 Granturi de până la 500.000 EUR pentru startup-uri de sănătate. Firmele trebuie să vină cu jumătate din bani și să accepte un viitor acționar

Startup-urile și IMM-urile europene care dezvoltă tehnologii pentru sănătate pot solicita finanțări de câte 300.000-500.000 EUR prin programul Transformative Health Instrument 2027, derulat de EIT Health. Platforma de aplicare s-a deschis pe 15 iulie 2026, iar firmele interesate au termen până pe 16 septembrie 2026 să depună proiectele.

Finanțarea vine însă cu două condiții importante. EIT Health acoperă maximum 50% din costurile proiectului, astfel că firma trebuie să asigure restul banilor din alte surse. În plus, compania selectată trebuie să semneze un acord prin care EIT Health primește opțiuni ce se pot transforma ulterior în acțiuni ale startup-ului.

Programul are un buget total de până la 5 milioane EUR, iar cel mult 10 proiecte pot fi finanțate, în funcție de calitatea aplicațiilor.

Până la 500.000 EUR, dar firma trebuie să dubleze practic bugetul proiectului

Fiecare proiect poate solicita între 300.000 și 500.000 EUR.

Grantul acoperă însă cel mult 50% din costurile totale. Astfel, pentru o finanțare de 500.000 EUR, compania trebuie să propună un proiect cu un buget total de cel puțin 1 milion EUR și să asigure diferența de 500.000 EUR din alte surse.

Bugetul depus trebuie să includă toate costurile proiectului, nu doar partea solicitată de la EIT Health. Finanțarea nu poate fi combinată cu alte fonduri acordate de Institutul European de Inovare și Tehnologie sau de comunitățile sale de inovare.

Proiectele trebuie să înceapă pe 1 ianuarie 2027 și pot dura maximum 12 luni.

EIT Health poate deveni acționar în companie

Finanțarea este acordată inițial sub forma unui grant, dar nu este un sprijin complet „equity-free”.

Startup-ul selectat trebuie să semneze obligatoriu un acord denumit Grant-to-Options-to-Equity Agreement. Prin acest mecanism, EIT Health primește opțiuni care se pot transforma ulterior în acțiuni ale companiei.

Conversia poate avea loc la o rundă de investiții calificată, la vânzarea firmei, la schimbarea controlului, la o listare la bursă sau la data de maturitate stabilită în contract.

Documentația apelului precizează că regulile de conversie, mecanismul de evaluare și celelalte condiții sunt prestabilite și nenegociabile. În cazul unei structuri de tip holding, acordul se semnează cu societatea-mamă, nu doar cu firma care implementează proiectul.

Acordul trebuie semnat înainte de eliberarea finanțării și poate avea efecte asupra acționariatului, rundelor viitoare de investiții și strategiei generale a companiei.

Cine poate solicita finanțarea

Programul se adresează microîntreprinderilor și IMM-urilor private, cu scop lucrativ, care dezvoltă soluții în:

biotehnologie, tehnologii medicale, sănătate digitală și inteligență artificială, biomarkeri și diagnostic.

Firmele din România sunt eligibile, România fiind stat membru al Uniunii Europene.

Compania trebuie să aibă cel puțin 4 angajați permanenți, echivalent normă întreagă. Consultanții și freelancerii nu sunt luați în calcul. Directorul general trebuie să fie implicat cu normă întreagă în activitatea firmei, dar poate lucra inclusiv în baza unui mandat de administrator, contract de management sau alt aranjament echivalent.

Firma nu trebuie să fie listată la bursă și nici să se afle în proces de ofertă publică inițială. Dacă există un holding, eligibilitatea și structura financiară sunt analizate la nivelul societății-mamă.

Pragul de 2 milioane EUR nu poate fi acoperit din orice tip de finanțare

Solicitantul trebuie să fi încheiat în ultimele 36 de luni o rundă de investiții în acțiuni în valoare totală de minimum 2 milioane EUR.

Runda trebuie să includă cel puțin un investitor nou, iar unul dintre noii investitori trebuie să fie un investitor profesionist privat și orientat spre profit, cum ar fi un fond de venture capital sau un administrator de fonduri care investește în companii tehnologice.

Runda trebuie să fie una evaluată, cu o valoare stabilită a companiei. Finanțările obținute prin împrumuturi convertibile sau acorduri SAFE nu sunt acceptate pentru îndeplinirea pragului de 2 milioane EUR.

Firmele trebuie să prezinte documente care dovedesc runda, inclusiv hotărâri ale companiei, acte privind majorarea capitalului, valoarea investiției, identitatea investitorilor și structura acționariatului înainte și după finanțare.

Ce produse sunt eligibile

Programul nu este destinat echipelor aflate la nivel de idee.

Soluțiile biotech trebuie să se afle cel puțin la nivelul IML 5, corespunzător etapei studiilor de siguranță și toxicitate.

Produsele medtech trebuie să fi ajuns cel puțin la nivelul IML 6, respectiv la etapa inițială de validare clinică a conceptului.

Soluțiile digitale, cele bazate pe inteligență artificială și produsele de diagnostic sau biomarkeri trebuie să fie cel puțin la nivelul IML 7, ceea ce presupune validare pe piață.

Nu sunt eligibile dispozitivele nemedicale, aplicațiile destinate în principal zonei de wellness sau lifestyle și produsele care pot fi utilizate fără supraveghere medicală. De asemenea, companiile care nu vizează piața europeană sunt excluse.

Startup-urile trebuie să promită investiții noi și impact asupra pacienților

Aplicația trebuie să includă o serie de indicatori obligatorii.

În funcție de domeniu, firma trebuie să urmărească lansarea pe piață a unei inovații care generează cel puțin 10.000 EUR din vânzări, înregistrarea sau depunerea a minimum unui drept de proprietate intelectuală și atragerea unor investiții suplimentare de cel puțin 500.000 EUR.

Pentru soluțiile din afara sectorului biotech, proiectul trebuie să urmărească și un impact asupra a minimum 150.000 de pacienți sau cetățeni, într-un interval de până la trei ani de la încheierea finanțării.

Firmele vor fi monitorizate pe durata proiectului, cu raportări la fiecare șase luni, dar și timp de până la trei ani după finalizarea finanțării. Perioada de monitorizare poate fi mai lungă dacă acest lucru este necesar în baza acordului privind transformarea opțiunilor în acțiuni.

Modelul de afaceri cântărește mai mult decât tehnologia

Selecția se desfășoară în două etape.

În prima etapă, fiecare proiect este evaluat de trei experți externi. Cel mult 15 companii care obțin minimum 70 de puncte din 100 vor fi invitate la o sesiune de pitch online.

Dintre acestea, cel mult 10 proiecte pot primi finanțarea. La etapa finală, clasamentul se face exclusiv în funcție de prestația la pitch, fără ca punctajul din evaluarea inițială să fie transferat.

În evaluarea scrisă, excelența tehnică și clinică reprezintă 20% din punctaj, impactul 20%, iar calitatea implementării încă 20%.

Cea mai mare pondere, de 40%, o are potrivirea strategică cu portofoliul EIT Health și sustenabilitatea financiară a companiei. La pitch, acest criteriu ajunge la 45%.

Evaluatorii vor analiza inclusiv dimensiunea pieței europene, modelul de afaceri, perspectivele de creștere și profitabilitate, experiența echipei, structura acționariatului, strategia de proprietate intelectuală și compatibilitatea companiei cu mecanismul prin care EIT Health poate deveni acționar.

Termenul de aplicare și calendarul selecției

Termenul-limită este 16 septembrie 2026, ora 16:00 CEST, respectiv ora 17:00 în România.

Aplicațiile sunt verificate din punct de vedere al eligibilității până pe 7 octombrie. Evaluarea la distanță are loc în perioada 8-27 octombrie, iar cel mult 15 firme vor fi invitate la pitch începând cu 28 octombrie.

Prezentările finale sunt programate între 6 și 19 noiembrie, iar rezultatele sunt anunțate pe 9 decembrie 2026.

Firmele selectate vor semna contractele și vor începe proiectele la 1 ianuarie 2027.

Pentru aplicare, compania trebuie să fie înregistrată în portalul european Funding & Tenders și să dețină un cod PIC format din 9 cifre. Proiectul se transmite apoi prin platforma EIT Health.

Documentația permite utilizarea instrumentelor de inteligență artificială generativă la redactarea aplicației, însă firmele rămân responsabile pentru acuratețea informațiilor, validarea surselor, evitarea plagiatului și protejarea datelor confidențiale.

Cum sunt evaluate proiectele

Evaluarea se desfășoară în două etape. Mai întâi, aplicațiile eligibile sunt analizate de câte trei experți externi independenți. Fiecare proiect primește un punctaj din 100, calculat ca medie a notelor acordate de evaluatori.

Pot merge mai departe la pitch cel mult 15 proiecte care obțin minimum 70 de puncte. În etapa finală, startup-urile își prezintă proiectul în fața unui juriu format din cinci membri: trei experți externi și doi reprezentanți EIT Health.

Punctajul din evaluarea scrisă nu se reportează la pitch. Clasamentul final este stabilit exclusiv pe baza prezentării, a aplicației și a răspunsurilor oferite în sesiunea de întrebări. Pot primi finanțare cel mult 10 proiecte care obțin minimum 70 de puncte în această etapă.

Criteriile din evaluarea scrisă

Excelența – 20%

Evaluatorii urmăresc dacă tehnologia este nouă din punct de vedere tehnic și clinic, dacă răspunde unei nevoi medicale importante și dacă oferă un beneficiu clar pentru pacienți față de soluțiile deja existente.

Sunt analizate și calitatea științifică, planul de dezvoltare tehnică și clinică, estimarea corectă a nivelului de maturitate a inovației și modul în care au fost luate în calcul diferențele de gen în proiect.

Impactul – 20%

Proiectul trebuie să demonstreze că poate produce valoare pentru pacienții și sistemele de sănătate din Europa.

Evaluatorii verifică dacă impactul estimat este clar, ambițios și realist, dacă soluția are șanse să ajungă pe piață și dacă indicatorii propuși sunt măsurabili și realizabili. Pentru proiectele cărora li se aplică acest indicator, contează și contribuția la atingerea unui număr de 150.000 de pacienți sau cetățeni.

Calitatea și eficiența implementării – 20%

Sunt punctate planul de lucru, împărțirea realistă a resurselor, bugetul și analiza riscurilor.

Firma trebuie să prezinte un proiect coerent, cu activități, termene, rezultate și costuri bine justificate.

Potrivirea strategică și sustenabilitatea financiară – 40%

Acesta este criteriul cu cea mai mare greutate.

Evaluatorii analizează:

dimensiunea și atractivitatea pieței europene;

modelul de afaceri și strategia de comercializare;

interesul demonstrat de investitori;

potențialul de creștere și extindere;

experiența echipei de management;

strategia de proprietate intelectuală;

structura acționariatului și guvernanța firmei;

riscurile juridice și de conformitate;

evoluția veniturilor și perspectivele de profitabilitate;

realismul planului de creare a valorii;

compatibilitatea cu acordul prin care opțiunile EIT Health se pot transforma ulterior în acțiuni.

În practică, acest criteriu arată că nu este suficient ca produsul să fie inovator. Firma trebuie să demonstreze că poate deveni o companie sănătoasă financiar, scalabilă și atractivă pentru investiții.

Criteriile de la pitch

La prezentarea finală, ponderile se schimbă:

Excelență: 25%

Impact: 15%

Calitatea implementării: 15%

Potrivirea strategică și sustenabilitatea financiară: 45%

Prin urmare, aproape jumătate din punctajul final depinde de calitatea companiei, modelul său de afaceri, perspectivele financiare și compatibilitatea cu strategia de portofoliu a EIT Health.

Pentru a rămâne în competiție, proiectul trebuie să obțină minimum 70 de puncte din 100 și să atingă pragul minim prevăzut pentru fiecare categorie de evaluare.