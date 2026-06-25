Firmă românească de consultanță pentru accesare de fonduri europene, vândută unui grup francez

Un grup internațional de consultanță în inovare, cu sediul central în Franța, a cumpărat o firmă românească de consultanță pentru accesare de fonduri europene și ajutoare de stat, care are birouri în 4 județe.

Compania franceză G.A.C. Group a achizionat firma românească de consultanță pentru finanțări CRIUS Consulting, de la antreprenorul orădean Ciprian Ciuciu.

G.A.C. Group se prezintă drept „companie internațională de consultanță specializată în inovare, performanță și impact”. Având sediul social în Franța, G.A.C. Group spune că este specializat în managementul proceselor și ingineria financiară dedicate inovării și cercetării-dezvoltării (R&D). Grupul sprijină „un portofoliu larg de clienți din întreaga lume” în obținerea de finanțări, optimizarea costurilor și accelerarea proiectelor de inovare.

În România, grupul francez este prezent prin G.A.C. Innovation East Europe, care se poziționează la „confluența dintre știință, fiscalitate și finanțe”.

În urma achiziției, echipa de management a CRIUS Consulting va rămâne în firmă, în subordinea lui Florin Luca, șeful G.A.C. Innovation Germany & East Europe și al CRIUS by GAC.

„Achiziția CRIUS Consulting reflectă încrederea noastră în potențialul pieței românești, confirmă strategia noastră de dezvoltare internațională și ambiția de a deveni un actor important în Europa de Est pe segmentul nostru de piață, având România drept platformă regională de dezvoltare. Echipa de management a CRIUS Consulting va continua să joace un rol activ în dezvoltarea companiei și se va alătura echipei executive a G.A.C. din România, conduse de Florin Luca, contribuind la implementarea strategiei de dezvoltare a grupului în regiune”, a declarat Christophe Boytche, președintele G.A.C. Group.

„Sosirea colegilor de la CRIUS în echipa G.A.C. ne entuziasmează și ne întărește ambiția de a deveni un actor major în sprijinirea antreprenorilor români, a companiilor internaționale și a autorităților publice în atragerea de finanțări pentru proiecte inovatoare, cu impact semnificativ asupra economiei românești”, a spus și Florin Luca, directorul G.A.C. Innovation Germany & East Europe și al CRIUS by GAC.

Firma românească achiziționată de francezi, CRIUS Consulting, are aproape 20 de ani de activitate pe piața de consultanță pentru finanțări europene și ajutoare de stat. CRIUS are birouri la Oradea, Buzău, Târgu Jiu și Bacău.

Compania de consultanță a obținut venituri de 7,3 milioane de lei și profit de aproape 2 milioane de lei, cu 12 angajați proprii, în anul 2025, conform datelor oficiale de la Ministerul Finanțelor.

„După aproape 20 de ani, am făcut un pas important și firesc în evoluția noastră: CRIUS Consulting se alătură G.A.C. Group, un grup internațional cu expertiză complementară în consultanță. Este o decizie care reflectă maturitatea companiei și oportunitățile pe care dorim să le valorificăm mai departe.Ne focusăm în continuare pe consiliere strategică în energie, industrie, tehnologie și inovare - zone în care schimbarea este rapidă, iar impactul depinde de capacitatea de a conecta lucrurile inteligent și la timp”, a declarat fostul patron al CRIUS, Ciprian Ciuciu, care devine membru al echipei executive a GAC Group în România.