 Un fond străin de investiții intră în România și vrea să construiască primul hotel de lângă viitorul Terminal 2 al Aeroportului Otopeni

Un fond de investiții specializat în hoteluri intră pe piața din România cu primul proiect local, legat direct de extinderea Aeroportul Internațional Henri Coandă: analizează finanțarea unui hotel de 144 de camere, operat sub franciza Ibis, cu o sală de evenimente de 835 mp, zonă de fitness de 748 mp cu piscină interioară și parcare de circa 100 de locuri.

Potrivit unui comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, proiectul este amplasat în zona Tunari - Otopeni, în imediata apropiere a viitorului Terminal 2, iar investiția totală nu a fost făcută publică, însă dimensiunea și mixul de facilități îl poziționează peste media hotelurilor de tip „selected service” din România.

Un prim proiect local, ancorat în extinderea aeroportului

Brimerock Hospitality Investments a anunțat lansarea oficială a operațiunilor în România și inițierea procedurilor de due diligence pentru o potențială finanțare a proiectului. Hotelul este gândit ca un „airport hotel”, dependent direct de fluxurile generate de viitorul Terminal 2.

Fondul operează sub o structură de tip RAIF (Reserved Alternative Investment Fund), înregistrată în Cipru, și vizează investiții în hoteluri de 3 și 4 stele afiliate brandurilor internaționale, cu un orizont de ieșire de 5–7 ani. Strategia sa include finanțarea, dezvoltarea și repoziționarea activelor hoteliere din Europa Centrală și de Est, pe piețe cu cerere în creștere și infrastructură în expansiune.

Viitorul Terminal 2 al Aeroportul Internațional Henri Coandă este parte din planul major de extindere a aeroportului, gândit să dubleze capacitatea de procesare a pasagerilor pe termen lung, în contextul creșterii accelerate a traficului aerian. Proiectul include un nou terminal de pasageri, infrastructură de acces modernizată și conexiuni directe cu rețeaua rutieră majoră, inclusiv Autostrada A0, transformând zona într-un viitor nod regional de transport.

Este prima tranzacție aflată în analiză avansată din pipeline-ul local al fondului și un semnal că investitorii internaționali încep să se uite la proiecte hoteliere corelate cu investițiile majore în infrastructură din România.

Hotel de 144 de camere, cu facilități peste standardul segmentului

Proiectul vizează un hotel de tip selected service, clasificat la 3 stele, cu 144 de camere distribuite pe parter și două etaje (32 camere la parter și câte 56 pe fiecare etaj). Camerele includ variante Queen, Twin, dar și unități pentru familii sau persoane cu dizabilități.

Componenta de servicii depășește standardul tipic al acestui segment: restaurant, day bar și o zonă de meeting & events cu o sală multifuncțională de 835 mp. În plus, proiectul include o zonă de fitness de 748 mp cu piscină interioară, un lobby de aproximativ 240 mp și o parcare dedicată cu circa 100 de locuri.

Amplasamentul, în zona Tunari - Otopeni, permite acces rapid atât către aeroport, cât și către zona de business din nordul Bucureștiului, ceea ce poziționează hotelul atât pe segmentul de tranzit, cât și pe cel corporate.

Traficul aeroportului și A0 împing investițiile în zonă

Un argument strategic major pentru proiect este noua conexiune rutieră dintre Autostrada A0 București Nord și viitorul Terminal 2, infrastructură estimată să fie finalizată înaintea terminalului și care va reduce semnificativ timpii de acces.

În paralel, traficul de pasageri pe aeroportul Otopeni a crescut de la 6,9 milioane în 2021 la aproximativ 17,7 milioane în 2025, în timp ce numărul de mișcări aeriene a ajuns la peste 142.000. Evoluția confirmă o cerere în creștere pentru capacitate hotelieră modernă în proximitatea aeroportului.



„Căutăm proiecte bine poziționate, cu fundamente solide și potențial clar de creare de valoare”, a declarat Cătălin Lupu, reprezentant al fondului de investiții.

„Investițiile private susținute de infrastructură publică modernă generează dezvoltare economică reală. Zona Tunari va beneficia direct de conectivitatea cu A0 și de extinderea aeroportului”, a declarat Marian Ion, reprezentant al Alexandra Residence Design SRL, compania care a realizat proiectul.

Pe termen mediu, Brimerock are în vedere și alte investiții în România, inclusiv hoteluri urbane, conversii de active existente și proiecte mixed-use operate sub branduri internaționale.
























