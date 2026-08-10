SRI, despre blocajul de la Cadastru: Nicio arhitectură de securitate nu poate proteja instituţii care folosesc parole slabe

Serviciul Român de Informații (SRI) a spus, în contextul blocajului aplicației ANCPI, că nicio arhitectură de securitate, oricât de complexă ar fi, nu poate elimina complet riscul unui incident atunci când sunt exploatate vulnerabilităţi din aplicaţii sau parole slab protejate, potrivit ZF.

„Asigurarea unui nivel optim de secu­ri­tate cibernetică este o responsabilitate fun­­damentală a fiecărei instituţii care ges­tio­nează infrastructuri digitale, reţele infor­matice şi aplicaţii utilizate pentru furnizarea serviciilor publice“, a transmis Serviciul Român de Informaţii, într-un răspuns pentru Ziarul Financiar.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) este una dintre cele circa 122 de infrastructuri de interes naţional cuprinse în ŢIŢEICA 3, program de protecţie cibernetică derulat de SRI cu finanţare din PNRR.

Reamintim că platforma e-Terra, baza de date oficială folosită de toate oficiile de cadastru (OCPI) pentru înregistrarea și gestionarea imobilelor din toată România, este indisponibilă din data de 14 iulie 2026, așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro.

Guvernul a estimat vineri, 7 august, că în cursul acestei săptămâni ANCPI ar urma să repornească aplicația de Cadastru. Blocajele persistente afectează tranzacțiile imobiliare din țară.