tip impun risc fiscal. Firmele care desfășoară efectiv activități în scopul investițiilor derulate (precum cele de turism, agrement, închiriere, servicii hoteliere sau sportive și altele asemenea) pot deduce, în condițiile legii, cheltuielile aferente bunurilor utilizate în activitatea economică.

Contribuabilii care constată că au dedus nejustificat TVA sau cheltuieli aferente acestor bunuri pot depune declarații rectificative înainte de demararea verificărilor.