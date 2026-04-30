Finanțări de 360 milioane EUR pentru startup-urile IT europene, printr-un fond de investiții strâns de Earlybird, cu românul Dan Lupu în echipă

Firma de investiții germană Earlybird Venture Capital, care îl are în echipă și pe românul Dan Lupu, a anunțat, joi, că a finalizat campania de strângere de capital pentru cel mai mare fond early-stage al său, în valoare de 360 de milioane EUR, destinat startup-urilor europene de tehnologie.

Fund VIII, în valoare totală de 360 de milioane EUR, finanțează companii IT europene aflate la început de drum, „încă din prima zi, înainte ca potențialul lor să fie recunoscut pe scară largă”.

Domeniile de investiții vizate sunt:

aplicații AI,

infrastructură software și modele fundamentale,

DeepTech.

„Ceea ce ne oferă încredere este profunzimea talentului din Europa: ingineri, cercetători și fondatori care construiesc din ce în ce mai mult companii relevante la nivel global. Fondul VIII este conceput pentru a-i sprijini încă din prima zi”, a transmis Earlybird.

Earlybird VC are birouri la Munchen, Berlin, Milano și Londra.

Earlybird, investitor în primul „unicorn” al României

Firma germană de investiții Earlybird VC îl are în echipă și pe românul Dan Lupu (foto-al doilea din dreapta), care ocupă poziția de Venture Partner.

„Brandul Earlybird a fost prezent în Europa de Est în ultimii 12 ani. Este o echipă pe care o cunosc destul de bine; am colaborat de mai multe ori de-a lungul anilor, iar acum echipa investește din fondul său cu numărul opt, un fond care a atras deja capital, este operațional, are ca obiectiv să strângă 300 de milioane de euro și există disponibilitate, interes și resurse pentru a continua să investim în Europa de Est”, spunea Dan Lupu, într-un interviu pentru StartupCafe.ro, în octombrie 2024.

Lupu este cunoscut drept investitorul care a descoperit UiPath, compania de roboți software și inteligență artificială lansată la București de Daniel Dines și Marius Tîrcă, firmă care a devenit primul „unicorn” al României și prima companie fondată în România care a ajuns să se listeze la Bursa de la New York.

În anul 2016, UiPath a obținut o rundă de investiție seed de 1,6 milioane de dolari de la Seedcamp, Earlybird Venture Capital și Credo Ventures. La acel moment, Dan Lupu activa în cadrul Digital East Fund, un fond de investiții care finanța companii din Europa de Est sub brandul Earlybird. El este cel care a văzut potențialul startup-ului bucureștean la vremea respectivă și l-a sfătuit pe Daniel Dines să atragă investiții de la fonduri internaționale de capital de risc.