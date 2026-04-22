Nou instrument AI de la Google: Cum ajută Pomelli firmele mici să-și creeze propriul conținut cu imagini și clipuri video

Nou instrument AI de la Google: Cum ajută Pomelli firmele mici să-și creeze propriul conținut cu imagini și clipuri video

Google anunță miercuri, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, lansarea Pomelli, un instrument de marketing bazat pe inteligență artificială care ajută afacerile mici să genereze cu ușurință propriul conținut de brand, precum imagini cu produse sau campanii pentru social media.

Pomelli, creat ca un experiment de către Google Labs în parteneriat cu Google DeepMind, este disponibil din aceste zile în România, precum și Uniunea Europeană, Norvegia, Elveția și Marea Britanie), în limba engleză.

Pomelli poate fi încercat AICI (mobil sau desktop).

Instrumentul folosește AI pentru a înțelege afacerea și a crea conținut personalizat în 3 pași:

  • Analiză: Pomelli scanează site-ul web al companiei pentru a identifica detaliile afacerii, inclusiv comunicarea de brand, mesaje, fonturi și culori folosite.
  • Generare de propuneri: Folosind informațiile despre identitatea afacerii, Pomelli sugerează utilizatorului idei de conținut personalizat și campanii. De asemenea, utilizatorul poate explora dincolo de acestea, prin comenzi conversaționale.
  • Creație: Pomelli generează conținut de înaltă calitate pentru social media, site web sau reclame, de tip imagini sau video, pe care utilizatorul le poate edita sau descărca direct. Astfel poate fi creat conținut pentru campanii de marketing și publicitate, precum și fotografii de produs sau sesiuni foto pentru produsele și serviciile companiei.

În acest moment, Pomelli generează imagini și clipuri video cu text în engleză (limba de interacțiune cu utilizatorul este tot engleză). Platforma oferă însă posibilitatea editării tuturor acestor texte, astfel că ele pot fi modificate și traduse/adaptate în limba română. De asemenea, platforma are și o versiune de mobil, fiind ușor de folosit de pe telefon.

Iată cum pot folosi firmele mici Pomelli pentru a crea conținut personalizat, conform lui Daniel Adonai, senior Product Manager, Google Labs:

Google_sediu

Google a eliminat 602 milioane de reclame și 4 milioane de conturi asociate cu escrocherii pe internet, în anul 2025

Aplicația TikTok

TikTok lansează noi formate de reclame, inclusiv plasarea logoului lângă cel al aplicației la deschidere

Salt Bank

Sprijin pentru șoferii din România, de la mediul privat: Salt Bank oferă cashback la benzină, 20 de bani/litru

Aplicația TikTok

TikTok intră în Alianța Europeană pentru Standarde în Publicitate (EASA), dar rămâne sub lupa CE pentru designul care creează dependență

Trendyol

Mii de comercianți români independenți vând în Grecia, Bulgaria și alte țări, prin platforma turcească Trendyol

domeniu internet

Cel mai scump domeniu de internet: AI.com s-a vândut la prețul de 70 milioane dolari, în criptomonede