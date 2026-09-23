RELOC Craiova va recondiționa în România sisteme de propulsie pentru automotoare diesel, în parteneriat cu o companie germană

RELOC Craiova, companie membră a GRAMPET Group, a semnat un acord de cooperare cu firma germană Motoren Feuer pentru recondiționarea sistemelor de propulsie destinate automotoarelor diesel. Lucrările vor fi realizate la unitatea RELOC din România, iar parteneriatul vizează inițial clienții locali și, ulterior, piața din Europa de Est.

Acordul dintre cele două companii prevede recondiționarea în comun a sistemelor de propulsie pentru automotoare diesel la unitatea RELOC din România.

Pe lângă lucrările tehnice, colaborarea include și comercializarea și distribuția în România a serviciilor și pieselor de schimb Motoren Feuer. RELOC va acționa ca partener local al companiei germane și va facilita accesul acesteia la piața românească prin propria rețea de clienți din industria feroviară.

Lucrările vor fi făcute în România

Prin realizarea activităților de recondiționare la unitatea RELOC, cele două companii urmăresc ca serviciile tehnice să fie furnizate mai aproape de operatorii și furnizorii de servicii de mentenanță pentru vehicule feroviare.

Potrivit comunicatului, parteneriatul ar urma să combine capacitățile tehnice ale RELOC cu experiența Motoren Feuer în mentenanța, repararea și recondiționarea sistemelor de propulsie și a componentelor acestora.

Motoren Feuer face parte din HPS Group și este specializată în recondiționarea sistemelor de propulsie pentru automotoare diesel și a componentelor utilizate în industria vehiculelor feroviare.

Gruia Stoica: România are șansa de a deveni un centru de expertiză pentru industria feroviară din regiune

Președintele GRAMPET Group, Gruia Stoica, spune că parteneriatul este legat și de ambiția grupului de a dezvolta în România competențe care să poată deservi piața regională.

„Avem experiența, avem oamenii și avem capacitatea de a transforma ceea ce am construit de-a lungul generațiilor într-o forță pentru viitor”, afirmă Gruia Stoica.

El susține că acordul dintre RELOC și Motoren Feuer se bazează pe „încrederea în competența românească” și pe „șansa României de a deveni un centru de expertiză pentru industria feroviară din regiune”.

RELOC vede acordul ca pe o extindere a portofoliului de servicii

Directorul general al RELOC Craiova, Dorin Soare, spune că parteneriatul face parte din strategia de dezvoltare și diversificare a companiei și ar trebui să extindă oferta de servicii pentru mentenanța și recondiționarea componentelor sistemelor de propulsie.

„Colaborarea cu Motoren Feuer ne permite să ne consolidăm expertiza tehnică și să le oferim clienților un portofoliu extins de servicii pentru mentenanța și recondiționarea componentelor sistemelor de propulsie, deschizând totodată noi oportunități de dezvoltare pe piețele din regiune”, afirmă Soare.

Uzina RELOC din Craiova are o istorie de aproape 60 de ani și desfășoară activități de proiectare, fabricare și modernizare a materialului rulant, precum și de recondiționare a componentelor feroviare. Compania face parte din GRAMPET Group.