O firmă românească de email marketing lansează un produs B2B pentru WhatsApp

Agenția românească de email marketing White Image, cumpărată majoritar acum 3 ani de francezii de la Mediapost Hit Mail, lansează versiunea extinsă a soluției sale de comunicare prin WhatsApp, mutând comunicarea la nivel de întreprindere, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Soluția Enterprise permite integrarea și gestionarea tuturor tipurilor de template-uri de mesaje aprobate de WhatsApp, precum și automatizarea fluxurilor de comunicare la scară largă și la nivel individual.

Astfel, companiile pot orchestra atât campanii de comunicare de masă, cât și interacțiuni personalizate, declanșate în timp real de acțiunile utilizatorilor, de la confirmări de comandă, notificări operaționale sau actualizări de cont, până la scenarii complexe de customer journey, transmite firma.

În perioada de testare a noii aplicații, clienții agenției au obținut rate de deschidere de 98% și rate de răspuns sau click între 10% și 33%. Conversia pe WhatsApp se situează între 18% și 25%, de aproape 3 ori mai mari față de campaniile email, iar mesajele automate trimise în primele 30 de minute după o solicitare de ofertă generează aceleași rate de conversie de 13–25%.

Peste 13% dintre clienții White Image și-au manifestat deja interesul pentru comunicarea prin WhatsApp, cu o concentrare semnificativă în zona producătorilor B2B, dar și în rândul retailerilor care caută soluții pentru mesageria tranzacțională.

„Vedem o schimbare clară în modul în care companiile comunică: de la notificări trimise în masă, la conversații personalizate, declanșate în momente-cheie din relația cu clientul. WhatsApp oferă acest cadru, dar vine și cu un set mult mai strict de reguli. Prin această dezvoltare, ne-am propus să eliminăm complexitatea tehnică și riscurile de neconformitate, oferind clienților o soluție completă, sigură și scalabilă”, a declarat Grațiela Lupu, cofondator și managing partner White Image (foto - dreapta).

WhatsApp se conturează tot mai clar ca o evoluție a canalelor tradiționale de tip SMS. Deși ratele de deschidere sunt comparabile, situându-se frecvent peste 90%, diferența majoră apare la nivel de interacțiune. Datorită naturii conversaționale și a capabilităților rich media, WhatsApp generează în mod obișnuit rate de răspuns de 2 până la 3 ori mai mari decât SMS-ul, transformând comunicarea dintr-un simplu mesaj într-o experiență bidirecțională, relevantă contextual, spune White Image.

Un element central al noii versiuni este componenta de compliance, esențială în contextul în care WhatsApp impune reguli stricte privind consimțământul utilizatorilor, tipologia mesajelor și utilizarea template-urilor aprobate.

„Interesul vine într-un context în care Meta gestionează strict permisiunile de comunicare pe WhatsApp. Companiile care au acumulat reclamații din partea utilizatorilor pentru mesaje de marketing nesolicitate au riscat blocarea numerelor și restricționarea accesului la canal, ceea ce face ca o abordare corectă, bazată pe consimțământ, să fie esențială”, spune Andrei Georgescu, cofondator White Image și director general (foto - stânga).

Platforma White Image integrează mecanisme avansate de validare, monitorizare și control, care permit companiilor să utilizeze canalul atât pentru comunicări tranzacționale one-to-one, cât și pentru campanii de marketing, fără riscuri operaționale sau reputaționale.

„Un retailer online care a implementat soluția White Image pentru comunicări tranzacționale a automatizat fluxuri precum confirmările de comandă, notificările de livrare și reminderele pentru coșuri abandonate, folosind WhatsApp ca principal canal de interacțiune. Rezultatele au evidențiat diferențe semnificative față de comunicarea tradițională prin SMS: rată de deschidere de peste 95%, rată de răspuns de peste 30% în scenarii conversaționale, creștere cu până la 20% a recuperării coșurilor abandonate, timp de reacție redus la câteva minute de la trimiterea mesajului”, povestește Andrei Georgescu.

Utilizarea mesajelor interactive (butoane, linkuri directe, conținut vizual) a contribuit la creșterea engagement-ului și la simplificarea parcursului utilizatorului.

Fondată în 2003, White Image spune că este prima companie de email marketing din România, dezvoltând și operând propria platformă, cu funcționalități avansate capabile să susțină cerințe complexe de integrare, automatizare și livrare la scară mare.

Cu peste două decenii de experiență în strategie, tehnologie, livrabilitate și automatizare, White Image colaborează cu companii lider din domenii precum banking, asigurări, retail și automotive și comerț online construind programe de comunicare orientate pe relație, loializare și creștere sustenabilă, în contexte de business critice. White Image este în prezent parte din grupul Mediapost, controlat de statul francez.