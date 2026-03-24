Expert auto, despre transparentizarea datelor între piețele de mașini: „Trebuie să educăm cumpărătorii și decidenții să-și facă temele la nivel politic”

Matas Buzelis, expert în date auto pentru compania CarVertical, a spus, pentru StartupCafe.ro, că țările în care platforma activează lucrează deja la transparentizarea datelor despre vehiculele rulate pentru a fi disponibile între piețe, dar că schimbarea va fi una lentă, la un eveniment dedicat „deschiderii” datelor de mașini și despre mașini electrice.

„Depinde foarte mult de fiecare piață independentă. Ceea ce trebuie făcut este ca problemele să fie spuse cu voce tare politicienilor și decidenților, pentru că trebuie să educăm nu numai cumpărătorii de mașini, ci și decidenții să-și facă temele la nivel politic. Numai așa, datele pot deveni mai deschise și mai accesibile și pot servi interesul public”, a spus Buzelis la un eveniment CarVertical, la care a participat și StartupCafe.ro.

El menționează că țări ca Germania, Austria, Elveția sunt mult mai stricte cu partajarea datelor auto între țări sau cu business-uri din domeniu, față de țările nordice care sunt mai deschise, dar crede că Parlamentul European vorbește din ce în ce mai mult de aceste probleme și va înțelege că un mod prin care poate opri fraudele cu odometre este prin transparentizarea datelor între piețe.

„Era un timp când, dacă voiai să manipulezi odometrul, trebuia să-l scoți fizic”

Întrebat dacă există posibilitatea ca unii hackeri să înceapă să se specializeze în manipularea kilometrajului, Buzelis a spus că „Era un timp când, dacă voiai să manipulezi odometrul, trebuia să-l scoți fizic și să dai înapoi kilometrajul. Acum, conectezi un dispozitiv și poți să-l schimbi, dar există metode și instrumente care găsesc kilometrajul manipulat; este doar o chestiune de timp când avem aceste soluții combinate la cea a noastră, dar în general există unele mașini care sunt foarte greu de modificat”.

Printre mașinile electrice cel mai greu de modificat, expertul menționează Tesla, deoarece sunt conectate la cloud și consideră că viitorul mașinilor electrice în sine va fi conectat la serviciile de cloud.

Matas Buzelis, expert auto în cadrul CarVertical

CarVertical a lansat, în cadrul evenimentului Auto Summit 2026, date despre mașinile second-hand de pe piața din România și din alte 24 de piețe.

România se află pe locul 22 din 25 la transparență în piața auto second-hand, iar consumatorii români pierd anual aproximativ 131 milioane EUR din cauza fraudelor legate de kilometraj.

Anul trecut, 7,5% din mașinile din țară verificate pe platforma de date auto aveau kilometrajul manipulat, în medie, cu 95.122 km.

De asemenea, 6 din 10 mașini SH (60,7%) erau importate din străinătate, în special din Europa de Vest. Vârsta medie a mașinilor căutate în platformă a fost de 10,2 ani, în creștere de la 9,4 ani. În același timp, 58,2% din mașinile verificate aveau daune anterioare în istoricul lor auto. Valoarea estimată a daunelor a fost de 3.258 EUR/16.589 lei, în ușoară scădere față de 2024 (3.268 EUR).

Previziunile platformei pentru 2026 indică o ușoară creștere, dar una „stabilă”, după spusele lui Matas: CarVertical spune că se așteaptă la o creștere a procentului de mașini cu kilometraj manipulat la 8,2%, o creștere a ponderei de mașini verificate cu avarii la 59,4% și o vârstă medie de 10,6 ani.

Studiul mai evidențiază și o tendință ascendentă constantă, ponderea vehiculelor electrice în totalul verificărilor de istoric crescând de peste opt ori, de la 0,16% în 2021 la 1,32% în 2026.

Această creștere a adus și o schimbare semnificativă în preferințele de brand ale cumpărătorilor. Acum cinci ani, Volkswagen era cea mai populară marcă de vehicule electrice verificate (cu o pondere de 27,9%). Astăzi, ponderea sa a scăzut la doar 4,8%, în timp ce Tesla a preluat conducerea, crescând de la 24,1% la 41,8% din mașinile electrice verificate.

Remarcabil, pe măsură ce vehiculele electrice devin mai avansate, ele devin și mai sigure împotriva fraudei. Datele arată că rata de falsificare a kilometrajului pentru vehiculele electrice a scăzut drastic de la 8,7% în 2021 la doar 1,9% în 2026.

Notă: Citatele au fost traduse și adaptate pentru concizie.