TikTok construiește un centru de date în Finlanda, care ar putea ajunge la o capacitate de 150 MW. Prima fază va fi finalizată în 2027

TikTok construieşte în Finlanda un nou centru de date destinat stocării şi procesării datelor utilizatorilor europeni, iar proiectul ar putea ajunge la o capacitate totală de aproximativ 150 MW, potrivit unui raport comandat de companie şi dezvoltatorul Hyperco, citat de CNBC.

Proiectul va face parte din Project Clover, programul de 12 miliarde EUR prin care TikTok, deţinută de grupul chinez ByteDance, încearcă să consolideze securitatea datelor utilizatorilor din Uniunea Europeană, conform News.ro.

Prima etapă a centrului din Kouvola, cu o capacitate de 50 MW, a început să fie construită în septembrie 2025 şi ar urma să fie finalizată în 2027. A doua etapă va adăuga încă 100 MW.

TikTok a precizat că va deveni chiriaş al centrului numai după ce acesta va fi operaţional.

Compania anunţase anul trecut o investiţie de 1 miliard EUR în centrul de date din Kouvola, fără să precizeze atunci capacitatea acestuia. În aprilie, TikTok a anunţat încă 1 miliard EUR pentru un alt centru de date în Lahti, tot în cadrul Project Clover.

Finlanda atrage investiţii uriaşe în centre de date

Finlanda a devenit una dintre destinaţiile importante pentru centrele de date din Europa, beneficiind de disponibilitatea terenurilor şi a energiei, într-un moment în care aceste resurse sunt tot mai greu de găsit în alte regiuni ale continentului.

Cererea este alimentată în special de marile companii cloud, furnizorii specializaţi de infrastructură şi laboratoarele AI, care caută capacitate de calcul pentru dezvoltarea inteligenţei artificiale.

În ultimele luni au fost anunţate în Finlanda mai multe proiecte cu capacităţi de sute de megawaţi. Pure DC intenţionează să investească 1,5 miliarde de euro într-un campus de 110 MW, care ar putea fi extins la peste 550 MW, iar Arcem pregăteşte un proiect cu o capacitate de până la 500 MW.

Nebius a anunţat în martie planuri pentru construirea în Finlanda a uneia dintre cele mai mari fabrici AI din Europa.

Nvidia încearcă, de asemenea, să stimuleze dezvoltarea infrastructurii AI în ţările nordice, conectând companiile care utilizează procesoarele sale grafice cu operatorii centrelor de date care dispun de capacitatea necesară instalării acestora, potrivit unor surse citate anterior de CNBC.