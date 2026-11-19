Firma de investiții regională Integral Capital Group, care a finalizat o investiție în rețeaua românească de cabinete medicale Medima, a precizat, joi, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, că intenționează să acorde noi finanțări de câte 10-20 milioane EUR firmelor românești, în schimbul unor pachete de acțiuni.

„Având investiția în Medima drept referință, Integral caută noi parteneriate în România, care rămâne o piață-cheie, cu un potențial semnificativ de creștere. Firma caută activ fondatori performanți ale căror companii le poate ajuta să evolueze de la afaceri locale de succes la lideri regionali, valorificându-și prezența în întreaga regiune”, a precizat fondul de investiții.

Integral Capital Group investește în 5 sectoare principale:

sănătate,

bunuri și servicii de consum,

tehnologie,

media și telecomunicații (TMT),

servicii pentru companii și industrie.

Investițiile sale de capital se situează, de regulă, între 10 și 20 de milioane de euro, putând depăși acest interval.

Integral administrează capital instituțional de private equity și capital de creștere prin două fonduri și se concentrează pe investiții în companii mici și mijlocii de top, active în Europa Centrală și de Sud-Est și în regiunea Adriaticii. Fondurile sale sunt susținute de investitori instituționali internaționali de prim rang, printre care FEI, BERD și Corporația Financiară Internațională (IFC).

Integral își desfășoară activitatea în regiune prin birourile principale din Budapesta și Belgrad și prin birourile satelit din Londra, București, Sofia și Zagreb.

În cadrul actualului său portofoliu, în România, Integral a investit în Embryos Group, în domeniul fertilizării in vitro, și în O’Fresh, în sectorul automatelor comerciale.

Reamintim că Simago France SAS, un mare grup francez care investește în domeniul medical, a cumpărat majoritar rețeaua românească de cabinete de radiologie și imagistică Medima, fondată de prof. dr. Gheorghe Iana și de managerul Vlad Ardeleanu.

Francezii au preluat un pachet majoritar de acțiuni în Medima, cumpărând participațiile pe care le aveau în rețeaua românească fondul de investiții românesc Morphosis Capital, fondul regional Integral Capital Group și medicul Gheorghe Iana. Co-fondatorul și CEO-ul Vlad Ardeleanu, care și-a reinvestit integral participația în cadrul tranzacției, și actuala echipă de management continuă să conducă societatea.

Investiția Integral Capital Group în Medima, realizată prin Evolving Europe Principal Investments I, a beneficiat de sprijin financiar din partea Uniunii Europene în cadrul Fondului european pentru investiții strategice (FEIS), precum și al Programului pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME), prin Instrumentul de capitaluri proprii pentru creștere (EFG). Medima a beneficiat de sprijinul Fondului European de Investiții (FEI), susținut de Guvernul României.

„Când Integral a investit în Medima, compania se afirmase deja ca un jucător în ascensiune în domeniul diagnosticului imagistic, cu potențial de extindere sub conducerea lui Vlad Ardeleanu. Am adus capital pentru a susține următoarea etapă de creștere, contribuind totodată la consolidarea echipei de conducere și la consolidarea disciplinei financiare într-o etapă a dezvoltării Medima care necesita investiții semnificative”, a declarat Evtim Chesnovski, Partener în cadrul Integral Capital Group.

În perioada în care Integral s-a aflat în acționariat, rețeaua s-a extins de la 8 la 30 de orașe. Principalul motor de creștere a fost un model replicabil de deschidere a unor clinici noi în zone insuficient deservite, finanțat parțial prin capital suplimentar din partea Integral și a co-investitorilor.