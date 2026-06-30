Firma de huse de telefon Mobilfox, cu youtuberul român Zbir ca partener în business, a obținut finanțare de la un fond ungar și investește în România

Firma ungară Mobilfox, axată pe huse și alte accesorii pentru telefoane, care îl are partener în business și pe youtuberul român Andrei Zbir, a anunțat, marți, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că a obținut capital strategic de la fondul de investiții maghiar Portfolion și pregătește o investiție în România, una dintre piețele sale cele mai importante.

Fondat în 2016, de tânărul antreprenor maghiar Kevin Diller (foto), Mobilfox a devenit unul dintre cele mai importante branduri europene de comerț electronic și un pionier al modelului direct către consumator (D2C), specializat în huse personalizabile. Compania este prezentă în peste 12 țări europene și operează un centru de producție în Kaposvár, Ungaria.

„În ultimii zece ani am construit o comunitate puternică și o infrastructură de producție performantă. Pentru următoarea etapă aveam nevoie de un partener care să împărtășească aceeași viziune pe termen lung și să respecte independența noastră creativă. În Portfolion am găsit un investitor care înțelege valorile care au făcut din Mobilfox brandul de astăzi”, afirmă Kevin Diller, fondatorul Mobilfox.

Compania de accesorii pentru telefoane își propune să accelereze extinderea regională, să investească în consolidarea operațiunilor locale și să continue dezvoltarea infrastructurii de producție și logistică.

România, unde Mobilfox a înregistrat cea mai rapidă creștere din regiune, a devenit cea mai importantă piață a companiei și va avea un rol central în această strategie.

România este și modelul pe care compania intenționează să-l reproducă în alte state din Europa Centrală și de Est. În ultimii patru ani, businessul local a crescut cu aproximativ 500%, cea mai mare evoluție înregistrată de companie în regiune. Doar pe piața din România, în ultimele 12 luni, Mobilfox a procesat aproximativ 300.000 de comenzi, a comercializat peste 480.000 de huse pentru telefoane mobile și a atins un nivel de notorietate de peste 70% în rândul persoanelor cu vârste între 15 și 30 de ani, consolidându-și poziția ca unul dintre cele mai relevante branduri din categoria sa pe piața locală.

Investitorul Portfolion este una dintre principalele companii de venture capital și private equity din Europa Centrală și de Est, administrând active de peste 750 de milioane de euro prin mai multe generații de fonduri de investiții. În calitate de braț de investiții multi-stage al OTP Group, Portfolion investește în companii aflate în diferite etape de dezvoltare, de la Pre-Seed și Series B până la investiții de tip growth equity.

„În era digitală, inovația depășește cu mult granițele software-ului și ale tehnologiilor avansate. Pentru brandurile de consum, adevărata valoare constă în elemente care nu pot fi replicate cu ușurință: încrederea consumatorilor, o comunitate autentică și capacitatea de a executa rapid, pe baza datelor. Mobilfox transformă accesoriile pentru telefoane mobile din produse funcționale în instrumente de exprimare personală pentru noile generații. Credem că această abordare reprezintă viitorul retailului și suntem încântați să susținem un partener care redefinește modul în care sunt construite brandurile moderne”, declară Zsolt Mihály, Partner, Portfolion.

Pentru Portfolion, investiția reflectă interesul tot mai mare pentru companiile regionale care combină performanța financiară cu un model operațional scalabil și cu o relație directă cu consumatorii. Totodată, România reprezintă un exemplu al modului în care un brand construit în Europa Centrală și de Est poate genera creștere accelerată și poate deveni un reper pentru extinderea pe alte piețe europene.

Mini-factory în București și achiziții de branduri locale, în regiune

În perioada următoare, Mobilfox își propune să accelereze atât dezvoltarea organică, prin consolidarea poziției pe piețele existente și lansarea unor noi categorii de produse, cât și dezvoltarea prin achiziții, vizând branduri locale cu potențial de extindere regională.

România va avea un rol important în această strategie, Mobilfox pregătind deschiderea unei mini-factory în București. Noua unitate va permite livrarea în ziua următoare pentru comenzile plasate înainte de ora 16:00 și introducerea serviciului de livrare în aceeași zi în Capitală, contribuind la optimizarea operațiunilor locale, la apropierea producției de consumator și la îmbunătățirea experienței clienților, potrivit companiei maghiare.

Numai în România, firma a generat venituri de aproape 30 de milioane de lei și a menținut o marjă EBITDA de peste 25%, performanță care o diferențiază într-un sector caracterizat de concurență ridicată și marje reduse. În prezent, 84% din veniturile totale ale companiei sunt generate în afara Ungariei, confirmând capacitatea Mobilfox de a dezvolta un model de business scalabil la nivel regional.

Unul dintre principalele avantaje competitive ale companiei îl reprezintă integrarea întregului proces de producție în Europa. Spre deosebire de majoritatea producătorilor de accesorii pentru telefoane mobile, care externalizează producția în Asia, Mobilfox operează un centru de producție în Kaposvár, Ungaria. Acest model îi permite să ofere aceiași timpi de livrare atât pentru produsele personalizate, cât și pentru cele standard, în condițiile în care aproximativ 20% din comenzile companiei sunt reprezentate de produse personalizate.

Modelul direct către consumator este completat de o strategie solidă de construire a comunităților digitale. Astăzi, Mobilfox reunește peste 10 milioane de urmăritori pe platformele sociale și peste 6 milioane de membri înregistrați în programul Mobilfox Members, iar peste jumătate din traficul către platformele sale este generat organic. Acest model a contribuit la transformarea companiei într-un lider de piață în șapte țări europene și într-unul dintre cele mai cunoscute branduri dedicate generației tinere din regiune.

Pe piața din România, dezvoltarea companiei s-a bazat pe o combinație între investiții în infrastructură și o strategie de marketing construită în jurul comunităților digitale și al colaborărilor cu creatorii de conținut.

În centrul acestei strategii se află parteneriatul de lungă durată cu Zbir, unul dintre cei mai importanți susținători ai brandului încă din 2020, care astăzi este nu doar creator de conținut, ci și partener în acționariatul companiei, având un rol esențial în dezvoltarea Mobilfox pe piața din România.

Brandul și-a consolidat totodată legătura cu publicul tânăr prin colaborări exclusive cu unii dintre cei mai influenți artiști ai scenei urbane din România, precum Rava, Albert NBN, Petre Ștefan, Ian și Azteca, contribuind la poziționarea Mobilfox ca unul dintre cele mai puternice branduri dedicate generației tinere.

Parteneriat cu românii de la Contakt

În anul 2025, rețeaua românească de magazine de huse și accesorii de telefoane Contakt a anunțat un parteneriat strategic cu Mobilfox, pentru un flux de aprovizionare stabil pentru piața românească.

„Parteneriatul cu Mobilfox marchează un pas important în direcția consolidării portofoliului nostru de branduri premium și a creșterii nivelului de satisfacție al clienților. Produsele Mobilfox vin cu o calitate europeană verificată, un design contemporan și o protecție superioară pentru telefoanele mobile. În plus, datorită producției din Ungaria, reușim să ne diversificăm sursele de aprovizionare și să reducem dependența de importurile din Asia”, a spunea, în noiembrie 2025, Manuel Iana, director general Contakt.

Integrarea Mobilfox în rețeaua Contakt oferea astfel consumatorilor posibilitatea de a „vedea și testa produsele fizic, beneficiind de disponibilitate imediată și servicii locale de suport și garanție”.

„Suntem încântați să colaborăm cu Contakt, un partener cu o prezență solidă și încredere pe piața românească. Ne dorim ca husele Mobilfox să fie mai accesibile pentru clienții din România, nu doar prin livrare rapidă, ci și printr-o experiență tactilă, direct în magazine”, spunea atunci Kevin Diller, CEO Mobilfox.