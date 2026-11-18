45 de companii, cu cifră de afaceri totală de peste 1 miliard de euro, au participat la Budapesta la întâlnirea organizată de BT pentru companiile care doresc să se extindă internațional

Banca Transilvania continuă inițiativele dedicate internaționalizării companiilor românești, adăugând Ungaria pe harta piețelor în care creează conexiuni și oportunități pentru antreprenori. După inițiativele dedicate Spaniei, Greciei și Poloniei, BT aduce mai aproape de companiile românești expertiza locală, parteneri și comunități de business relevante.

Banca Transilvania și Ambasada României în Ungaria au organizat la Budapesta o întâlnire la care au participat aproape 60 de antreprenori din România, reprezentând 45 de companii cu planuri de extindere internațională sau care sunt în diferite etape de internaționalizare. Acestea au o cifră de afaceri cumulată de peste 5,3 miliarde de lei (peste 1 miliard de euro), provin din 16 județe și din București, și au activitate în industrii precum: producție industrială, transport, logistică, construcții, industrie alimentară, comerț, energie, IT & tehnologie, sănătate, agricultură, zootehnie etc.

La eveniment au participat inclusiv companii din Ungaria, care au legături de business cu România.

Este al doilea an în care Banca Transilvania și Ambasada României în Ungaria organizează un eveniment dedicat conectării comunităților de business din România și Ungaria.

„Pentru companiile românești, creșterea înseamnă tot mai mult curajul de a trece granița. Ungaria este o piață firească pentru un astfel de pas: suntem aproape, suntem parte din aceeași piață europeană și avem relații economice pozitive. Rolul nostru este să fim alături de antreprenori și dincolo de banking, conectându-i cu oameni, informații și parteneri care îi pot ajuta să crească. Dorim ca Banca Transilvania să fie partenerul companiilor românești atât pentru creșterea locală, cât și regională.” – a declarat la eveniment Ömer Tetik (foto), Director General, Banca Transilvania.

Ungaria, unul dintre principalii parteneri economici ai României

Potrivit datelor Eurostat, aproape o cincime din filialele din Uniunea Europeană deținute de investitori români se află în Ungaria. Investițiile directe ale companiilor românești în Ungaria au crescut constant în ultimii ani, ajungând la 142 milioane euro în 2025. Mai multe detalii despre relațiile economice dintre România și Ungaria pot fi consultate în analiza băncii, postată pe Blogul BT.

Mai aproape de noi piețe și de românii de pretutindeni

Internaționalizarea companiilor românești și apropierea de comunitățile de români din afara țării sunt direcții pe care Banca Transilvania le dezvoltă prin inițiative și parteneriate dedicate.

În septembrie 2026, BT s-a alăturat programului Beyond Borders, inițiat de Endeavor Romania și de Romanian Business Leaders. Cele mai recente evenimente din cadrul programului au conectat antreprenorii români cu piețele din Spania și Grecia.

În octombrie 2026, Banca Transilvania și PKO Bank Polski, cea mai mare bancă din Polonia, au semnat un acord prin care își pot recomanda reciproc clienții Corporate și IMM interesați de servicii bancare în România și Polonia.

În decembrie 2026, BT va fi alături de românii din Statele Unite ale Americii, la evenimentul Diaspora Gathering, organizat la New York. Acesta face parte din programul Beyond Borders, inițiat de Endeavor Romania și de Romanian Business Leaders.

Articol susținut de Banca Transilvania