„Ca est-europeni, noi nu am învățat niciodată să lucrăm cu guvernele”. Acest investitor bulgar conduce un fond de 75 milioane EUR și caută cei mai buni antreprenori români să le dea finanțare

Firma de investiții bulgară LAUNCHub Ventures a lansat recent cel de-al treilea fnd al său, la o valoare-țintă de 75 de milioane de euro, din care 15 milioane de euro provin din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al României. Într-un interviu pentru comunitatea antreprenorială StartupCafe, liderul fondului, Rumen Iliev, a dat asigurări că va investi cel puțin 15 milioane de euro în startup-uri cu fondatori români, din noul fond, dar trebuie să-i găsească pe cei mai buni antreprenori.

La prima închidere, fondul LAUNCHub III a ajuns la 65 de milioane de euro, dar campania de strângere de capital continuă până la ținta de 75 de milioane de euro. LAUNCHub Ventures acordă investiții de câte 300.000 - 3 milioane de euro, în schimbul unor pachete de acțiuni minoritare în firmele respective.

Rumen Iliev, General Partner LAUNCHub Ventures, spune că vine des în România. Recent, noi l-am găsit la evenimentul de startup-uri tech How to Web de la București și l-am luat la întrebări, pentru comunitatea noastră antreprenorială:

StartupCafe: Rumen, felicitări pentru noul fond de investiții pe care l-ați lansat! Am văzut că ați primit angajamente de 15 milioane EUR din partea Guvernului României, prin Planul Național de Redresare și Reziliență…

Rumen Iliev: Da, este adevărat, aceștia sunt prin Fondul European de Investiții. FEI a fost investitorul nostru în toate fondurile noastre, din 2012 încoace. Din fondul precedent, care și-a încetat perioada de investiții la finalul lunii decembrie 2025, am investit în jur de 7,5 milioane de euro în companii românești. Aceasta în condițiile în care nu am avut alocări dedicate. Noi investim în Europa de Sud-Est, iar această regiune România este cea mai mare piață. Deci noi investim în România în mod tradițional. Dacă știți jucători tech, precum Mircea Vădan, și el a folosit investițiile noastre. Sau Ciprian Borodescu, care a vândut startup-ul Morphl către Algolia, și el a primit investiție de la noi. Și multe alte firme mici, facem asta din 2012.

Apoi din 2017, dintr-un fond mai mare, am continuat să investim și, din 2021, cu următorul fond am făcut 6 investiții în companii cu fondatori din România sau din diaspora românească. FintechOS a fost primul, am investit în el împreună cu fondul GapMinder. Apoi a urmat Veridion. Am investit și în Neurolabs din Cluj, dar ei sunt mai degrabă diaspora românească, pentru că majoritatea echipei s-a mutat în Marea Britanie. Am investit în Kubeark, am investit și în Sessions, dar care s-a închis. Am investit și în startup-ul românesc Aggero, alături de Gapminder. Și căutăm mereu startup-uri să investim în România. Pe scurt, când ne întrebați de ce nu avem o alocare specială pentru România, fiți siguri că investim în general în România, cel mai probabil peste 15 milioane de euro.

StartupCafe: Deci aceasta e ținta voastră, să investiți cel puțin 15 milioane de euro în România…

Rumen Iliev: Nu este o țintă, dar aceasta este previziune noastră. Mai mult sau mai puțin, nu știu. Ideea este să găsim talente, să le susținem și, dacă găsim companii în care să investim, înseamnă că am făcut o treabă bună, mai ales dacă reușesc să crească apoi.

StartupCafe: Ce tipuri de startup-uri aveți acum în minte, în România?

Rumen Iliev: Explorăm constant, încercăm să găsim talente cu care să ne dorim să facem parteneriate. Deci jobul nostru este de a găsi ceva care are potențialul de a deveni foarte mare, care țintește piețele globale, care are un momentum, care ne poate face să credem că, dacă ne alăturăm lui, poate deveni ceva mare și interesant. Deci nu avem o singură țintă, noi suntem într-un proces continuu de căutări și de investiții.

StartupCafe: Care sunt domeniile în care investiți?

Rumen Iliev: Nu avem un domeniu anume de specializare. În toate fondurile noastre am făcut investiții în hardware. De exemplu, din fondul precedent am făcut două investiții în hardware: una este în Letonia, Giraffe360, este o cameră robotică ce permite agențiilor imobiliare să facă tururi virtuale. Am investit, alături de Underline Ventures, într-o companie de drone, din Bulgaria, care se numește Uvionix - drone autonome folosite în interiorul depozitelor mari și sunt folosite pentru managementul inventarului.

La fondurile precedente am avut două exit-uri pe zona de hardware. Una este pe partea de B2C și cealaltă pe B2B. Deci în toate fondurile avem investiții în startup-uri de hardware.

În toate fondurile avem produse pentru consumatori. Din fondul precedent, am investit într-un marketplace din Grecia, se numește Ferryhopper, platformă pe care se cumpără bilete la feribot. Este un marketplace care a ajuns la 300 de milioane de euro - GMV (gross merchandise value - valoarea totală a vânzărilor efectuate). Oamenii își cumpără bilete la feribot pe toată Marea Mediterană.

Avem multe investiții în startup-uri de B2B, în mod tradițional în zona aceasta. Avem investiții alături de GapMinder, un exemplu este FintechOS. Avem și investiții în crypto. Nu avem niște verticale anume, facem investiții în orice domeniu.

Noi investim în Europa de Sud-Est - deci Bulgaria, România, Grecia, Croația, Serbia. Acestea sunt cele mai vizibile țări, plus țările mai mici din împrejurimi. În această regiune, verticalele nu sunt dezvoltate foarte adânc.

Noi am început în 2012. La acel moment, cea mai în vogă afacere era social media. Toți voiau să facă un fel de Facebook. A fost odată o rețea socială pentru pescari, de exemplu. Sau aplicațiile de mobil, pe atunci erau în vogă. Apoi au apărut startup-urile de cloud, internet of things (IoT) a fost un trend, blockchain a fost un alt trend. Acum este AI-ul, evident.

Nu suntem specializați pe ceva anume. Suntem agnostici pe deplin, iar asta este oarecum un dezavantaj pentru că avem nevoie să învățăm mai mult. Dar, pe de altă parte, curentele și valurile se schimbă, peste 2 ani poate fi altceva la modă, poate fi robotica, poate fi spațiul. Nu e foarte ușor să fii nișat în piețele mai mici decât SUA.

StartupCafe: Recent a fost acest incident în Marea Neagră, sunt nave comerciale lovite de drone inclusiv în apele teritoriale ale Bulgariei. Investiți și în startup-urile de apărare?

Rumen Iliev: Ei bine, aceasta este o verticală în care nu ne-am dezvoltat deloc. Avem lipsuri mari în această verticală, nu este ceva care este pentru noi. Specificul Europei de Est este că încercăm să nu ne implicăm direct în proiecte alături de guvernele din Europa de Est. De exemplu, și Bulgaria are un fond al fondurilor, dar nu am luat bani de acolo. Când spunem că am primit fonduri de la Guvernul României, nu ne-am implicat direct cu ei, noi am interacționat cu Fondul European de Investiții de la Luxemburg. Ca est-europeni, noi nu am învățat niciodată să lucrăm cu guvernele noastre și, ca bulgari, am avut și perioade întregi fără un guvern. Deci zona militară și de achiziții publice este ceva ce nu prea înțelegem în regiune. Deci, da, m-ai prins aici, deși suntem agnostici, aceasta este o zonă pe care nu o înțelegem bine. Pe defense tech avem un dezavantaj, avem o curbă abruptă de învățare și nu cred că vom intra pe acest domeniu cu fondul nostru de investiții curent.

„Dacă aș putea să-mi investesc toți banii acum și să mă duc la plajă, aș fi foarte fericit”

StartupCafe: Deja din fondul III, abia lansat, aveți deja 3 investiții în startup-uri bulgare - unul este pe gaming…

Rumen Iliev: Nanogram este la intersecția social media cu gaming-ul. Deci crearea de jocuri video a devenit mai simplă cu ajutorul AI și putem crea jocuri cu un prompt, îl împărtășim cu prietenii pe platformă și ei pot să joace sau pot să îmbunătățească jocul cu un alt prompt. Îl pot împărtăși apoi cu alți prieteni, în această experiență de rețea socială. Sunt sute de mii de jucători care se joacă pe Nanogram săptămânal, ceea ce este foarte interesant. Este ca un TikTok Meeting pentru descoperire de jocuri.

Un alt startup, Lens, este foarte diferit. Este un startup B2B, fondat de un antreprenor cu experiență, am investit în primul său startup, apoi el a făcut exit în SUA. A creat o afacere de servicii, Wiser Technologies.

StartupCafe: Când vom vedea primul startup românesc care va lua bani din noul vostru fond?

Rumen Iliev: Dacă aș putea să-mi investesc toți banii acum și să mă duc la plajă, aș fi foarte fericit. Asta presupunând că îi investesc înțelept. Să nu mai călătoresc eu în toată lumea. Deci acesta este visul meu, să investesc în așa fel încât să fac bani pentru investitorii mei. Deci cu cât mai repede fac asta, cu atât mai fericit voi fi. Sună simplu, dar uneori facem greșeli și investim în companii care mai și eșuează în operațiunile lor comerciale. Alteori facem un alt tip de greșeli și anume nu investim într-o companie care apoi devine de succes. Din moment ce investim de timpuriu, investițiile în acest stadiu sunt ca o duzină de ouă și noi pariem pe ele. Dar unele sunt ouă de dinozaur, iar altele sunt ouă de găină, iar altele sunt goale pe dinăuntru. Dar din exterior nu este așa ușor de judecat. Noi vrem să investim în mai mulți antreprenori români, dar problema este să-i găsim pe cei potriviți.

StartupCafe: Cum vă pot găsi ei pe voi?

Rumen Iliev: Suntem foarte disponibili. Mă poți aborda pe LinkedIn, mă poți găsi la evenimente. Vin des în România, acum sunt de 3 săptămâni aici, am început cu evenimentul Endeavour. Avem și o româncă în echipă (Maria-Elena Alecsa), de mai mult de 5 ani, ea este stabilită la Cluj. Deci avem un om la Cluj, avem un om și la Zagreb. În total, suntem 11 oameni, nu avem birouri, suntem în diferite țări. Revenind la întrebarea ta, noi încercăm să găsim cei mai buni antreprenori români și suntem foarte deschiși în a ne conecta.