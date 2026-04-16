Google a eliminat 602 milioane de reclame și 4 milioane de conturi asociate cu escrocherii pe internet, în anul 2025

Google a informat, vineri, într-un raport transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că a eliminat 602 milioane de reclame și 4 milioane de conturi de publicitate asociate cu escrocherii pe internet, în cadrul măsurilor sale de combatere a reclamei înșelătoare la nivelul ecosistemului său de promovare online.

Compania IT americană a publicat Google Ads Safety Report 2025, raportul său anual privind siguranța în publicitatea online.

În 2025, la nivel mondial, Google a blocat sau eliminat peste 8,3 miliarde de reclame și a suspendat 24,9 milioane de conturi, inclusiv 602 milioane de reclame și 4 milioane de conturi asociate cu escrocherii, potrivit documentului.

În Uniunea Europeană, Google a eliminat 1,6 miliarde de reclame și a suspendat 2 milioane de conturi de publicitate, în anul 2025.

Principalele abateri constatate de Google la reclamele din UE erau legate de:

Abuzarea rețelei publicitare

Mărci

Direcționare restricționată în publicitatea personalizată

Denaturarea adevărului

Dating și companie

„Un element esențial de prevenție îl constituie programul extins al Google de verificare a advertiserilor. Prin validarea identității, actorii rău intenționați sunt opriți înainte de a intra în sistemul publicitar al Google, iar acest lucru contribuie la consolidarea încrederii în reclamele afișate și în afacerile din spatele lor”, a menționat compania, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Inteligența artificială, folosită de Google împotriva escrocilor de pe internet

Google subliniază că echipele sale „folosesc de mai mulți ani inteligența artificială avansată pentru a identifica și opri escrocii”.

Anul trecut, utilizarea de instrumente bazate pe tehnologia Gemini a Google a „îmbunătățit semnificativ” capacitatea companiei de a detecta și stopa reclamele problematice.

„Peste 99% dintre reclamele care încălcau politicile Google au fost oprite înainte de a fi publicate și văzute de utilizatori”, conform raportului.

Trecerea de la „cuvinte cheie” la modelele AI

Modelele Google analizează sute de miliarde de semnale - inclusiv vechimea contului, indicii comportamentali și tiparele campaniilor - pentru a opri amenințările înainte ca acestea să ajungă pe ecranele utilizatorilor.

Spre deosebire de sistemele anterioare bazate pe cuvinte cheie, cele mai noi modele ale Google de combatere a publicității dăunătoare înțeleg mai bine intenția, ceea ce permite identificarea conținutului malițios și blocarea preventivă, chiar și atunci când acesta este conceput să evite detectarea.

„Această abordare proactivă a ajutat în lupta împotriva actorilor rău intenționați”, subliniază compania tech.

S-au redus suspendările incorecte ale advertiserilor

Întrucât „Gemini înțelege mai bine intenția unei reclame”, Google spune că acum echipele sale „își pot concentra atenția asupra actorilor rău intenționați și asupra aplicării regulilor”.

Gemini distinge mai eficient între oferte legitime și o tentativă de fraudă, iar această acuratețe sporită a redus cu 80% suspendările incorecte ale advertiserilor în 2025 (comparativ cu 2024).

„Astfel, sunt protejate afacerile legitime, care își pot continua activitatea de promovare, în timp ce sunt menținute standarde ridicate de siguranță pentru utilizatori”, subliniază Google.