Startup Nation 2026: Au rămas mii de locuri libere și statul vrea să deschidă o nouă sesiune de înscrieri. Termen 29 mai 2026 pentru absolvenții actuali, să aplice la finanțarea de 50.000 EUR

Ministerul Economiei a anunțat, joi, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, că are în vedere organizarea unei noi sesiuni, în următoarea perioadă, la cursurile de antreprenoriat din programul Startup Nation 4, care deschid apoi absolvenților posibilitatea de a aplica la finanțările de câte 250.000 lei (aproape 50.000 EUR) pentru mici afaceri. De asemenea, peste 16.000 de persoane au absolvit cursurile primei sesiuni și au termen până pe 29 mai 2026 să aplice la finanțare cu firmele nou-înființate în urma lecțiilor de antreprenoriat.

Din peste 16.000 absolvenți de cursuri, abia 5.500 au cerut finanțarea de 50.000 EUR pe firmă

Aplicația de înscriere dedicată sesiunii persoanelor juridice în cadrul Startup Nation – România se va închide în data de 29 mai 2026, ora 20:00, pentru prima sesiune a programului - a anunțat Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT).

Acesta este termenul până la care tinerii și alte categorii de persoane eligibile, care au absolvit cursurile de antreprenoriat din cadrul programului, trebuie să aplice la finanțarea de până la 50.000 EUR, cu firmele pe care și le-au înființat în urma cursurilor.

Cursurile de pregătire antreprenorială au fost finalizate la data de 12 mai, însă aplicația va rămâne deschisă până la data de 29 mai 2026, ora 20:00.

În această primă sesiune a programului s-au înscris 25.594 persoane fizice la cursurile de antreprenoriat, în perioada 15 aprilie- 25 august 2025. Dintre acești aplicanți, până la data de 12 mai 2026, peste 16.000 persoane au finalizat cursurile de formare antreprenorială, având astfel dreptul să solicite și finanțarea pe firmă. Prin urmare, aproape 10.000 de doritori fie au fost respinși din start ca neeligibili, fie au eșuat în a finaliza cursurile.

La sesiunea I dedicată firmelor, în perioada octombrie 2025 - 21 mai 2026, s-au înscris la finanțare 5508 de persoane juridice (pe cei doi piloni ai programului). Prin urmare, sunt mai mulți de 10.000 de absolvenți de cursuri de antreprenoriat care nu au depus încă cererea de finanțare pe firmă, la această oră. Ei mai au timp până pe 29 mai 2026, ora 20:00 să ceară granturile de câte 250.000 de lei. Rămâne de vâzut câți vor putea să-și înregistreze în timp util firmele la Registrul Comerțului, pentru a putea cere finanțarea Startup Nation.

Iată situația firmelor înscrise, defalcată pe categorii de aplicanți la faza de finanțare (joi, 21 mai 2026):

Cum s-au alocat locurile la finanțare în funcție de numărul cursanților, în prima sesiune Startup Nation 4

Pentru că nu au fost ocupate toate locurile disponibile la cursuri, Ministerul Economiei a alocat proporțional și locuri la granturile de 250.000 lei pentru firmele nou-înființate de absolvenți. Astfel, o parte dintre locurile la cursuri precum și o parte dintre granturi vor fi disponibile pentru cei care se vor califica în urma sesiunii a doua, care urmează să se deschidă în 2026.

Numărul de întreprinderi finanțabile în prima sesiune a Startup Nation 4, stabilit în raport de numărul absolvenților de curs, se prezintă astfel:

Pentru categoria de vârstă 18 – 30 ani, persoane cu domiciliu în București – Ilfov au absolvit cursurile 1.583 aplicanți, finanțarea oferită fiind pentru 382 de firme;

La cateogoria 18-30 ani, persoane din minoritatea romă din București -Ilfov, au absolvit cursurile 35 de aplicanți, numărul de firme finanțate în această etapă fiind 42;

La categoria 18 -30 ani, persoane din regiuni mai puțin dezvoltate, au finalizat cursurile 10.506 absolvenți, numărul firmelor finanțate fiind de 2.561;

Categoria 18-30 ani, persoane din minoritatea romă din regiuni mai puțin dezvoltate a avut 167 absolvenți ai cursurilor antreprenoriale, numărul de firme finanțate în cadrul acestei sesiuni fiind de 285;

La categoria peste 30 ani, regiuni mai puțin dezvoltate (adică aproape toată România în afară de București și județul Ilfov), 4.269 persoane au finalizat cursurile, finanțabile în această etapă fiind 2.575 firme.

Reamintim că, la Pilonul I (18-30 ani), statul și-a propus să instruiască 25.000 de oameni și să finanțeze 5.200 de firme nou-înființate de aceștia. La Pilonul II (peste 30 ani), Ministerul Economiei și-a propus să instruiască 4.600 de persoane fizice și să finanțeze estimativ 2.500 de întreprinderi înființate de acestea.

Prin urmare, mai rămân mii de locuri libere la cursurile de antreprenoriat, dar și la finanțările de câte 250.000 de lei pe firmă, pentru cei care se vor înscrie în sesiunea a doua, plănuită în 2026 de Ministerul Economiei.

Merită observat că la sesiunea de înscriere la cursuri care s-a derulat 2025, pe locurile destinate tinerilor de etnie romă s-au înscris și au absolvit mai puține persoane fizice decât numărul de granturi puse la dispoziția firmelor înființate de acestea în prima sesiune. Ca atare, se vor reporta la sesiunea a doua finanțările care rămân accesate aici.

Încadrarea în categoria de persoane aparținând minorității rome se realizează pe bază de declarație pe propria răspundere.

„MEDAT are în vedere organizarea unei noi sesiuni, în următoarea perioadă, în limita locurilor disponibile”, a precizat ministerul.

Reamintim că Programul Startup Nation 4, inițiat încă din anul 2024, are la dispoziție un buget total de aproape 450 de milioane de euro, cofinanțat din fonduri europene, prin Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027, susținut prin Politica de Coeziune a Uniunii Europene.

Programul a fost aprobat prin Ordinul MEDAT nr. 328/17.03.2025, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 243 bis/20.03.2025. Ulterior, procedura de implementare a programului s-a modificat succesiv.

