O firmă românească de imobiliare, cu capitalizare de 94 milioane lei, își caută director

Firma românească de imobiliare Meta Estate Trust, care are o capitalizare bursieră de 94,6 milioane lei, a anunțat, luni, că își caută un nou CEO (director general).

Alexandru Bonea își va încheia mandatul de CEO al Meta Estate Trust la finalul lunii octombrie 2025, de comun acord cu Consiliul de Administrație, a precizat compania de imobiliare.

„În următoarele trei luni, vom desemna un nou CEO printr-un proces de recrutrare riguros, căutând să aducem în echipă noi competențe și abilități necesare în dezvoltarea cu succes a liniilor de business” - a declarat Laurențiu Dinu, președintele Consiliului de Administrație Meta Estate Trust.

Bonea va rămâne în companie, în calitate de co-fondator.

„Astăzi, Meta Estate Trust este mai stabilă și bine poziționată strategic ca oricând. Este momentul potrivit să fac un pas lateral si să creez spațiu unui nou CEO, care să conducă următoarea etapă de creștere pe termen lung a companiei. Împreună cu Consiliul de Administrație, vom asigura un proces de recrutare si tranziție eficace. Eu voi rămâne în continuare implicat în dezvoltarea viitoare a companiei în calitate de Co-Fondator, contribuind așa cum am făcut încă de la început”, a spus el.

Meta Estate Trust (simbol bursier MET), companie de tip holding care activează în sectorul imobiliar, a raportat un profit de 10,87 milioane lei pe anul 2024.

Pentru prima jumătate a anului 2025, compania a raportat venituri totale de 13,78 milioane lei și un profit net de 4,65 milioane lei.

Meta Estate Trust investește în principal în proiecte rezidențiale și business din București, Iași, Constanța, Brașov și Sibiu. Firma a fost lansată în anul 2021 și s-a listat pe piața alternativă a Bursei de Valori București, AeRO, în anul 2022.