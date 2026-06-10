Facebook şi Instagram vor folosi date externe pentru a recomanda conţinut

Meta, compania care deţine atât Facebook, cât şi Instagram, anunţă că va extinde volumul de date folosite pentru a construi feed-urile personalizate de conţinut, urmând să ia în calcul şi ceea ce fac utilizatorii în afara celor două reţele sociale, potrivit News.ro.

Newsfeed-urile utilizatorilor de Instagram şi Facebook vor fi personalizate, în curând, folosind şi date rezultate din activitatea acestora în afara platformelor deţinute de Meta.

Compania spune că fluxurile de conţinut vor fi construite evaluând şi informaţii colectate de alte companii, precum achiziţiile făcute într-un magazin online sau jocurile mobile preferate.

„Nu începem să colectăm informaţii în plus, ci vom folosi informaţiile pe care alte companii ni le trimit deja pentru a îmbunătăţi experienţa utilizatorilor”, se arată într-un comunicat de presă.

Meta avea şi până acum acces la aceste date, dar nu le folosea pentru personalizarea conţinutului afişat utilizatorilor, ci doar pentru targetarea acestora cu reclame.

Utilizatorii vor putea dezactiva folosirea datelor externe. Undeva în stufoasele meniuri de configurare ale celor două platforme va trebui debifată opţiunea „Activity from other businesses”.

Schimbarea va fi activată în perioada următoare în multe regiuni de la nivel global, inclusiv în Uniunea Europeană.