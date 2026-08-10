2026 este un an agricol bun pentru România. De ce nu se va vedea asta și la rafturi? (consultanți)

România se află în cea mai severă vară agricolă a Europei din ultimii ani în cea mai bună poziție relativă din ultimul deceniu: cu apă în sol acolo unde contează cel mai mult, cu o recoltă de cereale peste medie și cu marfă de vândut într-un moment în care jumătate din continent are nevoie să cumpere, dar consumatorii români vor plăti în continuare mai mult pentru legumele și fructele importate în țară, arată consultanții Frames într-o analiză transmisă, luni, StartupCafe.ro.

Valurile succesive de caniculă, seceta și incendiile de vegetație au produs în agricultura europeană o pierdere asimetrică, nu una generalizată. Comisia Europeană și-a revizuit în scădere prognozele cu 7% la floarea-soarelui, 6% la porumbul boabe și circa 3% la cartofi și soia.

Buletinul MARS al Centrului Comun de Cercetare, citat de Frames, explică de ce linia de ruptură trece exact pe acolo. Culturile de toamnă, grâu, orz, rapiță, au fost afectate mai puțin, pentru că temperaturile ridicate au grăbit maturarea și recoltarea, chiar dacă au scurtat perioada de umplere a bobului, cu producții diminuate cu 1-4%.

Culturile de primăvară au prins însă simultan temperaturi extreme și un deficit accentuat de apă în sol tocmai în faza de înflorire și de formare a producției, momentul în care recolta se decide irevocabil.

Rezultatul: randamentul mediu la cereale în UE ajunge la 5,4 tone/hectar, cu 4% sub prognoza anterioară și cu 1% sub media ultimilor cinci ani.

Cazurile extreme dau măsura lucrurilor. În Spania, Ministerul Agriculturii estimează o scădere a recoltei de cereale pentru 2026-2027 de la 24 milioane tone la puțin peste 18,5 milioane, o prognoză formulată înainte ca incendiile să-și pună amprenta. În Franța, unul dintre principalii producători europeni, se profilează cea mai slabă recoltă de porumb din ultimele decenii, estimarea pentru întreaga Uniune fiind redusă la 52,7 milioane tone.

În horticultură, pierderile sunt deja cuantificate: asociația Légumes de France a anunțat mii de tone de produse pierdute, în valoare de zeci de milioane de euro, salată, morcovi, praz, usturoi, ceapă, cu producții care se vor înjumătăți la anumite culturi din lipsa ploii.

În Spania, organizația ASAJA raportează pagube directe provocate de foc în livezi, podgorii, terenuri agricole și sere, afectând citricele, avocado, migdalele, viile și legumele, la care se adaugă stresul hidric asupra producției de roșii și porumb.

Nu totul e negativ. Italia se conturează drept una dintre poveștile mai pozitive: Comisia Europeană estimează o creștere de 10% a producției italiene de grâu folosit pentru făina din prăjituri și biscuiți, susținută de randamente îmbunătățite.

România: an agricol bun dar cu multe semne de întrebare

Potrivit analizei Frames, România se numără printre puținele state care ar putea înregistra rezultate mai bune decât în anii precedenți. Cu o precizare esențială: media națională ascunde un contrast regional sever.

Rezerva de apă din sol este satisfăcătoare sau apropiată de optim în mare parte din Moldova, Muntenia, Oltenia și Transilvania. În schimb, seceta pedologică rămâne puternică în Banat, Crișana, Maramureș și, local, în Dobrogea, Muntenia și Moldova.

Practic, în același an calendaristic funcționează două agriculturi diferite, separate de o linie care trece prin mijlocul țării.

La porumb, consensul e clar și favorabil: estimarea de piață indică aproximativ 8,2 milioane tone, față de o estimare oficială de 7,75 milioane pentru 2025, iar România devine, în acest context, una dintre puținele vești bune pentru piața europeană a porumbului, într-un an în care vestul continentului își declară cultura compromisă.

La grâu, însă, cifrele care circulă public sunt contradictorii și merită tratate cu prudență.

Estimarea de 13,3-14 milioane tone provine din analize de piață și coincide cu nivelul-record raportat pentru anul agricol anterior, în timp ce Comisia Europeană estima în mai o producție de grâu moale de 11,06 milioane tone pentru 2026, sub recordul din 2025, dar cu peste 14% peste media ultimilor cinci ani.

Diferența dintre cele două cifre depășește 2 milioane tone; până la datele oficiale de recoltare, formularea corectă este „una dintre cele mai bune recolte din ultimii ani", nu un record.

Nici la noi tabloul nu e uniform pozitiv. Raportul MARS arată că deficitul de apă din sol s-a accentuat în multe regiuni ale României, ceea ce a dus la reducerea estimărilor pentru porumb, floarea-soarelui și soia — exact culturile care se recoltează în toamnă și al căror rezultat final se decide în august-septembrie. Comisia avertizează că, dacă temperaturile ridicate și lipsa precipitațiilor continuă, estimările actuale ar putea fi revizuite din nou în scădere.

Cât și când se vede la raft

Trei observații schimbă percepția obișnuită asupra scumpirilor care vin.

Estimările companiei de consultanță Frames arată că efectul nu se va produce acum, ci în 2027.

Punctul de plecare este neobișnuit de favorabil: inflația la alimente, alcool și tutun în zona euro a coborât la 1,6% în iunie 2026, unul dintre cele mai reduse niveluri din ultimii ani, susținută de recolta bună de cereale din 2025 și de cantitatea mare de lapte crud disponibilă pe piață.

Economiștii Deutsche Bank estimează că șocul de pe piețele de mărfuri ar putea majora prețurile alimentelor cu circa 0,8% în zona euro în următorul an, cu un efect asupra inflației generale de doar 0,1-0,15 puncte procentuale. Nu vorbim, așadar, de un salt spectaculos, ci de o presiune graduală care se descarcă peste 6-12 luni — exact intervalul în care recolta bună nu va mai amortiza nimic.

În al doilea rând, costurile de producție au ajuns să conteze mai mult decât volumele pierdute. E cea mai subtilă observație din tot dosarul și vine chiar de la fermierii spanioli: deși pierderile locale ar putea reduce volumele de export la unele produse, principala îngrijorare o reprezintă costurile de producție mai mari, nu restricțiile asupra comerțului internațional. Irigații suplimentare, energie pentru pompare, refacerea plantațiilor arse, prime de asigurare în creștere, toate se transferă în preț indiferent cât de bună va fi recolta de anul viitor.

Pe de altă parte, nu toate produsele se comportă la fel. Cele mai expuse sunt uleiul de măsline, legumele proaspete, strugurii de vin și, pe filiera furajeră, carnea și lactatele. Cele mai protejate sunt tocmai cerealele, unde România produce excedentar.

De ce recolta bună nu ne izolează: patru canale de transmisie

Răspunsul intuitiv, „avem grâu, deci avem pâine ieftină", este greșit din patru motive, fiecare cu greutate proprie.

„România este piață deschisă într-o piață unică. Grâul românesc se vinde la paritate cu cotația internațională, ajustată cu costul de transport. Când Franța și Spania au deficit, cererea se deplasează către bazinul Mării Negre, iar prețul intern crește tocmai pentru că avem marfă de vândut. Pentru fermier, e o veste excelentă. Pentru consumator, e neutră spre negativă. Recolta bună aduce venituri în agricultură și valută în balanța comercială — nu prețuri mici la raft”, afirmă Adrian Negrescu, managerul Frames.

O altă mare problemă a economiei românești poate fi rezumată prin câteva exemple simple: exportăm grâu și importăm biscuiți. Exportăm floarea-soarelui și importăm o parte din uleiul îmbuteliat. Exportăm porumb furajer și importăm carne. Legumele proaspete, uleiul de măsline și fructele de contrasezon vin în proporție covârșitoare din import, adică exact din țările lovite de caniculă. La aceste categorii, recolta noastră de cereale nu are nicio putere de amortizare, spun consultanții.

În prețul final al unui aliment procesat, materia primă agricolă reprezintă de regulă între o cincime și o treime. Restul înseamnă energie, ambalaj, transport, muncă, chirii, marja retailerului și TVA. Un an agricol bun poate ieftini o treime din structura de cost, în timp ce restul continuă să crească; de aici vine decuplarea vizibilă dintre veștile din agricultură și realitatea din coșul de cumpărături.

Logistica și energia - canalul cel mai puțin discutat

Nivelul scăzut al Dunării scumpește transportul fluvial al cerealelor: mai puțină marfă per barjă înseamnă costuri unitare mai mari, afirmă experții Frames.

Aceeași secetă afectează producția hidroenergetică, cu efect direct în factura de energie a procesatorilor și a comerțului. Rezultatul: seceta împinge în sus prețurile alimentelor și pe o filieră care nu are, tehnic, nicio legătură cu agricultura.

„România intră în această criză europeană cu un atu autentic. Are ce vinde, într-un moment în care Europa are nevoie să cumpere, iar poziția sa pe piața regională a cerealelor se consolidează. Beneficiul se va vedea în veniturile fermierilor, în volumele de export și în balanța comercială”, spune Negrescu. „Nu se va vedea, însă, în prețurile de la raft. Pentru consumatorul român, presiunea vine din trei direcții pe care producția internă nu le poate contracara: importurile de legume, fructe și uleiuri din zonele calamitate, costurile de producție în creștere pe întreaga filieră europeană și scumpirea logisticii. Efectul concret se va resimți mai degrabă din iarnă spre 2027, gradual, nu ca un șoc de preț”, a mai spus acesta.

Rămâne întrebarea structurală, aceeași după fiecare vară extremă: dacă anii buni devin tot mai rari și tot mai inegali regional, cât timp mai poate România să mizeze pe noroc meteorologic în locul irigațiilor funcționale, al asigurărilor agricole și al capacității de procesare internă?

Avantajul din 2026 este conjunctural. Vecinii din vest tocmai și-au pierdut avantajul propriu; România va pierde avantajul în următorul an secetos, iar atunci țara va fi, simultan, și fără recoltă, și fără industrie alimentară capabilă să rețină valoarea adăugată.

Analiza Frames a fost realizată pe baza următoarelor date statistice: Comisia Europeană — prognoze de producție și Buletinul MARS (JRC); Ministerul Agriculturii din Spania; Légumes de France; ASAJA; estimări de piață pentru România (consultanță în piața cerealelor); Deutsche Bank; Eurostat; presa economică internă, iulie-august 2026.