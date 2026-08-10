Agenția românească de turism Christian Tour a făcut un parteneriat cu o firmă de servicii de internet pe telefon, pentru roaming în afara UE

Agenția românească de turism Christian Tour a făcut un parteneriat cu o firmă de servicii eSIM de date mobile pentru a oferi internet în roaming turiștilor care călătoresc în afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European, în destinații ca Turcia, Egipt, Marea Britanie, Dubai, SUA.

Într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, firma netSIM susține că prin acest „parteneriat strategic” clienții Christian Tour vor avea „acces simplificat la internet mobil în străinătate”.

În baza acestei colaborări, Christian Tour recomandă oficial serviciile netSIM clienților săi care călătoresc în destinații populare din afara Spațiului Economic European, „unde tarifele de roaming convenționale pot genera costuri neașteptate”.

Recomandarea este integrată atât în rețeaua fizică de agenții Christian Tour, unde consultanții de turism oferă ghidaj clienților, cât și pe canalele digitale ale agenției. Turiștii pot achiziționa pachetele de date netSIM de pe platforma dedicată, pentru a primi „conexiune instantanee la sosirea în destinație, fără a mai fi nevoie să schimbe SIM-ul fizic sau să stea la cozi în aeroporturi pentru cartele locale”, conform comunicatului.

Tehnologia eSIM (SIM digital) permite utilizatorilor să activeze un plan de date celulare direct din setările telefonului, scanând un cod QR.

„Experiența unei vacanțe reușite nu se mai oprește astăzi la biletul de avion și cazarea la hotel. Accesul la internet rapid și sigur a devenit o utilitate de bază pentru orice călător. Asocierea cu Christian Tour reprezintă o validare puternică pentru netSIM și un pas important în educarea pieței din România. Ne bucurăm să fim soluția de conectivitate recomandată de un lider din turism, ajutând mii de români să scape de stresul roaming-ului scump”, a declarat Ciprian Drăgoi, fondator netSIM.

„Ne dorim ca fiecare etapă din călătoria clienților noștri să fie lipsită de griji, iar conectivitatea la destinație este un aspect esențial. Prin recomandarea soluțiilor netSIM, le oferim turiștilor noștri o opțiune simplă, transparentă și eficientă din punct de vedere al costurilor pentru a rămâne în contact cu cei de acasă și pentru a naviga în siguranță oriunde în lume”, a adăugat Ștefan Petre, director general adjunct al Christian Tour.

netSIM susține că oferă acoperire în peste 170 de țări și regiuni, permițând utilizatorilor să cumpere și să activeze pachete de date la tarife locale, direct pe telefonul mobil, fără cartele fizice sau contracte pe perioadă determinată.