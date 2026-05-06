Finanțările IMM de 288 milioane lei: Apelul pe fonduri elvețiene SME Eco-Tech ar trebui să se deschidă, estimativ, „la finalul lunii mai” 2026. „Știu că trăim niște zile complicate” – ministrul Economiei

Ministerul Economiei estimează că va deschide la finalul lunii mai 2026 apelul online de proiecte pentru finanțările de până la 288 milioane lei pentru firmele mici și mijlocii românești, în cadrul programului de fonduri elvețiene SME Eco-Tech, a declarat, miercuri, ministrul interimar, Irineu Darău.

„Un element important este modul de implementare, pentru că am urmărit să reducem birocrația și să accelerăm procesul de accesare. Depunerea și evaluarea sunt continue, iar estimarea noastră este că apelul va fi deschis la finalul lunii mai, urmând ca evaluarea să înceapă imediat - practic din ziua următoare depunerii proiectelor. Întregul proces este digitalizat, iar antreprenorii își aleg direct banca parteneră în platformă, după care proiectul este verificat și aprobat de minister, iar aprobarea va fi transmisă atât beneficiarului cât și băncii”, a spus Darău, la un eveniment de prezentare a noului program de finanțare IMM SME Eco-Tech.

Apelul de proiecte va fi deschis timp de 30 de zile, selecția realizându-se pe principiul „primul venit – primul servit”.

Deși Guvernul Bolojan a fost demis, marți, de Parlament, prin moțiune de cenzură, iar miniștrii asigură interimatul până la învestirea unui nou Cabinet, Irineu Darău a dat asigurări că programul SME Eco-Tech se derulează normal.

„Știu că trăim niște zile complicate, perspectivele sunt imprevizibile, dar cred că astfel de programe, inițiative, colaborări interinstituționale rămân și consolidează reziliența României, a economiei noastre, a antreprenorilor, indiferent de valurile mai mult sau mai puțin trecătoare”, a afirmat ministrul interomar al Economiei.

La rândul său, ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a precizat ce tipuri de investiții pot face firmele românești din fondurile elvețiene SME Eco-Tech:

„Susținem soluții de colectare, de reciclare și de reutilizare a deșeurilor esențiale pentru industria prelucrătoare, cu amprentă redusă asupra mediului. De asemenea, finanțăm echipamente și aplicații digitale care optimizează consumul de resurse și cresc productivitatea. Să nu uităm de pachetele digitale de bază, care permit companiilor să devină vizibile, prezente și competitive în mediul online”, a enumerat Nazare.

Consultă secțiunea SME Eco-Tech de pe site-ul Ministerului Economiei.

Valoarea sprijinului financiar care îl va putea accesa o firmă în cadrul programului SME Eco-Tech

Sprijinul financiar oferit IMM-urilor în cadrul acestui Program constă într-un grant la un nivel de maximum 40%, dar nu mai mult de 50.000 CHF (echivalent în lei) din cheltuielile eligibile aferente unui proiect de investiții în echipamente / tehnologii / soluții / sisteme/ specifice economisirii de energie, care utilizează sau generează energie regenerabilă, în echipamente de colectare, reciclare, reutilizare, precum și în alte echipamente tehnologice convenționale.

Minimum 60% din cheltuielile eligibile aferente proiectului de investiții, dar nu mai puțin de 75.000 CHF (echivalent în lei), vor fi asigurate de beneficiari prin intermediul unui credit bancar obținut de la instituțiile de credit partenere, în condiții avantajoase de piață și prin intermediul programului.

Solicitările de finanțare vor conține un proiect de investiții în valoare minimă de 668.100 lei cheltuieli eligibile pe program, din care valoarea ajutorului financiar nerambursabil (AFN) nu poate depăși suma de 267.240 lei, iar valoarea creditului nu poate fi mai mică de 400.860 lei.

Valoarea minimă obligatorie a unui proiect de investiții este de 668.100 lei, proiectul cuprinzând, în acest caz, numai cheltuieli eligibile în cadrul Programului, din care maximum 267.240 lei reprezintă AFN și minimum 400.860 lei reprezintă credit;

Sprijinul financiar destinat firmelor românești are ca obiectiv general transformarea verde și digitală a întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii din industria prelucrătoare românească, cu scopul îmbunătățirii amprentei acestora asupra mediului.

Finanțarea este destinată firmelor mici (10-49 salariați) și firmelor mijlocii (50-249 salariați).

Microîntreprinderile (sub 10 salariați) NU sunt eligibile în cadrul programului SME Eco-Tech.

„Programul pentru Consolidarea IMM-urilor prin acces îmbunătățit la finanțare – SME Eco-Tech urmează a fi lansat în a doua jumătate a anului 2025, după ce, conform prevederilor acordului de implementare, MEDAT va pregăti infrastructura IT necesară și va încheia parteneriatul cu instituțiile de credit interesate în implementarea acestui nou program” - subliniază Ministerul Economiei.

„Primul venit – primul servit”

Atunci când se va deschide sesiunea de înscrieri, solicitările de finanțare vor fi înregistrate de către aplicanți prin intermediul unui formular de înscriere electronic ce va fi disponibil pe platforma electronică a MEDAT o perioadă de 30 zile calendaristice, cu posibilitatea prelungirii până la epuizarea bugetului alocat Programului sau a deschiderii unei noi sesiuni.

Accesul la finanțare în cadrul Programului se face conform principiului „primul venit – primul servit”, conform procedurii oficiale. Principiul „primul venit - primul servit” este o regulă de organizare și alocare a unei poziții la momentul înscrierii, prin care persoanele juridice care se înscriu primele beneficiază de verificare administrativă și de eligibilitate înaintea celor care se înscriu ulterior.

Programul va fi gestionat și implementat de către MEDAT, în calitate de Operator de Program, în parteneriat cu instituțiile de credit selectate, până la 31 mai 2029.

Bugetul și valoarea ajutoarelor acordate prin schema de finanțare SME Eco-Tech

Bugetul acestui program este de 288,8 milioane lei (54.041.886 franci elvețieni - CHF), din care 70% reprezintă contribuția elvețiană (202,2 milioane lei) și 30% contribuția proprie a MEDAT de la bugetul de stat (86,6 milioane lei).

Sprijinul financiar oferit IMM-urilor în cadrul acestui Program constă într-un grant la un nivel de maximum 40%, dar nu mai mult de 50.000 CHF (echivalent în lei) din cheltuielile eligibile aferente unui proiect de investiții în echipamente / tehnologii / soluții / sisteme/ specifice economisirii de energie, care utilizează sau generează energie regenerabilă, în echipamente de colectare, reciclare, reutilizare, precum și în alte echipamente tehnologice convenționale.

Minimum 60% din cheltuielile eligibile aferente proiectului de investiții, dar nu mai puțin de 75.000 CHF (echivalent în lei), vor fi asigurate de beneficiari prin intermediul unui credit bancar obținut de la instituțiile de credit partenere, în condiții avantajoase de piață și prin intermediul programului.

Solicitările de finanțare vor conține un proiect de investiții în valoare minimă de 668.100 lei cheltuieli eligibile pe program, din care valoarea ajutorului financiar nerambursabil (AFN) nu poate depăși suma de 267.240 lei, iar valoarea creditului nu poate fi mai mică de 400.860 lei.

Valoarea minimă obligatorie a unui proiect de investiții este de 668.100 lei, proiectul cuprinzând, în acest caz, numai cheltuieli eligibile în cadrul Programului, din care maximum 267.240 lei reprezintă AFN și minimum 400.860 lei reprezintă credit;

În program, au fost deja atrase și bănci partenere, pentru împrumutul contractat de către beneficiarul ajutorului de minimis, în condiții de piață, reprezentând minimum 60% din cheltuielile eligibile aferente unui proiect de investiții, dar nu mai puțin de 400.860 lei.

Prin implementarea programului se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr minim de 800 de beneficiari în total, până în 2029. De asemenea, se estimează crearea a cel puțin 800 d elocuri de muncă noi, având îm vedere că fiecare firmă beneficiară va trebui să înființeze un nou loc de muncă și să păstreze locurile de muncă pe care le aveau deja. În total, prin program ar urma să se facă investiții de 100 milioane franci elvețieni.

Acum, prin Legea bugetului de stat pentru anul 2026, Ministerul Economiei are 100 de milioane de lei credite de angajament și 100 de milioane de lei credite bugetare pentru SME Eco-Tech.

Lista băncilor partnere în cadrul programului SME Eco-Tech

Firmele românești eligibile vor avea la dispoziție 5 bănci, inclusiv liderul pieței bancare din România, Banca Transilvania, pentru a accesa împrumuturi în cadrul programului de ajutoare SME Eco-Tech, susținut cu fonduri elvețiene.

Ministerul Economiei a publicat recent lista băncilor partenere selectate în programul SME Eco-Tech:

Banca Transilvania

BRD

CEC Bank

UniCredit

ProCredit

Toate cele 5 bănci vor oferi credite bancare, cu dobândă Robor la 6 luni + max.3,5% pe an. Comisioanele diferă ușor, conform tabelului cu ofertele depuse (vezi oferta băncilor).

Resurse utile SME Eco-Tech:

Procedura inițială și anexele sale (în forma din 2025):

Ordinul MEDAT 535/2026, care modific procedura și acordul de finanțare: