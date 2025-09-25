Fonduri europene 2025: Fermierii se înscriu la ajutoarele de 8,8 milioane EUR pentru asigurarea culturilor, animalelor și a plantelor. E nevoie de semnătură electronică

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) deschide, joi, de la ora 9.00, sesiunea de primire a cererilor de finanțare pentru submăsura 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor”, fermierii având nevoie de semnătură digitală pentru a putea aplica la aceste ajutoare din fonduri europene și de la bugetul de stat.

Sesiunea este deschisă în perioada 25 septembrie, ora 9.00 – 12 octombrie 2025, ora 16.00, fără posibilitatea de prelungire.

Linia de finanțare va avea o alocare financiară care se ridică la un total de aproape 8,8 milioane de euro (8.771.987 euro), fonduri nerambursabile disponibile pentru cererile depuse în această sesiune a submăsurii 17.1, cu posibilitatea suplimentării acesteia în funcție de interesul manifestat de fermieri, dar în limita sumelor realocate din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.

Fermierii care au fost declarați eligibili pentru finanțare, conform condițiilor precizate în Ghidul solicitantului, pot beneficia de sprijin nerambursabil reprezentând 70% din valoarea primei de asigurare eligibile și plătite de aceștia.

Sprijinul este aplicabil anului agricol 2024 – 2025 și se acordă atât pentru sectorul vegetal, cât și pentru sectorul zootehnic, acoperind polițele de asigurare care vizează riscurile menționate în legislația în vigoare.

AFIR susține că procedura de implementare aferentă acestei sesiuni prezintă o serie de actualizări, „menite să simplifice accesarea sprijinului și să răspundă mai rapid nevoilor fermierilor”:

Cererea de finanțare îndeplinește acum și rolul de cerere de plată, doar dacă respectiva cerere de finanțare a fost declarată eligibilă.

La depunerea cererii de finanțare, fermierul va prezenta și dovada plății integrale a valorii totale a primei de asigurare.

Totodată, începând cu această sesiune, se va utiliza doar semnătura electronică pe toate documentele depuse de fermieri la dosarul cererii de finanțare.

Pentru completarea și depunerea cererii de finanțare, toți cei interesați au la dispoziție întregul pachet procedural ce conține Ghidul solicitantului și anexele aferente, publicat pe site-ul AFIR, Ghid și anexe - submăsura 17.1.

Cererile de finanțare se vor depune on-line accesând modulul de depunere disponibil prin intermediul paginii de internet www.afir.ro la adresa https://online.afir.info/account/login .

Finanțarea cererilor eligibile prin submăsura 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor” este asigurată prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, cu fonduri disponibile prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), la care se adaugă cofinanțarea de la Bugetul Național al României.

Categorii de beneficiari eligibili la finanțarea pentru asigurări

Beneficiarii acestei submăsuri sunt fermierii activi care îndeplinesc anumite condiții obligatorii:

să fie persoană fizică sau juridică română;

să acţioneze în nume propriu; persoana fizică/ reprezentantul legal al solicitantului - persoană juridică, să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de Finanţare;

să nu creeze condiţii pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, în sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în orice etapă de acordare a sprijinului.

În plus, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:

să fie fermier activ. Solicitantul trebuie să fie „fermier activ” în anul pentru care solicită sprijinul pe submăsura 17.1.

să încheie cu o societate de asigurare un contract de asigurare pentru riscuri prevăzute de submăsură și să se angajeze să plătească valoarea integrală a primei de asigurare în cuantumul și la termenele prevăzute în contract.

Fermierul are obligația de a prezenta la Cererea de finanțare dovada plății integrale a valorii totale a primei de asigurare aferentă Contractului de asigurare care face obiectul Cererii de finanțare.

Fermierul care solicită finanțare prin sM 17.1 în cadrul unei sesiuni trebuie să depună un singur contract de asigurare în cadrul unei Cereri de finanțare. Contractul de asigurare trebuie să fie încheiat pentru cel puțin o cultură/ plantație/ specie și pentru cel puțin unul din riscurile eligibile pentru întreaga suprafață asigurată aferentă culturii/ plantației respective.

NU sunt eligibili: