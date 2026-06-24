Fondatorul companiei de drone care a câștigat contracte de aproape 50 milioane EUR în România, în centrul unei controverse: noul său startup, susținut cu 500 milioane EUR de Sequoia și Founders Fund, a ratat toate țintele în teste militare

Florian Seibel (foto stânga), antreprenorul german care a fondat Quantum Systems - producător de drone cu contracte estimate la aproape 50 milioane de euro în România - se află în centrul unei controverse după ce dronele dezvoltate de noul său startup, STARK, au ratat toate țintele în cadrul unor exerciții militare desfășurate împreună cu armatele Germaniei și Marii Britanii.

Informațiile au fost publicate de Financial Times și preluate de Tech Funding News. Episodul vine la scurt timp după ce STARK a atras o finanțare de 500 milioane de euro de la investitori precum Sequoia Capital și Founders Fund, ridicând evaluarea companiei la peste 3 miliarde de euro.

Cazul atrage atenția într-un moment în care startupurile din domeniul apărării și al sistemelor autonome beneficiază de investiții record, pe fondul creșterii bugetelor militare și al interesului tot mai mare pentru tehnologiile utilizate pe câmpul de luptă.

Dronele au ratat toate țintele în timpul exercițiilor militare

Potrivit Financial Times, dronele de atac Virtus dezvoltate de STARK nu au reușit să lovească nicio țintă în patru încercări desfășurate în cadrul a două exerciții militare separate organizate în Germania și Kenya.

În timpul testelor au fost raportate și alte incidente. Una dintre drone ar fi pierdut controlul și s-ar fi prăbușit într-o zonă împădurită, iar într-un alt caz bateria unei drone ar fi luat foc după impact.

Publicația britanică citează persoane familiarizate cu exercițiile, care au descris rezultatele drept „un dezastru” pentru companie.

Episodul este cu atât mai relevant cu cât STARK încearcă să se impună ca unul dintre principalii producători europeni de drone militare într-o industrie care atrage investiții de miliarde de euro și dolari.

Compania spune că testele și eșecurile fac parte din procesul de dezvoltare

STARK a respins criticile și susține că incidentele raportate reprezintă o etapă normală în dezvoltarea produselor sale.

„Nu ne-am prăbușit dronele o dată sau de două ori, ci de o sută de ori. Așa testăm, dezvoltăm și continuăm să livrăm tehnologii de apărare precum Virtus pe linia frontului din Ucraina”, a transmis compania într-un punct de vedere citat de Financial Times (traducere din limba engleză).

Compania afirmă că procesul de dezvoltare presupune testări repetate și ajustări continue înainte ca produsele să ajungă la maturitate operațională.

Financial Times notează că și unul dintre investitorii STARK, citat fără a fi identificat, a apărat abordarea companiei, argumentând că experimentarea și testarea sunt elemente esențiale pentru dezvoltarea tehnologiilor de apărare de nouă generație.

De la o evaluare de 500 milioane de dolari la peste 3 miliarde de euro

În ciuda controverselor, interesul investitorilor pentru companie a continuat să crească.

În august 2025, STARK a atras 62 milioane de dolari într-o rundă de investiții condusă de Sequoia Capital, la o evaluare de aproximativ 500 milioane de dolari. La acel moment, finanțarea totală atrasă de startup ajungea la aproximativ 100 milioane de dolari.

Printre investitori s-au numărat Sequoia Capital, NATO Innovation Fund, Thiel Capital și alți susținători ai industriei europene de apărare.

Ulterior, în companie a investit și Founders Fund, fondul fondat de Peter Thiel.

În iunie 2026, STARK a anunțat o nouă rundă de finanțare, în valoare de 500 milioane de euro, la care au participat atât Founders Fund, cât și Sequoia Capital. În urma tranzacției, evaluarea startupului a urcat la aproximativ 3,2-3,5 miliarde de euro.

Cine este fondatorul STARK și ce legătură are cu România

În spatele STARK se află Florian Seibel, fost pilot militar și unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori europeni din industria dronelor.

În 2015, acesta a fondat Quantum Systems, companie germană specializată în sisteme aeriene fără pilot, care a devenit unul dintre cei mai importanți producători europeni din domeniu.

Numele Quantum Systems este cunoscut și în România. În 2024, compania a semnat un contract de 18,4 milioane de euro pentru furnizarea de sisteme Vector către Armata Română. Ulterior, firma a fost selectată și pentru o nouă achiziție finanțată prin programul european SAFE. Date publice din industrie indică o valoare cumulată de aproape 50 milioane de euro pentru cele două programe.

STARK a fost lansată separat de Quantum Systems și se concentrează pe dezvoltarea de drone de atac și sisteme autonome pentru aplicații militare.

Potrivit Financial Times, noua companie a apărut după ce o parte dintre investitorii Quantum Systems nu au dorit ca firma să dezvolte direct drone înarmate și alte sisteme ofensive, ceea ce a determinat crearea unei entități separate pentru acest segment de activitate.

Startupurile de apărare atrag tot mai multe investiții

Cazul STARK vine într-o perioadă în care fondurile de venture capital își măresc expunerea pe segmentul tehnologiilor militare, al dronelor autonome și al producției de echipamente pentru apărare.

În ultimii ani, războiul din Ucraina și tensiunile geopolitice au accelerat interesul investitorilor pentru companiile care dezvoltă tehnologii utilizabile pe câmpul de luptă.

Recent, startupul american Mach Industries a atras o finanțare de 300 milioane de dolari la o evaluare de 1,8 miliarde de dolari, devenind unul dintre cele mai urmărite nume din noul val de companii defense-tech.

În paralel, guvernele europene alocă sume tot mai mari pentru dezvoltarea și achiziția de drone. Potrivit Financial Times, ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, declara anterior că Germania intenționează să investească aproximativ 10 miliarde de euro în tehnologii bazate pe drone în următorii ani.

Finanțarea nu garantează și validarea tehnologică

Situația STARK evidențiază una dintre provocările cu care se confruntă startupurile aflate în plină expansiune: ritmul rapid al finanțărilor și evaluările de ordinul miliardelor nu garantează automat maturitatea produselor dezvoltate.

Pentru investitori, clienți și fondatori, cazul arată că validarea tehnologică în condiții reale de utilizare rămâne esențială, mai ales într-un sector în care performanța produsului poate influența direct deciziile de achiziție și perspectivele de creștere ale companiei.

În același timp, reacția investitorilor sugerează că sectorul defense-tech continuă să beneficieze de încredere și capital, chiar și atunci când companiile trec prin etape dificile de testare și dezvoltare.









