Nou instrument AI de la Google: Cum ajută Pomelli firmele mici să-și creeze propriul conținut cu imagini și clipuri video

Google anunță miercuri, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, lansarea Pomelli, un instrument de marketing bazat pe inteligență artificială care ajută afacerile mici să genereze cu ușurință propriul conținut de brand, precum imagini cu produse sau campanii pentru social media.

Pomelli, creat ca un experiment de către Google Labs în parteneriat cu Google DeepMind, este disponibil din aceste zile în România, precum și Uniunea Europeană, Norvegia, Elveția și Marea Britanie), în limba engleză.

Instrumentul folosește AI pentru a înțelege afacerea și a crea conținut personalizat în 3 pași:

: Pomelli scanează site-ul web al companiei pentru a identifica detaliile afacerii, inclusiv comunicarea de brand, mesaje, fonturi și culori folosite. Generare de propuneri : Folosind informațiile despre identitatea afacerii, Pomelli sugerează utilizatorului idei de conținut personalizat și campanii. De asemenea, utilizatorul poate explora dincolo de acestea, prin comenzi conversaționale.

: Folosind informațiile despre identitatea afacerii, Pomelli sugerează utilizatorului idei de conținut personalizat și campanii. De asemenea, utilizatorul poate explora dincolo de acestea, prin comenzi conversaționale. Creație: Pomelli generează conținut de înaltă calitate pentru social media, site web sau reclame, de tip imagini sau video, pe care utilizatorul le poate edita sau descărca direct. Astfel poate fi creat conținut pentru campanii de marketing și publicitate, precum și fotografii de produs sau sesiuni foto pentru produsele și serviciile companiei.

În acest moment, Pomelli generează imagini și clipuri video cu text în engleză (limba de interacțiune cu utilizatorul este tot engleză). Platforma oferă însă posibilitatea editării tuturor acestor texte, astfel că ele pot fi modificate și traduse/adaptate în limba română. De asemenea, platforma are și o versiune de mobil, fiind ușor de folosit de pe telefon.

Iată cum pot folosi firmele mici Pomelli pentru a crea conținut personalizat, conform lui Daniel Adonai, senior Product Manager, Google Labs: