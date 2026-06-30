Firma ta are mai multe uși decât îți imaginezi. De ce un singur firewall nu le mai poate păzi pe toate

Când afacerea ta este răspândită în cloud, pe laptopuri, telefoane și aplicații online, nici atacatorii nu mai încearcă să intre pe o singură ușă.

În urmă cu 10-15 ani, dacă voiai să ataci o firmă, în cele mai multe cazuri trebuia să ajungi în rețeaua companiei. Calculatoarele erau în același sediu, serverele se aflau într-o cameră tehnică, documentele erau stocate local, iar accesul din exterior era atent controlat.

Astăzi, aceeași firmă poate avea contractele în Microsoft 365, documentele în Google Workspace, aplicația de contabilitate în cloud, magazinul online găzduit de un furnizor extern, copii de siguranță în alt centru de date, iar angajații lucrează de la birou, de acasă, din deplasare sau de pe telefon.

Cu alte cuvinte, firma nu mai este într-un singur loc.

Iar dacă afacerea este răspândită peste tot, și punctele prin care poate fi atacată sunt mult mai numeroase.

Aceasta este schimbarea majoră despre care vorbesc tot mai des specialiștii în securitate cibernetică. În loc să protejeze doar rețeaua din sediul companiei, firmele trebuie să își protejeze întreaga infrastructură digitală, oriunde s-ar afla aceasta.

Firma ta nu mai încape într-un singur birou

Mulți antreprenori se gândesc că își protejează firma printr-un firewall, un antivirus și câteva reguli de acces.

În realitate, un atacator vede mult mai multe „uși”.

Fiecare laptop conectat la internet. Fiecare telefon folosit în interes de serviciu. Fiecare cont Microsoft 365 sau Google Workspace. Fiecare aplicație online. Fiecare conexiune VPN. Fiecare platformă de videoconferință. Fiecare serviciu cloud. Fiecare colaborator extern care primește acces la documentele companiei.

Toate acestea reprezintă, în practică, noi puncte prin care cineva poate încerca să ajungă la datele firmei.

În urmă cu câțiva ani, multe dintre aceste resurse nici nu existau în activitatea de zi cu zi a unui IMM. Astăzi, ele sunt esențiale pentru funcționarea afacerii.

Iar odată cu adoptarea pe scară largă a serviciilor cloud și a instrumentelor bazate pe inteligență artificială, numărul acestor puncte de acces continuă să crească.

De ce un singur firewall nu mai poate vedea întreaga firmă

Firewall-ul rămâne una dintre cele mai importante componente ale securității informatice și continuă să joace un rol esențial în protejarea companiilor.

Problema este că a fost conceput într-o perioadă în care aproape tot traficul trecea prin rețeaua firmei.

Astăzi, un angajat poate accesa documente direct din Microsoft 365, contabilul poate lucra într-o aplicație online din alt oraș, un manager poate aproba contracte de pe telefon, iar un colaborator extern poate intra în sistem fără să fie conectat la rețeaua sediului.

Cu alte cuvinte, o parte importantă din activitatea companiei nici măcar nu mai trece prin firewall-ul instalat la intrarea în rețeaua firmei.

Acesta este motivul pentru care specialiștii spun că simpla existență a unui firewall și a unui antivirus nu mai este suficientă. Nu pentru că aceste soluții și-ar fi pierdut utilitatea, ci pentru că ele trebuie să funcționeze împreună cu protecția serviciilor cloud, a dispozitivelor mobile, a identităților digitale și a aplicațiilor utilizate de companie.

O nouă abordare: dacă firma este peste tot, și protecția trebuie să fie peste tot

Această schimbare a dus la apariția unei noi abordări în securitatea cibernetică, cunoscută sub numele de Hybrid Mesh Security (HMS).

Denumirea poate părea complicată, însă ideea din spatele ei este simplă.

Dacă firma funcționează simultan în sediu, în cloud, pe laptopurile angajaților, pe telefoane și în aplicații online, atunci toate aceste componente trebuie protejate și administrate ca un singur sistem.

În loc ca fiecare soluție de securitate să funcționeze separat, arhitectura HMS urmărește ca firewall-urile, serviciile cloud, accesul utilizatorilor, aplicațiile și celelalte mecanisme de protecție să facă schimb de informații și să reacționeze coordonat atunci când apare o amenințare.

Scopul nu este înlocuirea firewall-ului, ci completarea lui într-o arhitectură adaptată modului în care funcționează astăzi companiile.

De ce apare tocmai acum

Conceptul este discutat tot mai intens pe măsură ce firmele mută tot mai multe procese în cloud și folosesc instrumente bazate pe inteligență artificială.

În același timp, atacatorii profită de faptul că infrastructurile digitale au devenit mai complexe și încearcă să exploateze diferențele dintre sistemele de protecție care nu comunică între ele.

Compania românească Safetech Innovations a explicat recent această tendință într-o analiză dedicată conceptului Hybrid Mesh Security, arătând că dezvoltarea infrastructurilor hibride impune o schimbare de paradigmă în modul în care este gândită securitatea cibernetică.

La nivel internațional, firma de analiză Gartner a introdus încă din 2024 categoria „Hybrid Mesh Firewall Platforms”, dedicată soluțiilor care unifică administrarea firewall-urilor din mediile on-premises, virtuale și cloud. Ulterior, în 2025, Gartner a publicat și primul său raport „Magic Quadrant for Hybrid Mesh Firewall”, semn că această arhitectură a devenit o categorie distinctă pe piața soluțiilor de securitate cibernetică.

La nivel internațional, această direcție este susținută și de mari furnizori de soluții de securitate. Check Point, de exemplu, dezvoltă o arhitectură de tip Hybrid Mesh Network Security, prin care politicile de securitate sunt administrate unitar și aplicate consecvent în centre de date, infrastructuri cloud, sedii, utilizatori la distanță și alte medii distribuite.

Ce înseamnă asta pentru antreprenori

Pentru un IMM, întrebarea nu mai este dacă are instalat un firewall sau un antivirus.

Întrebarea este dacă știe ce se întâmplă în toate locurile din care sunt accesate datele companiei și dacă toate sistemele de protecție comunică între ele.

Pe măsură ce afacerile folosesc simultan servicii cloud, aplicații SaaS, dispozitive mobile și instrumente bazate pe inteligență artificială, securitatea nu mai poate fi construită în jurul unui singur punct de control.

În realitate, firma nu mai funcționează între patru pereți, ci într-o infrastructură digitală răspândită în zeci sau chiar sute de locuri.

Iar dacă afacerea are astăzi mai multe „uși” decât oricând, și modul în care acestea sunt păzite trebuie să se schimbe.



