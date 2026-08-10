Firma românească de inputuri agricole Norofert investește 2 milioane EUR într-o nouă fabrică în Brazilia

Producătorul român de fertilizatori și alte inputuri pentru agricultură Norofert, listat la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), anunță, luni, că investește 2 milioane EUR într-o nouă fabrică în Brazilia, a doua unitate de producție a companiei în această țară.

Norofert a contractat fonduri nerambursabile în valoare de 2 milioane EUR pentru construcția unei facilități de producție și laborator de biotehnologie în Brazilia. Finanțarea este acordată de Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, bancă publică de dezvoltare din sudul Braziliei, prin două contracte, dintre care unul în cadrul programului Inovacred derulat de Finep, agenția braziliană pentru inovare și cercetare.

Potrivit unui comunicat, filiala Norofert do Brasil LTDA va dezvolta noua platformă industrială în Guatambu, statul Santa Catarina, pe un teren de 3 hectare. Platforma este destinată producției de inputuri pentru agricultură și cercetării-dezvoltării în biotehnologie, printr-un laborator de mare capacitate.

Terenul este concesionat pentru o perioadă inițială de 10 ani, cu posibilitate de prelungire și de achiziție ulterioară. Conform contractului, prețul de cumpărare se calculează la 80% din valoarea de piață, cu deducerea investițiilor și a îmbunătățirilor autorizate realizate de Norofert do Brasil.

Valoarea orientativă actuală a terenului este estimată la aproximativ 500.000 EUR. Pe acest amplasament va fi construită a doua fabrică Norofert do Brasil, în completarea unității deja funcționale, care va fi utilizată exclusiv pentru producția de produse de protecția plantelor biologice.

Noua fabrică va integra producția, depozitarea, controlul calității și laboratorul propriu de producție și multiplicare bacterii, reducând dependența de furnizori și oferind Norofert do Brasil un control mai bun asupra costurilor, termenelor, calității și dezvoltării produselor.

Termenul de demarare a lucrărilor este de 6 luni iar proiectul include echipamente industriale, laborator, certificări, testări, specialiști, infrastructură tehnică și dezvoltarea capacității proprii de producție.

Noua unitate va avea o capacitate planificată de aproximativ 70.000 de litri pe zi și va produce inoculanți microbiologici, biofungicide, bioinsecticide și bionematicide. Portofoliul vizat acoperă mai multe nevoi din agricultura modernă, de la nutriția plantelor și sănătatea solului până la protecția biologică a culturilor.

„Prin acest proiect construim în Brazilia o platformă proprie de producție, cercetare, testare și comercializare, nu doar o fabrică locală. Agricultura braziliană reprezintă o piață de aproximativ 96 de milioane de hectare pentru soluții dedicate productivității, sănătății solului și agriculturii regenerative. Odată cu maturizarea portofoliului, obținerea certificărilor, extinderea distribuției și creșterea penetrării pe piața braziliană, vedem un potențial de scalare semnificativ față de etapa inițială. De asemenea, valoarea terenului poate crește pe măsură ce zona se consolidează ca pol industrial”, a declarat Vlad Popescu (foto), Președintele Consiliului de Administrație al Norofert SA.

Un fond american investește până la 15 milioane de dolari în Norofert

Amintim că fondul american de investiții GEM Global Yield, cu sediul în New York, va investi până la 15 milioane de dolari în Norofert, producător român de fertilizatori și alte inputuri pentru agricultură. Banii vor susține dezvoltarea producției și extinderea companiei pe piețele din Statele Unite și Brazilia.

Acordul de finanțare a fost semnat între GEM Global Yield și Vlad Andrei Popescu, președintele Consiliului de Administrație și acționar semnificativ al Norofert, așa cum am scris pe StartupCafe.ro.

Fondul american va putea cumpăra de la Vlad Popescu acțiuni Norofert, tranzacționate la BVB sub simbolul NRF, în limita unei valori totale de până la 15 milioane de dolari.

Tranzacțiile se vor putea desfășura în mai multe etape, pe parcursul unei perioade de trei ani.

Potrivit Norofert, finanțarea atrasă prin acordul cu fondul american va susține planurile sale de dezvoltare pe piețele din Statele Unite și Brazilia.

Vlad Popescu a fost invitat la podcastul „Idei și Antreprenori”, realizat de StartupCafe.ro, unde a explicat cum a trecut Norofert de la distribuție la producție și de la primele formule realizate într-un grajd la fabrici în Statele Unite și Brazilia.