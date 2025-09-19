„Falimentul nu e o boală subită”. Cele mai afectate domenii și ce pot face firmele din România pentru a-l preveni 

Falimentul a ajuns să reprezinte cea mai mare temere a antreprenorilor români, ținând cont de situația economică a României, puternic afectată de inflație, creșterea taxelor și blocajul financiar, potrivit unei analize care mai arată care sunt domeniile cu cele mai multe probleme.

România ocupă locul al doilea în Uniunea Europeană după creşterea numărului de falimente înregistrate în al doilea trimestru din 2025, cu un avans de 26,1% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, conform datelor Eurostat, citate în analiza Sierra Quadrant transmisă vineri comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Letonia este țara cu cea mai mare creștere (35,7%) a numărului de falimente înregistrate în trimestrul al doilea din 2025 faţă de trimestrul al doilea al anului 2024. După România, aflată pe locul secund, se situează Italia, care a raportat un avans de 18,6% al numărului de falimente înregistrate în ultimul an.

La polul opus, cele mai mari scăderi ale numărului de falimente au fost înregistrate de Lituania, Portugalia şi Spania, conform statisticilor Eurostat. La nivelul Uniunii Europene, numărul de falimente înregistrate a crescut cu 2,5% în al doilea trimestru din 2025 comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2024, arată firma specializată în lucrări de administrare și lichidare.

„Indicatorul falimentelor este un semn timpuriu pentru măsurarea sentimentului în mediul de afaceri”, afirmă Eurostat, care precizează că în al doilea trimestru al anului 2025, numărul declarațiilor de faliment a crescut cu 1,7 % față de primul trimestru al anului 2025.

Redăm analiza:

Cea mai mare creștere a numărului de falimente a fost înregistrată în sectorul IT&C (+13,6%) și construcții (+8,1%), în timp ce cea mai mare scădere a falimentelor a fost înregistrată în sectorul serviciilor de cazare și alimentație publică (-7,5%) și în comerț (-3,7%).

„Situația din România este cauzată de înrăutățirea condițiilor economice. Efectele inflației, accentuarea blocajului financiar, limitarea accesului la finanțare și, în general, accentuarea fenomenului de dezintermediere se află în prim-plan”, spun analiștii de la Sierra Quadrant.

Cele mai multe probleme în România, potrivit experților, sunt în construcţii, retail, în zona farmaceutică și în industria prelucrătoare.

„Avem aproape 160.000 de firme, cu peste 650.000 de angajați, care se confruntă cu mari probleme. Mare parte dintre aceste companii au nevoie de ajutor, de o restructurare a ofertelor și relației cu partenerii. Doar în acest fel vor reuși să evite falimentul și să se reintegreze în mediul de business”, estimează analiștii.

Numărul firmelor dizolvate, de exemplu, a crescut cu 6,81%, în primele patru luni din 2025, până la 17.253, față de 16.153 în perioada similară din 2024, conform datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în București, respectiv 3.375 de firme (în scădere cu 0,59% față de ianuarie-aprilie 2024) și în județele Cluj (1.001 de firme, plus 19,17%), Ilfov (811, minus 11,17%), Timiș (746, plus 2,9%), Constanța (703, minus 15,5%), Prahova (647, plus 29,92%), Iași (624, plus 0,97%) și Brașov (609, plus 12,78%).

Falimentul nu e o boală subită

Potrivit analizei, este esențial de înțeles că falimentul nu este o boală subită, ci stadiul final al unei afecțiuni care a evoluat în timp: insolvența, starea în care o companie nu își mai poate plăti datoriile la scadență.

„La baza oricărei afaceri sănătoase stă o disciplină financiară de fier, concentrată pe un singur element vital: lichiditatea. Un vechi proverb de afaceri spune că "profitul este o opinie, dar cash-ul este un fapt". O companie poate fi profitabilă pe hârtie, dar poate intra în faliment din lipsă de numerar pentru a plăti salariile, furnizorii și taxele”, spune Ovidiu Neacșu, partener coordonator Sierra Quadrant.

Potrivit expertului, în aceste vremuri destul de tulburi din punct de vedere economic, managementul riguros al fluxului de numerar (cash-flow) este prioritatea zero. Acest lucru presupune o monitorizare constantă și realizarea de prognoze realiste ale intrărilor și ieșirilor de bani.

Acest control trebuie să fie dual: pe de o parte, o colectare disciplinată a creanțelor, asigurându-vă că facturile emise sunt încasate la timp, și, pe de altă parte, un control strict al costurilor, prin analiza și justificarea periodică a fiecărei cheltuieli.

O afacere sănătoasă evită, de asemenea, supra-îndatorarea, menținând un echilibru prudent între credite și capitalul propriu. Rezultatul acestei discipline ar trebui să fie crearea unui fond de rezervă, o plasă de siguranță esențială pentru a supraviețui unor șocuri neașteptate.

O viziune strategică clară

Potrivit analizei, stabilitatea financiară trebuie să fie susținută de o viziune strategică clară. Un antreprenor trebuie să își cunoască în detaliu afacerea, de la marjele de profit ale fiecărui produs sau serviciu, la costurile ascunse. O strategie de preț corectă este fundamentală pentru a asigura nu doar supraviețuirea, ci și creșterea sustenabilă.

În același timp, dependența de un singur client major sau de un singur produs este o vulnerabilitate strategică majoră.

„Este nevoie, mai mult ca oricând, de o monitorizare activă a partenerilor de afaceri, pentru a afla din timp dacă aceștia riscă să intre în probleme și să prevenim, astfel, contagiunea. Există o gamă largă de servicii care ajută firmele românești să își monitorizeze activ lanțurile economice, în așa fel încât să anticipeze orice posibilă problemă”, afirmă Ovidiu Neacșu.

Diversificarea portofoliului de clienți și a surselor de venit este una dintre cele mai bune asigurări împotriva unui colaps brusc. Nu în ultimul rând, nicio afacere nu poate supraviețui pe termen lung fără adaptare și inovare continuă. Piața, tehnologia și nevoile consumatorilor sunt într-o permanentă schimbare, iar o companie care refuză să evolueze riscă să devină irelevantă.

Insolvența, primul semnal

Experții spun că falimentul este precedat aproape întotdeauna de o perioadă de insolvență, marcată de semnale de alarmă clare. Recunoașterea acestora este crucială pentru a putea acționa la timp. Printre cele mai frecvente semnale se numără: dificultatea de a plăti furnizorii la timp, utilizarea constantă a liniilor de credit pentru a acoperi cheltuielile operaționale (precum salariile), scăderea constantă a vânzărilor sau pierderea unor clienți cheie.

În momentul în care aceste semne apar, pasivitatea este cel mai mare dușman. Acesta este momentul pentru acțiune decisivă, care trebuie să includă o comunicare transparentă cu băncile și creditorii principali și, cel mai important, apelarea la ajutor specializat.