Prosumatorii -persoane fizice, care dețin panouri solare și injectează în sistem energie electrică, vor putea să se înscrie, în perioada 20-25 noiembrie, la finanțările în valoare totală de 400 de milioane de lei, pe care statul le acordă prin programul Casa Verde-Baterii, pentru instalarea de sisteme de stocare a energiei. În schimb, Administrația Fondului pentru Mediu amenință că va colabora cu Consiliul Concurenței și cu Protecția Consumatorului, dacă firmele furnizoare măresc artificial prețurile, în cadrul programului.

Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat că sesiunea de înscriere a persoanelor fizice în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile va începe pe 20 noiembrie 2026, la ora 10:00 și se va încheia pe 25 noiembrie 2026, la ora 23:59.

Programul introduce un mecanism de selecție bazat pe criterii de evaluare și punctaj, care înlocuiește principiul „primul venit, primul servit”. Noua abordare urmărește să asigure șanse echitabile de acces la finanțare, astfel încât selectarea beneficiarilor să se realizeze în funcție de caracteristicile proiectelor, nu de rapiditatea înscrierii în program.

În acest context, AFM a revizuit o serie de prevederi ale Ghidului de finanțare, pentru a simplifica participarea la program și a adapta condițiile de acordare a sprijinului financiar la nevoile reale ale prosumatorilor.

„Prin introducerea unui sistem de selecție bazat pe punctaj și prin flexibilizarea condițiilor de participare, facem un pas important către un program mai accesibil și mai bine adaptat nevoilor prosumatorilor. Am ținut cont de propunerile venite din partea beneficiarilor, pentru că ne dorim ca programele pe care le finanțăm să răspundă unor nevoi reale și să ofere soluții concrete”, a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

Selecția proiectelor se va realiza pe baza unui punctaj maxim de 100 de puncte, acordat în funcție de trei criterii:

Capacitatea sistemului de stocare, pentru care se pot obține maximum 40 de puncte;

Contribuția proprie a solicitantului, punctată cu maximum 35 de puncte;

Lipsa unor finanțări nerambursabile anterioare pentru sisteme de stocare, criteriu pentru care se acordă 25 de puncte.

Pentru a facilita accesul la finanțare, AFM a redus de la 20 kWh la 15 kWh capacitatea necesară pentru obținerea punctajului maxim aferent sistemului de stocare. Astfel, un sistem cu o capacitate de 10 kWh va primi 20 de puncte, punctajul crescând proporțional până la 40 de puncte pentru o capacitate de 15 kWh. Această modificare încurajează investițiile adaptate necesităților de consum ale gospodăriilor, fără a condiționa obținerea punctajului maxim de instalare a unor sisteme cu o capacitate mai mare.

O altă rectificare importantă vizează posibilitatea participării la program a prosumatorilor care au beneficiat anterior de fonduri publice pentru instalarea unor sisteme de stocare. Aceștia vor putea solicita finanțare pentru o investiție nouă, distinctă de cea realizată anterior, fără ca finanțarea precedentă să constituie un motiv de neeligibilitate. Totodată, solicitanții care nu au beneficiat până în prezent de un astfel de sprijin vor primi 25 de puncte în cadrul criteriului dedicat finanțărilor anterioare.

În ceea ce privește contribuția proprie, se acordă un punctaj de 10 puncte pentru o contribuție de 5.000 de lei, în condițiile unei finanțări de 15.000 de lei din partea Administrației Fondului pentru Mediu. Punctajul crește progresiv, până la un maximum de 35 de puncte, acordat pentru o contribuție proprie de minimum 15.000 de lei.

Ghidul aduce clarificări și în privința valorii totale a proiectului, prin includerea explicită a cheltuielilor direct legate de realizarea și punerea în funcțiune a investiției. Această măsură urmărește să ofere solicitanților mai multă predictibilitate în pregătirea proiectelor și să reducă riscul unor interpretări diferite ale condițiilor de finanțare.

Prevederile referitoare la valoarea sprijinului financiar rămân neschimbate. Finanțarea acordată de AFM este de maximum 75% din valoarea totală a proiectului, fără a depăși 15.000 de lei, TVA inclus. De asemenea, se menține standardul de cost maxim eligibil de 1.500 de lei/kWh capacitate de stocare instalată, TVA inclus.

Ghidul de finanțare și informațiile privind condițiile de participare, documentele necesare și etapele de desfășurare a programului pot fi consultate pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu, la secțiunea dedicată programului.

AFM „va colabora cu autoritățile competente pentru verificarea eventualelor nereguli”

Înainte de startul sesiunii de înscrieri la finanțare, pe grupurile de prosumatori de pe Facebook, oamenii au început să se plângă de prețurile mari practicate de firmele înscrise în program pentru a instala acumulatorii.

În replică, AFM spune că va colabora cu Protecția Consumatorilor și cu Consiliul Concurenței în aceste cazuri.

Anunțul AFM de miercuri, 18 noiembrie 2026:

În contextul informațiilor apărute în spațiul public referitoare la ofertele comerciale practicate de unele societăți care comercializează și instalează sisteme de stocare a energiei electrice, Administrația Fondului pentru Mediu face următoarele precizări:

Finanțarea acordată prin Programul privind instalarea sistemelor de stocare a energiei electrice trebuie să reprezinte un sprijin real pentru prosumatori, nu un motiv pentru majorarea artificială a prețurilor echipamentelor și serviciilor de instalare.

“Obiectivul nostru este ca cele 400 de milioane de lei alocate programului să genereze investiții reale, în beneficiul cetățenilor, iar fiecare leu din Fondul pentru mediu să fie utilizat corect, transparent și eficient.”, a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

AFM a conceput programul astfel încât persoanele fizice să se înscrie direct în aplicația instituției, fără obligația de a alege în prealabil un instalator. După aprobarea finanțării, beneficiarii au la dispoziție 90 de zile pentru a compara ofertele instalatorilor validați și pentru a o selecta pe cea mai avantajoasă.

Finanțarea de maximum 15.000 de lei și standardul de cost eligibil de 1.500 lei/kWh reprezintă plafoane maxime, nu prețuri recomandate instalatorilor. Aceste valori nu justifică majorarea artificială a costurilor echipamentelor sau serviciilor.

Potrivit OUG nr. 196/2005, AFM are atribuții de gestionare, finanțare, monitorizare și control al proiectelor finanțate din Fondul pentru mediu. Instituția verifică respectarea condițiilor de finanțare și utilizarea corespunzătoare a fondurilor publice.

În ceea ce privește eventualele practici anticoncurențiale sau comerciale înșelătoare, competențele de investigare și sancționare aparțin Consiliului Concurenței și Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. AFM tratează cu seriozitate semnalele apărute și va colabora cu autoritățile competente pentru verificarea eventualelor nereguli.

Referitor la punctajul acordat contribuției proprii, acest criteriu urmărește utilizarea eficientă a bugetului programului și finanțarea unui număr cât mai mare de proiecte, fără a reprezenta o încurajare a creșterii prețurilor.

AFM recomandă prosumatorilor să compare ofertele mai multor instalatori, să solicite detalierea costurilor echipamentelor și montajului și să aleagă soluția cea mai avantajoasă.