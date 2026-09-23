ALBALACT, amendă definitivă de 2 milioane EUR pentru obstrucționarea controlului Concurenței. Consiliul anchetează de peste 3 ani posibile înțelegeri pe piața untului, fără verdict final pe fond

Albalact rămâne cu o amendă de aproximativ 10 milioane de lei, circa 2 milioane de euro, aplicată pentru obstrucționarea unei inspecții inopinate a Consiliului Concurenței. Controlul făcea parte dintr-o investigație începută în martie 2023 privind posibile înțelegeri de stabilire a prețurilor pe piața untului.

La peste trei ani de la declanșarea anchetei, nu există încă un verdict public pe fond privind existența sau inexistența unei înțelegeri anticoncurențiale.

Consiliul Concurenței a anunțat miercuri, 23 septembrie, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, că Tribunalul București a confirmat definitiv amenda aplicată Albalact pentru refuzul de a colabora în timpul inspecției, prin neacordarea accesului la anumite informații.

Sancțiunea nu stabilește însă că Albalact sau celelalte firme investigate s-ar fi înțeles asupra prețului untului. Ea privește comportamentul companiei în timpul controlului.

Ce s-a întâmplat la control: datele ajunseseră pe un laptop al Albalact

Investigația a fost declanșată din oficiu în martie 2023, Consiliul Concurenței analizând o posibilă înțelegere sau practică concertată privind stabilirea prețurilor de vânzare pe piața producției și comercializării untului.

Pe această piață au fost vizate, între altele, Albalact, Covalact și Dorna Lactate, companii din grupul Lactalis, dar și Friesland România, Lacto Food și Fabrica de Lapte Brașov/Olympus.

Un detaliu relevant despre ceea ce s-a întâmplat în timpul controlului apare în hotărârea Curții de Apel București din litigiul dintre Albalact și Consiliul Concurenței.

Inspectorii ceruseră acces la corespondența electronică a unui administrator al Albalact care avusese funcții și în alte societăți din grup. Albalact susținea că respectivul cont era aferent activității persoanei într-o altă entitate din grup, că era închis și arhivat și că societatea din România nu avea control asupra lui.

Potrivit poziției Consiliului Concurenței, redată în hotărâre, reprezentanții Albalact au spus inițial că vor facilita accesul la date de la distanță. Ulterior, operațiunile tehnice pentru obținerea informațiilor ar fi fost finalizate, iar datele și corespondența ar fi fost încărcate pe un laptop aparținând Albalact, aflat chiar la punctul de lucru inspectat.

Inspectorilor nu le-ar fi fost permis însă accesul la informațiile aflate pe laptop. Consiliul a susținut că a propus inclusiv prelevarea datelor prin tehnică forensic, fără ca această variantă să fie acceptată.

Albalact a contestat această interpretare și a susținut că nu avea drepturi asupra contului și arhivei respective.

Aproape 3 milioane EUR amenzi pentru companiile din grupul Lactalis

În urma inspecțiilor din 2023, Albalact, Covalact și Dorna Lactate au fost sancționate pentru refuzul de a permite accesul la anumite conturi de e-mail sau corespondențe utilizate de angajați ori reprezentanți ai companiilor.

Albalact a primit cea mai mare sancțiune, de aproximativ 10 milioane de lei, circa 2 milioane EUR. Covalact a fost amendată cu aproximativ 2,4 milioane de lei, aproape 500.000 EUR, iar Dorna Lactate cu aproape 2 milioane de lei, circa 400.000 EUR.

În total, sancțiunile aplicate celor trei societăți au fost de aproximativ 14 milioane de lei, aproape 3 milioane EUR.

Consiliul Concurenței spune acum că a câștigat definitiv toate cele trei procese în care companiile au contestat aceste amenzi.

Albalact a avut și amenzi de circa 90.000 lei pe zi

Separat de amenda principală de aproximativ 2 milioane EUR, Albalact a fost obligată și la plata unor amenzi cominatorii de aproximativ 90.000 de lei pentru fiecare zi de întârziere în acordarea accesului la informațiile solicitate.

Hotărârea Curții de Apel arată că suma urma să fie calculată de la comunicarea deciziei până la momentul în care societatea permitea accesul la contul și corespondența solicitate.

Accesul a fost acordat ulterior, după o nouă autorizare judiciară obținută de Consiliul Concurenței în mai 2023.

Valoarea totală a acestor amenzi cominatorii nu apare însă în documentele publice identificate până acum de StartupCafe.ro. Prin urmare, cei aproximativ 2 milioane EUR reprezintă amenda principală confirmată acum definitiv, fără eventualele sume suplimentare acumulate pentru întârziere.

Într-un litigiu separat privind aceste amenzi cominatorii, Curtea de Apel București a dat inițial câștig de cauză Albalact. În martie 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție a întors însă soluția și a respins acțiunea companiei.

Procesele s-au terminat. Verdictul pe fond încă nu este public

Toate aceste sancțiuni și litigii privesc desfășurarea controlului și accesul inspectorilor la informații.

Ele nu constituie un verdict că producătorii investigați s-au înțeles asupra prețurilor.

Investigația care a generat controalele a continuat mult după inspecțiile din 2023. În vara anului 2025, Consiliul Concurenței spunea încă explicit că are în derulare investigațiile privind posibile înțelegeri de stabilire a prețurilor pe piețele uleiului de floarea-soarelui, untului și zahărului.

Nici în bilanțul activității pentru 2025 nu apare o decizie finală privind investigația de pe piața untului. Consiliul Concurenței anunța că la sfârșitul anului avea încă 46 de investigații în curs, dintre care 74% vizau înțelegeri între companii, potrivit datelor publicate anterior de StartupCafe.ro.

Până în prezent, StartupCafe.ro nu a identificat o decizie publică prin care Consiliul Concurenței să fi stabilit că firmele investigate au participat la o înțelegere anticoncurențială privind prețul untului sau, dimpotrivă, să fi închis investigația fără constatarea unei încălcări.

La peste trei ani de la declanșarea anchetei avem, așadar, amenzi definitive de aproape 3 milioane EUR pentru obstrucționarea controalelor, amenzi cominatorii suplimentare al căror cuantum final nu este public și litigii ajunse până la Înalta Curte, dar nu avem încă un verdict public asupra suspiciunii care a pornit întreaga investigație: dacă producătorii investigați s-au înțeles sau nu asupra prețurilor la unt.