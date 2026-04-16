Finanțări 2026 pentru firme românești: S-a modificat programul de fonduri elvețiene SME Eco-Tech, de 288 milioane lei, înainte de lansare

Ministerul Economiei nu a lansat încă programul de finanțare a firmelor românești SME Eco-Tech 2026, iar acum a modificat procedura de implementare a schemei de ajutoare IMM în valoare totală de 288 milioane de lei, printr-un ordin de ministru publicat recent în Monitorul Oficial.

Încă din septembrie 2024, Ministerul Finanțelor a semnat cu Ambasada Elveției un acord prin care Guvernul elveției cofinanțează noul program românesc de finanțare a firmelor mici și mijlocii (IMM) SME Eco-Tech.

În iulie 2025, Ministerul Economiei, care administrează schema, a publicat oficial Procedura de implementare a programului SME Eco-Tech, dar nu a lansat nicio sesiune de înscrieri la finanțare.

Acum, în aprilie 2026, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) a modificat procedura și modelul de acord de finanțare, prin Ordinul 535/2026 semnat de ministrul Irineu Darău (descarcă ordinul de la finalul articolului).

Ordinul publicat miercuri în Monitorul Oficial prevede în continuare obligația băncilor partenere selectate în program de a se asigura că din ajutoare sunt achitate doar cheltuielile aprobate în proiecte, dar subliniază că echipa ministerului este cea care „verifică veridicitatea și conformitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul programului”.

Astfel, banca parteneră aleasă de beneficiar se va asigura că sunt achitate doar cheltuielile aprobate în proiect, conform modificărilor operate la procedură. De asemenea, banca „se va asigura că sunt achitate doar cheltuielile eligibile aprobate”, se menționează și în modelul de acord de finanțare.

În schimb, Echipa de Implementare a Programului (EIP), din cadrul ministerului, verifică veridicitatea și conformitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul programului și monitorizează îndeplinirea indicatorilor pentru care s-a obținut finanțare, crearea noului loc de muncă în cadrul programului și menținerea a cel puțin 50% din numărul mediu anual al angajaților existenți la 31.12.2024, precum și menținerea activității operaționale/ curente până la expirarea acordului de finanțare, respectiv până la data de 31.05.2029.

Se observă că în continuare s-a păstrat anul 2024 ca an de referință pentru numărul de angajați ai firmelor.

Valoarea sprijinului financiar care poate fi accesat de o firmă

Sprijinul financiar oferit IMM-urilor în cadrul acestui Program constă într-un grant la un nivel de maximum 40%, dar nu mai mult de 50.000 CHF (echivalent în lei) din cheltuielile eligibile aferente unui proiect de investiții în echipamente / tehnologii / soluții / sisteme/ specifice economisirii de energie, care utilizează sau generează energie regenerabilă, în echipamente de colectare, reciclare, reutilizare, precum și în alte echipamente tehnologice convenționale.

Minimum 60% din cheltuielile eligibile aferente proiectului de investiții, dar nu mai puțin de 75.000 CHF (echivalent în lei), vor fi asigurate de beneficiari prin intermediul unui credit bancar obținut de la instituțiile de credit partenere, în condiții avantajoase de piață și prin intermediul programului.

Solicitările de finanțare vor conține un proiect de investiții în valoare minimă de 668.100 lei cheltuieli eligibile pe program, din care valoarea ajutorului financiar nerambursabil (AFN) nu poate depăși suma de 267.240 lei, iar valoarea creditului nu poate fi mai mică de 400.860 lei.

Valoarea minimă obligatorie a unui proiect de investiții este de 668.100 lei, proiectul cuprinzând, în acest caz, numai cheltuieli eligibile în cadrul Programului, din care maximum 267.240 lei reprezintă AFN și minimum 400.860 lei reprezintă credit;

Sprijinul financiar destinat firmelor românești are ca obiectiv general transformarea verde și digitală a întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii din industria prelucrătoare românească, cu scopul îmbunătățirii amprentei acestora asupra mediului.

Finanțarea este destinată firmelor mici (10-49 salariați) și firmelor mijlocii (50-249 salariați).

Microîntreprinderile (sub 10 salariați) NU sunt eligibile în cadrul programului SME Eco-Tech.

„Programul pentru Consolidarea IMM-urilor prin acces îmbunătățit la finanțare – SME Eco-Tech urmează a fi lansat în a doua jumătate a anului 2025, după ce, conform prevederilor acordului de implementare, MEDAT va pregăti infrastructura IT necesară și va încheia parteneriatul cu instituțiile de credit interesate în implementarea acestui nou program” - subliniază Ministerul Economiei.

„Primul venit – primul servit”

Atunci când se va deschide sesiunea de înscrieri, solicitările de finanțare vor fi înregistrate de către aplicanți prin intermediul unui formular de înscriere electronic ce va fi disponibil pe platforma electronică a MEDAT o perioadă de 30 zile calendaristice, cu posibilitatea prelungirii până la epuizarea bugetului alocat Programului sau a deschiderii unei noi sesiuni.

Accesul la finanțare în cadrul Programului se face conform principiului „primul venit – primul servit”, conform procedurii oficiale. Principiul „primul venit - primul servit” este o regulă de organizare și alocare a unei poziții la momentul înscrierii, prin care persoanele juridice care se înscriu primele beneficiază de verificare administrativă și de eligibilitate înaintea celor care se înscriu ulterior.

Programul va fi gestionat și implementat de către MEDAT, în calitate de Operator de Program, în parteneriat cu instituțiile de credit selectate, până la 31 mai 2029.

Bugetul și valoarea ajutoarelor acordate prin schema de finanțare SME Eco-Tech

Bugetul acestui program este de 288,8 milioane lei (54.041.886 franci elvețieni - CHF), din care 70% reprezintă contribuția elvețiană (202,2 milioane lei) și 30% contribuția proprie a MEDAT de la bugetul de stat (86,6 milioane lei).

În program, au fost deja atrase și bănci partenere, pentru împrumutul contractat de către beneficiarul ajutorului de minimis, în condiții de piață, reprezentând minimum 60% din cheltuielile eligibile aferente unui proiect de investiții, dar nu mai puțin de 400.860 lei.

Prin implementarea programului se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr minim de 800 de beneficiari în total, până în 2029.

Acum, prin Legea bugetului de stat pentru anul 2026, Ministerul Economiei are 100 de milioane de lei credite de angajament și 100 de milioane de lei credite bugetare pentru SME Eco-Tech.

Lista băncilor partnere în cadrul programului SME Eco-Tech

Firmele românești eligibile vor avea la dispoziție 5 bănci, inclusiv liderul pieței bancare din România, Banca Transilvania, pentru a accesa împrumuturi în cadrul programului de ajutoare SME Eco-Tech, susținut cu fonduri elvețiene.

Ministerul Economiei a publicat recent lista băncilor partenere selectate în programul SME Eco-Tech:

Banca Transilvania

BRD

CEC Bank

UniCredit

ProCredit

Toate cele 5 bănci vor oferi credite bancare, cu dobândă Robor la 6 luni + max.3,5% pe an. Comisioanele diferă ușor, conform tabelului cu ofertele depuse (vezi oferta băncilor).

Resurse utile SME Eco-Tech:

Procedura inițială și anexele sale (în forma din 2025):

Ordinul MEDAT 535/2026, care modific procedura și acordul de finanțare: