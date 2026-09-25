FOTO: 4,2 milioane EUR, prețul cerut pentru o vilă, în apropiere de București

O vilă amplasată pe malul lacului Snagov este scoasă la vânzare pentru 4,2 milioane de euro, în timp ce pentru o casă construită în 1910, din Rimetea, județul Alba, proprietarii cer 899.000 de euro. Printre proprietățile mai puțin obișnuite ajunse pe piață în România se numără și o fostă fabrică de bere din Turda, evaluată la 2,69 milioane de euro, dar și un domeniu de peste 20 de hectare, cu lac propriu, din județul Cluj.

Proprietățile apar în catalogul pentru 2026 realizat de Romania Sotheby’s International Realty, care include reședințe contemporane, case istorice, conace, terenuri și clădiri cu valoare arhitecturală sau industrială din mai multe zone ale țării.

Vilă de 4,2 milioane de euro, pe malul lacului Snagov

Una dintre cele mai scumpe proprietăți incluse în selecție este o vilă situată pe malul lacului Snagov, în apropierea Bucureștiului, pentru care prețul cerut este de 4,2 milioane de euro.

GALERIE FOTO: Romania Sotheby’s International Realty

Compania imobiliară descrie proprietatea drept una rar întâlnită pe piața din România, datorită poziționării pe malul apei și arhitecturii sale.

Potrivit prezentării, vila oferă un tip de locuire „dificil de replicat în proximitatea Bucureștiului”.

Casă din 1910, premiată pentru conservarea patrimoniului: 899.000 de euro

La Rimetea, în județul Alba, este scoasă la vânzare Casa Weiss, construită în anul 1910. Prețul cerut este de 899.000 de euro.

Proprietatea a primit premiul Europa Nostra pentru conservarea patrimoniului, iar strada pe care se află este inclusă într-o zonă protejată a monumentelor istorice.

Rimetea se află, de asemenea, pe lista propunerilor pentru includerea în patrimoniul UNESCO.

6,5 milioane de euro pentru o vilă cu grădină și piscină în Dorobanți

Cea mai mare sumă din această selecție este cerută pentru o vilă în stil neo-românesc din zona Dorobanți-Capitale, din București: 6,5 milioane de euro.

Proprietatea dispune de grădină privată, un element rar pentru această zonă centrală a Capitalei, precum și de piscină interioară.

Potrivit companiei care promovează proprietatea, tocmai existența unei grădini cu vegetație matură și gradul de intimitate oferit de teren diferențiază vila de majoritatea reședințelor din zonă.

Casă premiată din Munții Vrancei, scoasă la vânzare pentru 550.000 de euro

O altă proprietate este Casa Tisaru, situată în Munții Vrancei, în apropierea Cascadei Putnei și a rezervației naturale Cheile Tișiței.

Prețul cerut este de 550.000 de euro.

Proiectul a primit Premiul de Debut la Bienala de Arhitectură din 2002, Marele Premiu pentru Tradiție Locală la concursul Margareta de Aur din 2008, precum și Premiul II la edițiile din 2004 și 2006.

Proprietatea este prezentată în prezent și ca spațiu destinat activităților de hospitality.

Conac de secol XIX lângă Timișoara: 713.000 de euro

În Deta, județul Timiș, este scos la vânzare Conacul Ferch, construit ca reședință a doctorului Josef Ferch.

Prețul cerut este de 713.000 de euro.

Clădirea păstrează caracteristici ale unei proprietăți de secol XIX și a fost adaptată pentru activități din zona ospitalității și culturii.

Aproape un milion de euro pentru un refugiu cu 10 hectare de teren în Transilvania

Pentru 950.000 de euro este scoasă la vânzare o proprietate din Transilvania care combină construcții moderne cu un ansamblu tradițional de la începutul secolului XX.

Pe un teren intravilan de peste 9.000 de metri pătrați se află două lodge-uri moderne și ansamblul tradițional, cu o suprafață construită totală de aproximativ 420 de metri pătrați.

Proprietatea mai include aproximativ 10 hectare de teren extravilan, cu pășune și vegetație naturală, precum și o cabană-observator pentru animale sălbatice.

Fosta fabrică de bere din Turda, la vânzare pentru 2,69 milioane de euro

O proprietate cu totul diferită este fosta fabrică de bere din Turda, scoasă la vânzare pentru 2,69 milioane de euro.

Clădirea se află în apropierea centrului istoric al orașului și este prezentată ca un exemplu rar de patrimoniu industrial transilvănean.

Complexul a fost construit între 1756 și 1814 și a fost proiectat de arhitectul autodidact János Kövesi. Potrivit prezentării, arhitectura sa combină funcționalitatea industrială timpurie cu elemente caracteristice epocii și regiunii.

Peste 20 de hectare și un lac de aproape 13 hectare în Cluj: 875.000 de euro

În județul Cluj este oferit spre vânzare, pentru 875.000 de euro, un domeniu privat de peste 20 de hectare amplasat în zona de confluență a râurilor Arieș și Mureș.

Proprietatea include un lac de aproximativ 12,7 hectare, alături de terenuri și pășuni.

Compania care promovează terenul susține că proprietatea ar putea fi utilizată inclusiv pentru dezvoltarea unui eco-resort.

Catalogul pentru 2026 al Romania Sotheby’s International Realty are aproximativ 200 de pagini și include proprietăți tradiționale, istorice și contemporane din România. Ediția coincide cu împlinirea a 50 de ani de la fondarea Sotheby’s International Realty, în 1976.