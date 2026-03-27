Firma care deține „Lăptăria cu Caimac” a trecut pe profit în anul 2025

Firma agro-alimentară Agroserv Măriuța, fondată de fermierul Nicușor Șerban, deținătoarea brandului „Lăptăria cu Caimac”, a revenit pe profit net în anul 2025, potrivit unui comunicat transmis, vineri, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Compania românească raportează vânzări de 109 milioane de lei în anul 2025, o creștere de 22% comparativ cu anul precedent, EBITDA de 20,9 milioane de lei, o majorare cu 110%, în timp ce profitul net s-a ridicat la 3,7 milioane de lei, față de o pierdere de 3,6 milioane de lei în 2024.

„Anul 2025 a reprezentat pentru Agroserv Măriuța o perioadă de consolidare a modelului nostru de business integrat și de confirmare a direcției de dezvoltare pe care am construit-o în ultimii ani. Rezultatele înregistrate la nivelul tuturor liniilor de activitate au fost peste obiectivele bugetare stabilite inițial pentru 2025, chiar depășind ușor bugetul și mai ambițios revizuit în al doilea semestru, într-un context economic și social caracterizat de numeroase incertitudini și presiuni asupra consumului.

Acestea s-au manifestat într-o perioadă caracterizată de scăderea puterii de cumpărare și de un comportament mai prudent al consumatorilor. Astfel, într-o piață a lactatelor care a crescut marginal în România, compania noastră a înregistrat în 2025 o majorare de aproximativ 11% a volumelor și de 22% a valorii, confirmând capacitatea noastră de a performa peste media pieței. Obiectivul nostru este să continuăm și în 2026 să ne dezvoltăm într-un ritm sustenabil, menținând disciplina financiară și adaptându-ne permanent la dinamica pieței. În ciuda provocărilor, rămânem încrezători în potențialul de dezvoltare al companiei și în capacitatea echipei noastre de a valorifica oportunitățile existente”, a declarat Cornel Dănilă, director general, Agroserv Măriuța SA.

În 2025, veniturile nete ale Agroserv Măriuța din vânzarea de produse lactate s-au ridicat la 77,5 milioane de lei, în creștere cu 18% comparativ cu anul precedent, acestea continuând să aibă cea mai mare contribuție la cifra de afaceri. Pe parcursul anului 2025, compania a procesat aproximativ 10 milioane de litri de lapte, o majorare cu 3% față de 2024. În plus, numărul de produse vândute a fost de peste 9,7 milioane de unități în 2025, în creștere cu 10% față de 2024.

În ceea ce privește evoluția categoriilor de produse, cele mai importante creșteri ale volumelor de vânzări au fost înregistrate pentru produsele acidofile – 30% și brânzeturi – 21%, în timp ce toate categoriile au avut o creștere valorică. De asemenea, compania a consolidat vânzările la gama de produse lactate fără lactoză „Gingaș”, care include cașcavalul Gingaș, brânză proaspătă fără lactoză, iaurtul Gingaș, smântâna Gingașă, untul Gingaș și laptele Gingaș.

Veniturile generate de ferma zootehnică a Agroserv Măriuța au ajuns în 2025 la 18,6 milioane de lei, un avans de 11% în comparație cu anul anterior. Această evoluție este determinată, în principal, de vânzarea de lapte crud, în valoare de 11,7 milioane de lei. În 2025, producția totală de lapte a fost de aproximativ 14,9 milioane de litri, o ușoară creștere față de 2024. Producția medie de lapte în 2025 a fost de aproape 40 tone/zi, similară cu anul anterior, în timp ce fabrica a utilizat 67% din producția de lapte a fermei.

Veniturile din activitatea vegetală au înregistrat o creștere de 97% comparativ cu 2024, până la 13 milioane de lei. Compania a cultivat în anul agricol 2024-2025 o suprafață de 2.300 ha, înregistrând o producție totală de 20,6 mii de tone, din care cultura de grâu a reprezentat 24% din această producție, rapiță - 15%, orz 7%, porumb 6% și porumb siloz 37%.

Pentru anul 2026, Agroserv Măriuța vizează vânzări nete de 110,8 milioane de lei, EBITDA de 20,4 milioane de lei și un profit net de 2,3 milioane de lei. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al companiei pentru 2026 va fi votat în cadrul Adunării Generale anuale a Acționarilor, care va avea loc în data de 27 aprilie 2026.

Acțiunile Agroserv Măriuța sunt listate pe piața AeRO a Bursei de Valori București începând cu data de 21 mai 2021 și se tranzacționează sub simbolul MILK.