Firma românească de comunicare GRF+ iese cu acțiuni la tranzacționare pe bursă, din 16 iulie

GRAFFITI PLUS (GRF+), unul dintre liderii pieței de comunicare și brand marketing din România, debutează la tranzacționare pe piața AeRO a Bursei de Valori București în data de 16 iulie 2026, sub simbolul GRF, marcând finalizarea procesului de listare început în 2025, a anunțat compania românească, vineri, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Pentru a-și finanța procedurile de listare pe bursă, firma accesat fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Apel - Listarea la bursă a întreprinderilor (Pilonul III. Investiția 3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat).

GRF+ a parcurs cu succes toate etapele necesare admiterii la tranzacționare:

Derularea unui plasament privat în ianuarie 2026, finalizat anticipat cu subscriere de 110%;

Finalizarea documentației necesare instituțiilor pieței de capital;

Aprobarea Bursei de Valori București pentru admiterea la tranzacționare primită pe 8 iulie.

În paralel cu procesul de listare, GRF+ afirmă că și-a „consolidat indicatorii financiari și operaționali, într-un context de creștere susținută și transformare a modelului de business”.

În ultimii cinci ani, agenția și-a dublat cifra de afaceri și a dezvoltat trei verticale de business cu potențial ridicat de creștere: influencer marketing, sports & sponsorship (MATCHPLAN) și pharma & healthcare communication. Acestea sunt completate de un ecosistem de companii specializate în servicii complementare, din care mai fac parte New Moon (digital marketing), MOCAPP (influencer marketing), Kamrad (expoziții, târguri internaționale și evenimente) și SyZyGy (corporate communications & investor relations).

Totodată, compania și-a structurat o direcție clară de integrare a inteligenței artificiale pe trei paliere: AI pentru productivitate - infrastructură de suport pentru echipe în task-uri specifice; AI institutional - automatizarea proceselor și a fluxurilor de lucru; și AI-enhanced advisory - produse și servicii native AI, care susțin creșterea în productivitate, viteză și capacitate de scalare.

„Pe 16 iulie, GRF+ intră într-o nouă etapă de dezvoltare, odată cu debutul la Bursa de Valori București. Pentru noi, listarea înseamnă un angajament pe termen lung față de transparență, disciplină și crearea de valoare, dar și un semnal că industriile creative pot deveni o categorie relevantă pentru piața de capital din România. Așteptăm cu entuziasm prima zi de tranzacționare” - Bogdan Tomoiagă, Președintele Consiliului de Administrație GRF+.

GRF+ la momentul listării

• 26 de ani de experiență pe piața de consultanță în comunicare și brand marketing

• Debut la tranzacționare pe piața AeRO a Bursei de Valori București cu simbol GRF

• Venituri totale 2025: 64,7 Mil lei

• Creștere a veniturilor față de 2024: +36%

• Rezultat brut: 3,4 Mil lei (+20% vs 2024) | Rezultat net: 2,8 Mil lei (+14% vs 2024) | EBITDA: 3,6 Mil lei

• Pharma & Healthcare: +109% în prima parte a anului

• Sports & Sponsorship: Cifră de afaceri 2,3 Mil lei | Profit net 380.000 lei în 2025 (primul an complet de activitate)

• Influencer Marketing: creștere de 10% în primele luni ale anului 2026

• Locul 2 în clasamentul Forbes România dedicat pieței de PR, după cifra de afaceri și profit, peste ritmul industriei și cu cea mai bună profitabilitate dintre agențiile din top 5

• Inclusă în Top 12 agenții de comunicare din Europa în cadrul PRovoke Media EMEA Awards 2026

Cu o istorie de peste 25 de ani pe piața din România și peste 70 de consultanți, GRF+ a primit zeci de distincții la competițiile de profil internaționale și a fost numită de patru ori Agenția Anului la Gala Romanian PR Award. Portofoliul agenției include servicii de relații publice, strategie și servicii de creație, CSR și sustenabilitate, comunicare de criză, influencer marketing, evenimente, sports marketing. GRF+ crede în puterea brandurilor de a contura o societate mai bună, așa că în fiecare zi și cu fiecare proiect co-creează pentru impact maxim în business și în societate.