Finanțare de 1,2 milioane dolari pentru 2 antreprenori români care au dezvoltat o afacere cu pisici

Doi tineri din România, care au plecat la studii în Marea Britanie, au lansat, anul trecut, o firmă ce dezvoltă soluții veterinare, în principal pentru pisici, iar acum au obținut o nouă finanțare, în valoare de 1,2 milioane de dolari, de la investitori internaționali.

Alex Vodă (CEO) și Alex Băcița (COO) au lansat The Cat Health Company, în vara anului 2024, compania având laboratoare la București.

Joi, startup-ul a anunțat, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că a obținut o finanțare suplimentară de 1,2 milioane de dolari pentru a dezvolta „activitatea inovatoare a companiei în domeniul terapiilor pentru longevitate, cu focus în segmentul felinelor care astfel pot avea o viață mai lungă și mai sănătoasă”.

Active Aging & Longevity Fund II, un fond de investiții gestionat de compania de capital Portfolia, a condus această rundă de finanțare. La investiție au mai participat 100 Plus Capital (al Soniei Arrison), Alex Zhavoronkov (fondatorul unicornului farmaceutic Insilico Medicine) și un grup de investitori privați.

La această rundă de finanțare a participat și fondul românesc de venture capital Early Game Ventures, primul investitor care a sprint startup-ul. Reamintim că, în septembrie 2024, startup-ul a anunțat că a primit de la EGV o investiție de 500.000 EUR.

Noua rundă de investiții, anunțată joi, este una de tip SAFE (Simple Agreement for Future Equity).

„Aceasta este mai mult decât o simplă investiție; este un vot de încredere în misiunea noastră de a aduce soluții reale de longevitate pentru domeniul veterinar”, a declarat Alex Vodă, CEO al The Cat Health Company.

Alex Băcița, COO, a adăugat: „Cu această finanțare, vom accelera cercetarea clinică, vom dezvolta noi terapii și, de asemenea, ne vom extinde echipa pentru a ne asigura că putem veni pe piață cât mai repede cu aceste terapii care prelungesc viața pisicilor.”

Startup-ul susține că abordarea sa a fost validată de „rezultatele intermediare încurajatoare ale studiilor clinice” pe care le-a făcut.

Astfel, The Cat Health Company a atras „o atenție semnificativă din partea jucătorilor cheie din domeniul longevității care au ales să conducă această rundă SAFE (Simple Agreement for Future Equity)”.

„Pe baza activității de cercetare anterioare și a studiilor clinice, un nou set de date clinice este pregătit pentru a fi publicat cât de curând. Aceleași date urmează să fie utilizate în viitor pentru aprobarea terapiilor de către autoritățile de reglementare, începând cu 2026”, a mai susținut startup-ul.

Antreprenor român cu doctorat la Oxford

The Cat Health Company este compania de biotehnologie specializată în longevitatea felină. Startup-ul susține că dezvoltă „terapii pentru combaterea bolilor legate de vârstă” și pentru îmbunătățirea stării de sănătate a pisicilor de casă.

TCHC, cu laboratoare în București, vrea să schimbe modul în care noi terapii eficiente sunt descoperite și introduse pe piață în beneficiul felinelor.

Alex Vodă, CEO-ul startup-ului, este doctor în Medicină Moleculară și Celulară la Oxford și a publicat lucrări despre noi algoritmi de calcul, iar Alex Băciță, COO, a fost Senior Scientist la Charles River Laboratories, furnizor de servicii pentru descoperirea de medicamente și studii clinice.

Cei doi antreprenori s-au cunoscut în timpul studiilor la Universitatea din Manchester și au colaborat în ultimii 10 ani.

Din echipa startup-ului mai fac parte doi membri cu abilități complementare: Ana Cruceanu, medic veterinar, cu cunoștințe în domeniul studiilor clinice asupra patologiilor feline, și Adelina Craiciu, consultant senior în drept european și comercial.