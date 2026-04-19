Finanțări 2026: Max. 100.000 EUR/proiect pentru ONG-uri, de la ONJN. Campanii YouTube, TikTok, Instagram și media pentru prevenirea dependenței de jocuri de noroc. Descarcă Ghidul oficial

Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) a anunțat deschiderea primului apel de finanțare în cadrul Programului Național de Interes Public „Conștient și Liber” 2026, prin care organizațiile neguvernamentale (ONG) și alți beneficiari eligibili vor putea obține fonduri nerambursabile de până la 100.000 EUR pe proiect, pentru diverse campanii de prevenire și cobatere a dependenței de jocuri de noroc.

Termen: Proiectele se depun pe platforma de înscrieri online UEFISCDI în perioada 20 aprilie-11 mai 2026, ora 12.00.

Calendarul detaliat al apelului de proiecte ONJN

Etapa I – Eligibilitate

20 aprilie – 11 mai 2026, ora 12:00 : Depunerea dosarelor

: Depunerea dosarelor 11 mai 2026, ora 12:01 – 15 mai 2026, ora 13:59 : Evaluarea eligibilității Solicitări de clarificări/completări

: 15 mai 2026 : Publicarea rezultatelor

: Publicarea rezultatelor 18 – 20 mai 2026, ora 23:59 : Depunerea contestațiilor

: Depunerea contestațiilor 21 – 26 mai 2026 : Soluționarea contestațiilor Publicarea rezultatelor finale

:

Etapa II – Evaluare tehnico-financiară

27 mai – 25 iunie 2026 : Evaluare independentă

: Evaluare independentă 25 – 30 iunie 2026 : Raport final

: Raport final 01 – 07 iulie 2026 : Analiza ONJN

: Analiza ONJN 08 iulie 2026: Publicarea rezultatelor

Etapa III – Rezultate finale

09 – 13 iulie 2026 : Contestații

: Contestații 14 – 27 iulie 2026 : Soluționare

: Soluționare 28 iulie 2026: Rezultate finale

Etapa IV – Contractare

29 – 31 iulie 2026: Semnarea contractelor

Implementare proiecte

Start: 3 august 2026

3 august 2026 Durată maximă: 4 luni

4 luni Perioadă de implementare generală: august – decembrie 2026

Deadline depunere proiecte: 11 mai 2026, ora 12:00

Buget și alocare fonduri

Bugetul total al programului „Conștient și Liber” 2026 este de 25.410.500 lei (circa 5.000.000 euro), din fondurile ONJN.

Din acești bani, vor putea accesa fonduri, pe 3 linii de finanțare, în principal autoritățile publice, dar și ONG-urile și școlile private, astfel:

Linia 1 – Infrastructură (buget total: 1.200.000 euro)

Înființare/extindere/dotare centre tratament.

La Linia 1 de finanțare sunt eligibile doar autorități publice (individual sau parteneriat).

Autoritățile publice vor putea obține fonduri nerambursabile între 500.000 lei și 1.524.630 lei (300.000 EUR) pe proiect.

Linia 2 – Intervenții generale (buget total: 3.600.000 euro)

Prevenire și educație

Protecția minorilor

Tratament și consiliere

Cercetare

Digitalizare

Promovare joc responsabil

ONG-urile, unitățile de învățământ (inclusiv private) și alți beneficiari eligibili vor putea obține fonduri nerambursabile între 100.000 lei și 508.210 lei (100.000 EUR) pe proiect.

Linia 3 – Cercetare (buget total: 200.000 euro)

Studii, analize, evaluări de impact

ONG-urile, unitățile de învățământ (inclusiv private) și alți beneficiari eligibili vor putea obține fonduri nerambursabile între 200.000 lei și 1.016.420 lei (200.000 EUR) pe proiect.

La toate cele 3 linii de finanțare, organizațiile eligibile trebuie să asigure și ele minimum 10% din valoarea cheltuielilor eligibile plus toate cheltuielile neeligibile din proiecte.

Solicitantul poate asigura cofinanțarea proprie din surse proprii și/sau ale partenerilor, sau din alte surse legal constituite, cu excepția altor finanțări nerambursabile provenite de la bugetul de stat.

Contribuțiile în natură pot fi luate în considerare ca elemente suplimentare de valoare adăugată ale proiectului, dar nu pot fi contabilizate ca parte din procentul minim obligatoriu de cofinanțare de 10%.

Nu se acordă finanțări nerambursabile pentru activități ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu excepția cazului în care aceasta reprezintă o componentă indispensabilă a proiectului, fapt constatat de către comisia de evaluare a proiectului.

Finanțările nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru acoperirea unor debite ale beneficiarilor.

Solicitanți eligibili la finanțările ONJN 2026

În cadrul programului „Conștient și Liber” 2026 pot aplica următoarele categorii de beneficiari eligibili, persoane juridice fără scop patrimonial:

Asociații și fundații

Spitale și unități sanitare

Autorități publice locale

Asociații de dezvoltare intercomunitară

Grupuri de acțiune locală (GAL)

Instituții de învățământ și cercetare

Alte instituții publice

Culte religioase

Se acceptă și parteneriate.

Exemple de proiecte: Campanii pe YouTube, TikTok, Instagram, presă

Pentru linia 2 de finanțare din cadrul programului „Conștient și Liber” 2026, Ghidul solicitantului enumeră și unele exemple de proiecte eligibile:

Campanii de conștientizare: spoturi TV, radio, online, conținut video scurt pe TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, colaborări cu influenceri.

Soluții digitale și inovative: Advergames educaționale (jocuri video), Aplicații mobile/web, experiențe de Realitate Virtuală (VR) și Realitate Augmentată (AR).

Promovare offline: Panouri publicitare, Afișe, mesh-uri, LCD-uri stradale.

Conținut jurnalistic: Articole, Interviuri, Reportaje, Storytelling.

Proiectele trebuie să se încadreze în următarele obiective:

Prevenirea dependenței

Protecția minorilor și grupurilor vulnerabile

Tratament și asistență

Promovarea jocului responsabil

Digitalizare și infrastructură IT

Resurse utile pentru potențialii aplicanți la finanțările ONJN 2026: