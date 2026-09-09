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FOTO: TOP mașini electrice de oraș, la o competiție din România

masini electrice
masini electrice
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O competiția care susține că „evaluează cele mai relevante vehicule electrice urbane de pe piața din România” a stabilit un top al modelelor auto de profil, în clasament regăsindu-se mărci care provin de la producători din toată lumea. 

KIA EV2 a fost desemnată câștigătoarea ediției 2026 a Best Electric City Car, potrivit unui comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, de o firmă de leasing care organizează competiția. 

Modelul producătorului sud-coreean s-a impus în clasa mini după testele urbane și de încărcare, la finalul unei jurizări realizate de jurnaliști auto specializați.

La categoria micro (16 ani), câștigător a fost Linktour Alumi, în timp ce Renault 4 și ALLVIEW 4City au fost alegerile publicului pentru Premiile de Popularitate.

Ediția din acest an a reunit 10 modele electrice urbane din clasele mini (vehicule cu lungime mai mică de 4 metri) și micro (cvadricicluri din categoriile L6e și L7e), disponibile în prezent pe piața locală. 

Evaluarea a presupus sesiuni de teste urbane și de încărcare pe un traseu de 30 km dus-întors, urmate de jurizare. 

În competiție s-au aflat modele din clasa mini precum BYD Dolphin Surf, Dacia Spring 2026, Renault 4, Kia EV2, Jeep Avenger, MINI Aceman și VW ID. Polo, în timp ce categoria micro, a cvadriciclurilor din clasele L6e și L7e, a fost reprezentată de AllView 4City, Linktour Alumi și Nieve Q-eN (în două variante). 

Publicul a votat, la rândul său, modelele preferate pentru Premiile de Popularitate.

KIA EV2

Lista completă a câștigătorilor Best Electric City Car 2026

Categoriile principale:

  •  Best Electric City Car 2026: KIA EV2
  •  Locul 2, la egalitate: BYD Dolphin / VW Polo
  • Best Electric City Car 2026 – 16 (categoria micro / cvadricicluri): LINKTOUR ALUMI

Premiul de Popularitate

  • Popularitate: RENAULT 4
  • Popularitate 16: ALLVIEW 4CITY

Premii speciale

  •  Consum: DACIA SPRING
  •  Accesibilitate: NIEVE Q-EN
  •  Confort: VW ID Polo
  •  Personalitate: BYD DOLPHIN

Datele firmei de leasing Arval arată că 24% dintre companiile din România participante la studiu operează deja tehnologii electrificate, iar 38% intenționează să le introducă în următorii trei ani. 

80% dintre companii indică rețeaua de încărcare drept obstacolul principal pentru autoturisme.

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