Investițiile de private equity și capital de risc ating un record de 440 milioane EUR în România

Investițiile de private equity și capital de risc (venture capital) din România au ajuns la 440 milioane EUR (0,114% din PIB) în anul 2025, cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată pe piața locală, depășind Polonia, dar tot sub media europeană (0,56% din PIB), potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

În același timp, între 2024 și 2025, finanțările atrase („fundraising”) au depășit 453,7 milioane EUR, dinamică susținută în bună măsură de inițiativele guvernamentale și de fondurile PNRR.

Datele au fost prezentate de compania Deloitte înainte de publicarea oficială a unui studiu, la conferința anuală a Asociației de Investiții Private din România (ROPEA), care a reunit aproape 200 de lideri din industria de private equity și venture capital (PE & VC), investitori instituționali, antreprenori și reprezentanți guvernamentali.

Tema conferinței a fost „Partners in Growth: The Impact of Private Equity”, iar discuțiile au vizat modalitățile prin care capitalul privat poate accelera dezvoltarea economiei românești, de la mobilizarea capitalului local pentru susținerea companiilor antreprenoriale, până la strategii de investiții într-un context economic și geopolitic în schimbare.

„Ecosistemul de private equity din România continuă să se maturizeze, iar ROPEA rămâne vocea industriei în acest proces. Capitalul instituțional joacă un rol din ce în ce mai important, iar pentru a valorifica pe deplin acest potențial avem nevoie de parteneriate mai puternice între investitori, antreprenori și instituțiile publice. Acesta este fundamentul creșterii economice pe termen lung. Iar cel mai important mod în care vom debloca întregul potențial al acestei industrii și al antreprenoriatului românesc este prin mobilizarea capitalului din partea fondurilor de pensii locale. Suntem convinși că aceasta este direcția de mers și că acesta este ceea ce trebuie să facem”, a declarat Andrei Gemeneanu, Președinte ROPEA.

Un semnal al potențialului nevalorificat al pieței locale identificat a fost participarea redusă a fondurilor de pensii la finanțarea industriei de private equity și venture capital. În 2025, fondurile de pensii din România au reprezentat mai puțin de 0,01% din capitalul atras de fondurile PE/VC, comparativ cu 8% ȋn Europa Centrală și de Est, 24% ȋn ţările nordice și 28% ȋn UK și Irlanda, ȋn timp ce ȋn media europeană a fost 18%, potrivit datelor Invest Europe.

„Europa trebuie să accelereze inovarea pentru a-și consolida reziliența și a ȋși asigura competitivitatea într-o economie globalizată. În acest context, mobilizarea capitalului la scară largă devine mai importantă ca niciodată, incluzȃnd, înainte de orice, sectorul privat. Sectorul privat are nevoie de un mediu de reglementare care să facă atractivă implicarea în finanțarea competitivității și a inovării. Atunci, sectorul privat va înțelege contextul mai larg și va conștientiza că și competitivitatea economiei îi servește propriile strategii de randament și va investi”, a declarat Uli Grabenwarter, Head of Equity la Fondul European de Investiții (EIF).

ROPEA, Asociația de Investiții Private din România, este organizația reprezentativă a industriei de private equity și venture capital din România. Asociația are ca obiectiv promovarea acestui sector ca motor de dezvoltare economică, susține crearea unui cadru legal favorabil pentru atragerea de capital și acționează ca platformă de dialog între investitori, antreprenori și autorități. În prezent, ROPEA reunește 82 de membri, dintre care 31 de fonduri de private equity și venture capital active pe piața românească, care administrează active în valoare de peste 2,4 miliarde EUR.

