Numărul inspecțiilor economico-financiare derulate de Ministerul Finanțelor la ONG-urile care beneficiază de sponsorizări ar putea crește în perioada următoare, avertizează o avocată specializată în asistență la controalele fiscale.

„Sunt pe val, să zic așa, inspecțiile economico-financiare pe care Ministerul Finanțelor le desfășoară. Chiar în cursul acestui an, departamentul de inspecție al Ministerului de Finanțe s-a dublat. Numărul de inspecții care ne vor veni de la Ministerul de Finanțe, nu de la ANAF, va fi printre cele mai mari”, a spus Luisiana Dobrinescu, avocat, managing partner, Dobrinescu Dobrev Haraga la Tax & Finance Forum 2026.

„Ministerul de Finanțe este astfel organizat, încât o inspecție să dureze 30, maximum, cu cele mai mari prelungiri, 60 de zile. Practic, o să fie foarte eficienți pe aceste inspecții”, a mai punctat avocata.

Printre altele, inspecțiile care vizează ONG-urile, atât cele derulate de Ministerul Finanțelor, cât și cele derulate de ANAF, au în vedere modul în care sunt cheltuiți banii și relațiile dintre ONG-uri, membrii conducerii și firmele care le sponsorizează.

Luisiana Dobrinescu a explicat și cum decurg inspecțiile desfășurate de Ministerul Finanțelor în cazul anumitor ONG-uri care au beneficiat de sponsorizări.

„Se duc la ONG, la asociații și fundații, verifică modul în care au fost utilizați banii de la bugetul de stat prin acele redirecționări sau prin simplele contracte de sponsorizare în baza cărora contribuabilul, sponsorul și-a dedus impozitul pe profit. Solicită trasabilitatea conturilor, adică baniide la X sponsor, ce s-a întâmplat cu ei, cum i-ai cheltuit. Dar cheltuielile tale administrative pe ONG sunt mari? Ai plătit pe un sediu de 10.000 de euro, ai plătit bonusuri nu știu de care, lucruri de lux. Și nu vorbim de bunuri personale când vorbim de lux”, a explicat avocata.

Un alt aspect important al acestor inspecții este evidența contabilă analitică pe proiecte, a mai spus ea. „Toți cei care au trecut prin aceste inspecții au primit dispoziție obligatorie să-și organizeze contabilitatea analitică”, a punctat avocata.

În plus, inspectorii pot cere ONG-urilor să explice și cum au ales persoanele pe care le-au ajutat, ce criterii au folosit și de ce au acordat sprijin unora și nu altora. Cu alte cuvinte, nu este suficient să demonstreze că au cheltuit banii, ci trebuie să arate și cum au decis să îi folosească.

Inspecție ANAF la ONG. Ce verifică inspectorii

Avocata a vorbit și despre inspecția fiscală care poate veni din partea ANAF la ONG și ce verifică inspectorii Fiscului.

„Această inspecție pleacă de la verificarea modului în care au fost utilizate sponsorizările, pleacă de la același punct, însă pune accent pe evidența contabilă separată a activității non-profit de cea activitatea economică. De ce ai alocat cheltuielile astea așa. Practic, direcția este să arate că ar fi trebuit să plătești și impozit pe profit, nu că ești doar ONG. Verifică în detaliu relațiile de afiliere. În detaliu. drepturile de autor plătite, să nu cumva să fi plătit o marcă care aparținea unuia dintre fondatorii asociației sau fundației sau nu știu cui din consiliul director. Posibil un conflict de interese. Ești în consiliu director, ești fondator sau asociat, ai facturat printr-o firmă de-a ta servicii, TVA, ceva. Consecința este emiterea unei decizii de impunere prin care se calculează impozitele”, a declarat aceasta.

Și firmele care sponsorizează ONG pot fi verificate de ANAF

Avocata a avertizat că verificările nu se opresc însă la organizațiile sau asociațiile care primesc banii. ANAF poate controla și firmele care au acordat sponsorizări, pentru a vedea dacă acestea au beneficiat în mod justificat de facilitățile fiscale aferente.

„Ultima categorie, inspecția fiscală asupra sponsorului. Pentru că pornim de la ONG, mergem la sponsor și zic: am văzut eu cum s-au cheltuit banii. Încă o dată, poate banii s-au cheltuit foarte legitim. Nu vorbim de acele situații, ci vorbim de atunci când nu avem rafturi de documente și de decizii, vă garantez că este cea mai birocratică inspecție. Eu nu îmi aduc aminte la SRL-uri și SA-uri, la agenți economici ceva atât de birocratic și atât de detaliat cum trebuie să prezinte și cum trebuie să aibă evidența un ONG”, a spus Dobrinescu.

„Verifică riscuri de control sau de direcționare a fondurilor. Și aici cade accentul dacă o societate, un SA, un mare contribuabil a dat o singură sponsorizare de toți banii unui ONG. De ce s-a dus acolo? Cine este acolo?”, a explicat ea.

Sunt analizate, astfel, eventualele relații dintre reprezentanții ONG-ului și persoanele din conducerea firmei, inclusiv pentru a stabili dacă sponsorul ar putea influența sau controla modul în care sunt utilizate fondurile.

„Practic, verifică partea corporativă cu misiunea de a spune că sponsorul de fapt direcționează sau poate controla fondurile. Și atunci, evident că rezultatul negativ poate consta într-o decizie de impunere prin care se anulează beneficiul fiscal”, a explicat ea.