Rabla Auto 2026: Valoarea voucherelor și condițiile rămân neschimbate. Programul, lansat „de urgență”, speră ministra Mediului

Programul Rabla Auto pentru persoane fizice va avea un buget de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane de lei mai mare decât anul trecut, în timp ce valoarea voucherelor și condițiile de aplicare vor rămâne neschimbate, a anunțat, joi, ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, după ședința de Guvern în care a fost aprobat bugetul pe 2026 al AFM.

Diana Buzoianu a precizat că bugetul va fi alocat în același mod ca anul trecut în ceea ce privește voucherele și va avea la bază, în principal, criteriul european.

„Deja am trimis întrebare către Consiliul Concurenței și am primit un răspuns că, de principiu, perspectiva că un program tip Rabla să poată să fie limitat la state care au convenții cu Uniunea Europeană și statele din Uniunea Europeană este una care poate să îndeplinească condițiile. De asemenea, o să trimitem o întrebare pentru a clarifica ultimele detalii și către Ministerul Economiei, tocmai în vederea lansării de urgență a ordinului care privește ghidul programului Rabla”, a declarat ministrul interimar al Mediului.

Buzoianu a precizat că își dorește lansarea „de urgență” a programului Rabla, după aprobarea bugetului. Potrivit ei, noua versiune a ghidului programului va fi pusă în transparență în zilele următoare.

„Dacă toate autoritățile competente confirmă versiunea de ghid care se aplică pentru mașini produse, asamblate, fabricate în Europa sau în state care au convenții strategice cu Europa, dacă aceste criterii sunt confirmate, vom pune în transparență și un ghid care să facă trecerea de la programul Rabla anterior, care era deschis pentru absolut orice fel de mașină, indiferent de continentul unde era realizată, către mașini care se întorc, ca valoare, inclusiv în economie, la nivel european”, a spus aceasta.

Ministrul interimar al Mediului a explicat când ar putea începe înscrierile.

„Noi avem un termen de minim 10 zile de când punem ordinul în dezbatere. Am primit răspunsuri de la Consiliul Concurenței, o să trimitem astăzi o întrebare și către MEDAT. După ce primim aceste răspunsuri, și noi sperăm să fie vorba de câteva zile în care să primim răspunsul, vom putea să punem în transparență ordinul. Ordinul va sta în transparență 10 zile și apoi se intră exact pe calendarul care a fost aplicat la Rabla și în anii anteriori, înscrierea pentru toată lumea, absolut toate verificările. Deci tot calendarul care a fost făcut și acum 2 ani. Este același calendar cunoscut de toată lumea”, a afirmat Buzoianu.

Întrebată dacă programul Rabla va include și alte schimbări, ministrul Mediului a afirmat că valoarea voucherelor și condițiile de acordare vor rămâne neschimbate.

Amintim că în 2025, valoarea ecotichetelor pentru persoane fizice:

18.500 lei – autovehicul pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen

15.000 lei – autovehicul plug-in hibrid sau motocicletă electrică

12.000 lei – autovehicul hibrid

10.000 lei – autovehicul cu propulsie termică (inclusiv GPL/GNC) sau motocicletă

Singura modificare analizată în prezent vizează introducerea unei limite pentru finanțarea motocicletelor și mopedelor, după ce anul trecut aceste categorii au ajuns să consume aproximativ 30% din bugetul programului.

„Nu va exista nicio altă modificare, valoarea voucherelor va fi identică, condițiile de aplicare vor fi identice. Ne gândim dacă vom pune, cel mai probabil vom pune, o condiție, o limitare pentru motociclete și mopede, pentru că anul trecut nu a fost și au reușit să se încadreze la 30% din buget. Ne bucurăm pentru asta, dar scopul principal și orientarea proiectului trebuie să meargă către mașini. Probabil o să avem o limitare: un procent de 10% din buget care se va putea duce și către motociclete și către mopede”, a explicat ea.

Buzoianu a mai precizat că momentan programul Rabla pentru persoane juridice este momentan suspendat.

„Nu este faptul că nu vom mai lansa un nou program, pentru că va trebui să găsim banii necesari la un moment dat pentru a relansa proiectul care a fost suspendat. Ne facem treaba pentru a lansa noi proiecte acolo unde nu mai aveam proiecte din urmă. Unde avem proiecte din urmă, cum a fost programul Rabla pentru UAT-uri, pentru primării, pentru instituții, am lansat cât ne-a mai putut susține bugetul. Pentru persoane juridice vom face același lucru în momentul în care vom identifica bugetul necesar”, a afirmat Buzoianu.

