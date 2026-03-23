H&M a introdus și în România cumpărături online în rate fără dobândă, prin Klarna

Gigantul fashion suedez H&M a extins și pentru piețele din România și Ungaria parteneriatul pe care îl are cu platforma financiară suedeză Klarna, prin care consumatorii pot cumpăra online haine și accesorii în rate, fără dobândă.

Serviciul Klarna a anunțat, luni, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că acum este disponibil ca metodă de plată și pentru clienții H&M din România și Ungaria.

Cumpărătorilor de pe magazinul online H&M li se promit „opțiuni de plată flexibile, fără dobândă”, „dacă plata este efectuată la timp”.

În funcție de eligibilitate, „clienții pot alege între plata integrală cu Klarna, plata în 30 de zile sau plata în trei rate egale, fără dobândă, în condiții transparente, toate costurile fiind afișate clar înainte de finalizarea comenzii”, conform platformei.

„Cu aplicația mobilă Klarna, disponibilă atât pe iOS, cât și pe Android, cumpărătorii au acces la oferte exclusive disponibile utilizatorilor. Cu Klarna, cumpărătorii pot alege să plătească imediat, în 30 de zile sau în trei rate fără dobândă. Klarna permite utilizatorilor să ajusteze data scadenței și să efectueze rambursări anticipate direct din aplicație” - mai susține compania financiară.

La nivel internațional, Klarna spune că operează într-o rețea de peste 118 milioane de consumatori activi, 1 milion de parteneri în retail și peste 3,4 milioane de tranzacții pe zi, fiind prezentă în 45 de piețe, cu peste 120.000 de magazine fizice în ecosistemul de parteneri și un volum total de 128 miliarde de dolari în ultimele 12 luni.

În România, de la lansarea pe piață din iunie 2023, Klarna spune că a depășit 500.000 de utilizatori activi și colaborează cu peste 1.500 de comercianți.

„Suntem încântați să extindem parteneriatul cu H&M și să aducem consumatorilor din România și Ungaria alternative moderne, digitale și transparente pentru gestionarea plăților. Colaborăm cu H&M de mulți ani, iar extinderea în aceste două piețe reprezintă un pas firesc în dezvoltarea și consolidarea prezenței noastre în regiune. Observăm o adopție tot mai puternică a plăților digitale în aceste piețe și ne propunem să le oferim consumatorilor opțiuni clare și ușor de gestionat, iar pentru retaileri, un proces de plată care reduce fricțiunea și susține conversia”, declară Loredana Pipoș-Lupescu, Country Manager România la Klarna.

Katarzyna Skrzeczynska, Head of Customer Activation and Marketing pentru H&M Europa de Est, a adăugat: „La H&M, ne propunem să facem moda accesibilă pentru cât mai mulți oameni, oferind o experiență de cumpărături convenabilă, relevantă și interesantă. Prin extinderea parteneriatului nostru cu Klarna, le oferim clienților din România și Ungaria o modalitate modernă de a face cumpărături, cu soluții de plată flexibile”.

Exponent al curentului BNPL (cumperi acum, plătești mai târziu), Klarna se prezintă drept „o bancă digitală globală și un furnizor de soluții flexibile de plată”.

Compania suedeză a fost fondată, în anul 2005, la Stockholm, de 3 tineri antreprenori: Sebastian Siemiatkowski, Niklas Adalberth și Victor Jacobsson.

În septembrie 2025, fintech-ul s-a listat la Bursa din New York, la o valoare de 15 miliarde de dolari, încheind prima zi de trazacționare la aproape 20 de miliarde de dolari, dar în jumătate de an capitalizarea Klarna a scăzut la 4,8 miliarde de dolari, după un declin al prețului acțiunilor sale.