FOTO: TOP mașini electrice de oraș, la o competiție din România

O competiția care susține că „evaluează cele mai relevante vehicule electrice urbane de pe piața din România” a stabilit un top al modelelor auto de profil, în clasament regăsindu-se mărci care provin de la producători din toată lumea.

KIA EV2 a fost desemnată câștigătoarea ediției 2026 a Best Electric City Car, potrivit unui comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, de o firmă de leasing care organizează competiția.

Modelul producătorului sud-coreean s-a impus în clasa mini după testele urbane și de încărcare, la finalul unei jurizări realizate de jurnaliști auto specializați.

La categoria micro (16 ani), câștigător a fost Linktour Alumi, în timp ce Renault 4 și ALLVIEW 4City au fost alegerile publicului pentru Premiile de Popularitate.

Ediția din acest an a reunit 10 modele electrice urbane din clasele mini (vehicule cu lungime mai mică de 4 metri) și micro (cvadricicluri din categoriile L6e și L7e), disponibile în prezent pe piața locală.

Evaluarea a presupus sesiuni de teste urbane și de încărcare pe un traseu de 30 km dus-întors, urmate de jurizare.

În competiție s-au aflat modele din clasa mini precum BYD Dolphin Surf, Dacia Spring 2026, Renault 4, Kia EV2, Jeep Avenger, MINI Aceman și VW ID. Polo, în timp ce categoria micro, a cvadriciclurilor din clasele L6e și L7e, a fost reprezentată de AllView 4City, Linktour Alumi și Nieve Q-eN (în două variante).

Publicul a votat, la rândul său, modelele preferate pentru Premiile de Popularitate.

KIA EV2

Lista completă a câștigătorilor Best Electric City Car 2026

Categoriile principale:

Best Electric City Car 2026: KIA EV2

Locul 2, la egalitate: BYD Dolphin / VW Polo

Best Electric City Car 2026 – 16 (categoria micro / cvadricicluri): LINKTOUR ALUMI

Premiul de Popularitate

Popularitate: RENAULT 4

Popularitate 16: ALLVIEW 4CITY

Premii speciale

Consum: DACIA SPRING

Accesibilitate: NIEVE Q-EN

Confort: VW ID Polo

Personalitate: BYD DOLPHIN

Datele firmei de leasing Arval arată că 24% dintre companiile din România participante la studiu operează deja tehnologii electrificate, iar 38% intenționează să le introducă în următorii trei ani.

80% dintre companii indică rețeaua de încărcare drept obstacolul principal pentru autoturisme.