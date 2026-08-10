TOP Mașini electrice înmatriculate în luna iulie 2026 / Piața auto electrică se diversifică accelerat (analiză)

După recordul istoric înregistrat în iunie, piața de vehicule electrice din România a revenit la un ritm de creștere mai echilibrat, însă continuă să confirme interesul ridicat al românilor pentru mobilitatea electrică și extinderea ofertei disponibile pe piața locală, potrivit unei analize transmise, luni, StartupCafe.ro.

în luna iulie 2026 au fost înmatriculate 1.526 de vehicule electrice validate, dintre care 1.399 autoturisme și 127 autoutilitare electrice. Raportat la totalul de 44.496 de vehicule înmatriculate, indiferent de motorizare, vehiculele electrice au reprezentat 3,43% din piață. După scăderea celor 171 de radieri EV, bilanțul net al lunii este de 1.355 de vehicule electrice, echivalentul unei ponderi de 3,05% din totalul înmatriculărilor relevante. Totodată, parcul auto electric din România a ajuns la un total estimat de 73.307 vehicule electrice active, arată datele centralizate de firma timișoreană LEKTRI.CO.

„După vârful atins în luna iunie, era firesc ca piața să revină la un ritm mai apropiat de media ultimelor luni. Important este însă că interesul pentru mobilitatea electrică rămâne constant, iar competiția devine tot mai echilibrată. Observăm că piața nu mai este influențată decisiv de unul sau două modele, ci de portofolii din ce în ce mai complete, dezvoltate atât de producătorii consacrați, cât și de noii jucători. Această diversificare este unul dintre cele mai clare semnale ale maturizării pieței auto electrice din România”, a declarat Claudiu Suma, CEO LEKTRI.CO.

Top 10 mașini electrice înmatriculate în iulie 2026

Tesla își păstrează poziția de lider și în luna iulie, însă la volume mai reduse comparativ cu recordul înregistrat în iunie. Model Y ocupă primul loc, cu 141 de unități înmatriculate, urmat de Tesla Model 3, cu 123 de unități.

BYD continuă să își consolideze poziția pe piața românească printr-o gamă tot mai diversificată. Dolphin Surf urcă pe locul al treilea, cu 97 de unități, iar Sealion 7 ocupă poziția a patra, cu 74 de înmatriculări. Mercedes-Benz CLA Electric completează primele cinci locuri, cu 53 de unități, marcând una dintre cele mai puternice evoluții ale lunii.

Hyundai Kona Electric își menține o prezență constantă în top, cu 46 de unități, urmat de Mazda 6e, cu 41 de înmatriculări. MG4 Electric intră în topul modelelor cu cea mai rapidă creștere, ajungând la 40 de unități, în timp ce Ford Puma Gen-E înregistrează 38 de înmatriculări și confirmă extinderea ofertei electrice a constructorului american. BYD Atto 2 și Renault Zoe împart poziția a zecea, cu câte 31 de unități.

La nivelul parcului auto electric estimat la 31 iulie 2026, Dacia își păstrează poziția de lider, cu 18.611 vehicule electrice active și o cotă estimată de 25,39%, urmată de Tesla, care ajunge la 13.594 de unități și o cotă de 18,54%, reducând constant diferența dintre primele două mărci.

Volkswagen, Renault și Hyundai completează primele cinci poziții, cu 5.898 de unități (8,05%), 5.466 de unități (7,46%) și, respectiv, 4.588 de unități (6,26%).

Locurile 6-10 sunt ocupate de Mercedes-Benz (3.206 unități), BMW (2.814 unități), Ford (2.791 unități), BYD (1.966 unități) și Nissan (1.436 unități). Evoluția BYD rămâne una dintre cele mai spectaculoase din piață, constructorul apropiindu-se de pragul de 2.000 de vehicule electrice active și consolidându-și poziția în topul mărcilor electrice din România.

Datele centralizate de LEKTRI.CO reflectă faptul că, deși ritmul s-a temperat față de recordul din iunie, piața electrică din România rămâne pe un traseu ascendent, susținută simultan de mărci chinezești, producători europeni tradiționali și modele deja consacrate pe piața locală. Evoluția lunii iulie confirmă că mobilitatea electrică continuă să se extindă, chiar dacă într-un ritm mai apropiat de normalitate.